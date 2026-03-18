マウスピース矯正の常識を、塗り替える。12万人の実績から生まれた、妥協なき業界新水準。

SheepMedical Technologies 株式会社キレイライン矯正 リニューアル

マウスピース矯正ブランド「キレイライン」は、 従来のマウスピース矯正の前提を見直し、業界新水準となる新しい矯正プランをスタートいたします。

今回のリニューアルの目的は、ただ一つ。

矯正を、諦めさせないこと。

これまで国内のマウスピース矯正は、

・枚数ごとに費用が加算される

・軽度症例中心の設計

・想定より高額になりやすい価格構造

・長期的な保証設計が限定的

といった前提のもとに成り立ってきました。

私たちは、その構造そのものを変えます。

キレイライン矯正 新たな矯正基準となる治療プラン

- 新たな基準へ

リニューアルしたキレイラインは、

・3ヶ月9万円から始められるスタートプラン

・100枚を基準としたスタンダードプラン

・無制限かつ5年保証のコンプリートプラン

を柱に、12万人超の症例実績に基づく新たな矯正基準を提示いたします。

価格を下げることが目的ではありません。

本質は、矯正を諦めさせない構造へと変えること。

価格の壁を取り払いながらも、品質基準は守り抜く。

それが、私たちの掲げる業界新水準です。

私たちは価格競争に参加するのではなく、 マウスピース矯正の基準そのものを更新し続けます。

2026年3月より、順次提供を開始いたします。

- 今後の展望

矯正治療は、見た目を整える医療であると同時に、人生の選択肢を広げる医療でもあります。

一人でも多くの方が前向きに治療を始められる社会を目指し、今後も挑戦を続けてまいります。

※掲載している価格は参考価格です。矯正費用は提携クリニックにより異なります。詳細は各クリニックまたは公式サイトをご確認ください。

『キレイライン矯正』概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/111870/table/89_1_a04c5477b45ba25bea78898f3955a7b4.jpg?v=202603181151 ]

会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/111870/table/89_2_8360285aceb7d09880b125483717b985.jpg?v=202603181151 ]