カカオの産地を訪ねる6日間。チョコレートブランド「dari K」がインドネシア・スラウェシ島カカオ農園ツアーを開催

Dari K株式会社

Dari K株式会社（本社：東京都新宿区、代表：小久保良輔）が展開するチョコレートブランド「dari K」は、2026年8月18日（火）～8月23日（日）の4泊6日で、インドネシア・スラウェシ島のカカオ農園を訪れる「カカオ農園スタディーツアー」を開催します。

カカオ農園スタディーツアーとは

世界有数のカカオ生産国であるインドネシアの農園を訪ね、カカオの栽培や発酵などの工程を間近で学びながら、農家の暮らしや地域とのつながりを体感できるツアーです。スラウェシ島に拠点を置き、農家とともにカカオ豆から手がけるチョコレート専門店「dari K」スタッフがご案内します。

カカオの果実現地を訪れるからこその体験・発見

チョコレートの原料であるカカオは実はフルーツ。本ツアーでは農園でカカオの実を収穫し、フレッシュなカカオの果実（カカオパルプ）を味わっていただけます。

チョコレートの味の決め手となる、収穫後の「発酵」の様子を見学したり、カカオ農家の方々に直接インタビューを行ったり、現地で行われている「質の良いカカオ作り」の工夫を知ることができるツアーです。

さらに、栽培から収穫後の過程を知るだけではなく、カカオ農家の子どもたちが通う小学校でのチョコレート作りワークショップを通じて、現地の方々との交流もできます。夕食には、カカオ農家さんのご自宅でいただく家庭料理も。

スラウェシ島の豊かな自然と人々の温かさに触れるツアーに、ぜひ参加してみませんか。

小学校でのチョコ作りワークショップ

■ 開催概要

「dari Kと行く インドネシア・カカオ農園スタディーツアー6日間 」

【 渡航先 】インドネシア スラウェシ島 ポレワリマンダール県

【 日時 】2026年8月18日(火)～2026年8月23日(日)

【募集人数】20名（最少催行人数：15名）

【 締切 】2026年5月14日(木)

【催行決定】2026年5月12日(火)

※申込人数が最少催行人数に満たない場合は、催行なしとなります。

■ ツアー日程

【Day 1-2】8月18日（火）～ 19日（水）

東京・羽田空港から飛行機でインドネシアの首都ジャカルタへ。1日目はジャカルタの空港隣接のホテルに宿泊。2日目は、飛行機でカカオ農園のあるスラウェシ島の都市、マカッサルへ。到着後、バスで農園エリアのポレワリへ移動します。

【Day 3】8月20日（木）

3日目、いよいよ農園へ。dari Kの現地での取り組みや、カカオをより深く理解するためのポイントをレクチャーします。その後、実際にカカオ農園を訪ねて栽培の様子や収穫後のカカオの発酵・乾燥・選別という一連の流れを見学。dari Kのスタッフが、農家さんのお話を通訳し日本語で説明します。

収穫

発酵

選別

乾燥

【Day 4】8月21日（金）

現地の小学校にて、子どもたちと一緒に、カカオ豆からチョコレート作りに挑戦。

昼食後はカカオ農家のお宅を訪問し、カカオの苗木作りを見学・体験していただきます。

苗床接ぎ木体験

【Day 5-6】8月22日（土）～ 23日（日）

農園エリアから空港がある都市マカッサルへバスで移動。途中、モスク見学やカフェ休憩。マカッサル空港から空路でジャカルタへ、ジャカルタから東京へ向かいます。羽田空港への到着は翌朝となります。

■ ツアー参加費

羽田空港からの参加と、現地マカッサルのスルタン・ハサヌディン国際空港からの参加の2パターンから選択いただけます。

【東京（羽田）発着】 245,000円/名（税込）

【現地発着】 120,000円/名（税込）

※旅行代金には、海外旅行保険、燃油サーチャージ、空港諸税・空港施設使用料、日本国内交通費、マカッサルまでの国際線航空券、VISA取得費用、個人的な費用などは含まれておりません。

※１人部屋をご希望の方は上記金額に27,200円追加でご手配致します。

■ ツアー申し込み

下記のフォームよりお申し込みください。

https://n-tabeat.jtb.co.jp/tabeat/List.aspx?tourno=08c6e7dcdd324c2f976c7450



ツアーの詳細はこちらでもご確認いただけます

https://www.dari-k.com/news_post/tour2026/

本ツアーは、チョコレートの背景にあるカカオ農家の暮らしや、持続可能なカカオづくりについて体験を通して知っていただくことを目的としています。チョコレートがお好きな方、サステナブルな取り組みにご興味のある方のご参加をお待ちしております。

チョコレートブランド「dari K」

dari Kのチョコレートは、インドネシア・スラウェシ島の農家と大切に育てたカカオから作られています。厳選した素材とシンプルなレシピで、フルーティーなカカオ本来の味わいを実現しました。「つくる人、たべる人、くらしと自然。みんなが笑顔になれるAll-win Chocolate」をコンセプトに、農家とともに品質を高めたカカオを適正価格で取引することで、持続的な取り組みを目指しています。



ホームページ：https://www.dari-k.com