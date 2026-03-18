マウスピース矯正の常識を、塗り替える。12万人の実績から生まれた、妥協なき業界新水準。
SheepMedical Technologies 株式会社
キレイライン矯正 リニューアル
キレイライン矯正 新たな矯正基準となる治療プラン
- 新たな基準へ
- 今後の展望
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/111870/table/89_1_a04c5477b45ba25bea78898f3955a7b4.jpg?v=202603181151 ]
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/111870/table/89_2_8360285aceb7d09880b125483717b985.jpg?v=202603181151 ]
キレイライン矯正 リニューアル
マウスピース矯正ブランド「キレイライン」は、 従来のマウスピース矯正の前提を見直し、業界新水準となる新しい矯正プランをスタートいたします。
今回のリニューアルの目的は、ただ一つ。
矯正を、諦めさせないこと。
これまで国内のマウスピース矯正は、
・枚数ごとに費用が加算される
・軽度症例中心の設計
・想定より高額になりやすい価格構造
・長期的な保証設計が限定的
といった前提のもとに成り立ってきました。
私たちは、その構造そのものを変えます。
キレイライン矯正 新たな矯正基準となる治療プラン
- 新たな基準へ
リニューアルしたキレイラインは、
・3ヶ月9万円から始められるスタートプラン
・100枚を基準としたスタンダードプラン
・無制限かつ5年保証のコンプリートプラン
を柱に、12万人超の症例実績に基づく新たな矯正基準を提示いたします。
価格を下げることが目的ではありません。
本質は、矯正を諦めさせない構造へと変えること。
価格の壁を取り払いながらも、品質基準は守り抜く。
それが、私たちの掲げる業界新水準です。
私たちは価格競争に参加するのではなく、 マウスピース矯正の基準そのものを更新し続けます。
2026年3月より、順次提供を開始いたします。
- 今後の展望
矯正治療は、見た目を整える医療であると同時に、人生の選択肢を広げる医療でもあります。
一人でも多くの方が前向きに治療を始められる社会を目指し、今後も挑戦を続けてまいります。
※掲載している価格は参考価格です。矯正費用は提携クリニックにより異なります。詳細は各クリニックまたは公式サイトをご確認ください。
『キレイライン矯正』概要
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/111870/table/89_1_a04c5477b45ba25bea78898f3955a7b4.jpg?v=202603181151 ]
会社概要
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/111870/table/89_2_8360285aceb7d09880b125483717b985.jpg?v=202603181151 ]