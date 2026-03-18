企業の“思想と技術”を短尺で伝える：インテグリカルチャー企業ブランディング動画Part.1/Part.2を生成AIで制作

株式会社スムージースタジオ

株式会社スムージースタジオ（本社：東京都品川区、代表取締役：高橋 大河）は、株式会社grubio（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：佐藤 龍飛）との連携による共同サービス「ライフサイエンス × 生成AI専門映像制作」を通じて、インテグリカルチャー株式会社様の企業ブランディング動画 Part.1/Part.2（2本）を制作いたしました。

本リリースでは、制作の狙いとポイント、活用シーンを事例としてご紹介します。

事例概要

事例動画

- 制作物：インテグリカルチャー株式会社 企業ブランディング動画（Part.1 / Part.2）- 制作目的：企業ブランディング（ブランド認知・共感形成）/企業の世界観・思想の発信/採用ブランディング/ステークホルダー向けコミュニケーション強化- 使用用途：展示会での上映/コーポレートサイト（HP）掲載/SNSでの発信/研究発表・学会等での紹介映像/ステークホルダー向け説明・登壇時のオープニング映像 など- 制作体制：「ライフサイエンス × 生成AI専門映像制作」（スムージースタジオ × grubio）

インテグリカルチャー株式会社様 ブランディング動画 Part.1（65秒）

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=Zm1V3UumgyQ ]

インテグリカルチャー株式会社様 ブランディング動画 Part.2（65秒）

背景：ライフサイエンス領域こそ“伝わる映像”が必要

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=zfUbG0zWU6E ]

ライフサイエンス領域は、技術優位性に加えて、取り組む理由や思想、事業を通じてどのような世界をつくるか、社会との向き合い方も評価される領域です。一方で、それらは文章やスライドだけでは伝わりにくく、受け手に温度感や企業の思想まで届けるには、体験としてのコミュニケーション設計が必要になります。

本件では、インテグリカルチャー様の思想・美学・未来像を映像として立ち上げるため、2本構成（Part.1 / Part.2）でブランド体験を段階的に設計しました。

「ライフサイエンス × 生成AI専門映像制作」サービスについて

本サービスは、ライフサイエンス領域における広報・採用・事業説明の映像ニーズに対し、生成AIを前提とした制作プロセスで、スピードと表現力の両立を目指す共同サービスです。

今回の制作ポイント（インテグリカルチャー様 事例）

特長- 生成AI前提の企画設計：伝えるべき論点を整理し、映像に最適化した構成に再設計- 生成AIによる表現拡張：実写だけでは表現が難しい概念・未来像・抽象表現を映像化- 展開しやすい設計：採用向け短尺、縦型、字幕違いなど、用途別に派生しやすい構成- 連携による“サイエンスとしての正しさ”を担保：ライフサイエンス領域で重要となる用語・事実関係・誤解リスクを関係者と確認し、安心して発信できる品質を目指す1）連携によるサイエンスとしての正しさを担保

ライフサイエンス領域では、映像表現の美しさと同時に、専門性・表現の妥当性が信頼に直結します。本件では、細胞の取り扱いなど、受け手が誤解しやすいポイントを関係者連携のもと確認しながら設計し、ブランドムービーとしての詩的表現と、サイエンスとしての整合性の両立を図りました。

2）酒蔵の比喩で、抽象価値を直感に変換

酒造り（蔵人/杜氏・水・発酵・麹と酵母）と細胞培養を重ねることで、難しい概念を説明するのではなく、体感として伝える表現設計に。Part.2の印象を強める象徴モチーフとして活用しています。

3）土地×命×文化を一本の世界観として一貫化

清らかな水、豊かな土壌といったモチーフから入り、思想（WE CULTURE NEW CULTURES.）へ回収する流れで、企業ブランディングとしてのメッセージを一貫させました。

関係者コメント

インテグリカルチャー株式会社取締役COO 山田 望

「細胞農業が創る「まだ見ぬ未来」を、生成AIで見事に映像化していただきました。私たちの頭の中にあるビジョンが、誰もが直感できる形となり深く感謝しています。この映像と共に細胞農業の未来を発信してまいります。」

株式会社スムージースタジオ代表取締役 高橋 大河

「ライフサイエンス領域の価値は、技術そのものだけでなく“なぜそれをやるのか”“社会にどう届くのか”に宿ります。本サービスでは、生成AIを制作工程に適切に組み込みながら、企業の思想と事業を、最短距離で伝わる映像へ再構成していきます。」

株式会社grubio代表取締役CEO 佐藤 龍飛

「『ライフサイエンス × 生成AI専門映像制作』は、ライフサイエンス領域の価値を正確に、そして魅力的に社会へ届けるためのサービスです。本事例では、インテグリカルチャー様の思想・世界観・未来像を、生成AIを活用した映像表現として再構成し、ブランディングコミュニケーションの新しい形を提示できたと考えています。今後も研究・技術の社会実装を後押しするため、スムージースタジオと共に支援してまいります。」

会社情報

株式会社スムージースタジオ- 住所：東京都品川区上大崎2-13-35 ニューフジビル803- 代表者：高橋 大河- 設立：2023年7月26日- 事業内容：生成AI専門映像制作、『AIビジュアル部署』サービス、生成AIプラットフォーム「Universal AI」、生成AIコンサルティング- 公式サイト：https://smoothiestudio.co.jp- 生成AI専門映像制作：https://smoothiestudio.co.jp/ai-video- 問い合わせ先：support@smoothiestudio.co.jp株式会社grubio- 住所：東京都渋谷区渋谷2-19-15 宮益坂ビルディング609- 代表者：代表取締役CEO 佐藤 龍飛- 設立：2024年8月- 公式サイト：https://grubio.jp- 問い合わせ先：sato.r@grubio.jpインテグリカルチャー株式会社- 住所：〒251-8555 神奈川県藤沢市村岡東二丁目26-1 湘南ヘルスイノベーションパーク A32F-3111- 代表者：代表取締役CEO 羽生 雄毅- 設立：2015年10月23日- 事業内容：細胞培養システムの研究開発 ／ 細胞培養食品の生産技術開発 ／ 化粧品・サプリのOEM ／ ODM ／ 細胞培養の消耗品・装置の販売 ／ 細胞農業のコミュニティ運営- 公式サイト：https://integriculture.com/- X公式アカウント：@integri_culture

株式会社スムージースタジオは「AIで世界中の今をスムーズに」をミッションに、AIと共に進化する企業の飛躍を全力で支援します。本取り組みを通じて、インテグリカルチャー株式会社様の企業ブランディングをはじめ、ライフサイエンス領域における映像コミュニケーションの新たな価値創出に貢献してまいります。