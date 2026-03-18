アークタウン宇都宮オープニングイベント開催　3/28（土）「見て・触れて・体験して」特別な一日を楽しもう(ニュースリリース)

大和ハウス工業株式会社

この度、大和ハウスグループの大和リース株式会社（本社：大阪市中央区、社長：北 哲弥）を代表とする企業グループが宇都宮市からの委託により整備・運営を行う「アークタウン宇都宮（東部総合公園、宇都宮市下平出町）」が、2026年3月28日（土）にオープンします。

オープンに際し、地域の皆さまや関係者の皆さまと共に開園を祝う式典のほか、スケートボード・ＢＭＸの国内トップ選手によるデモンストレーション、初心者向け体験会および経験者向け試走会等のイベントを行います。（主催：宇都宮市）

https://arctown-utsunomiya.com/

■アークタウン宇都宮について

当公園は、新設の公園としては県内で初めて公募設置管理制度（Park-PFI）を活用した総合公園です。

国内外の大会の開催にも対応可能な本格的なスケートパークをはじめ、３x３バスケットボールなどのスポーツや多様なイベントに対応できる屋根付き多目的広場、ゆとりある芝生広場などを備え、子どもから高齢者まで幅広い世代の方が楽しめる施設となります。

愛称「アークタウン宇都宮」は投票総数10,761票の中から選ばれました。「アーク」は、スケートボードやBMXの競技者が空や大地に描く美しい“弧”を表現しています。また、ライトラインの交通結節拠点として、多くの人が行き交い、集い、憩う、まるで小さなまち（タウン）のような場所になるようにとの願いが込められています。

■開園式典開催概要

1．開催日時 2026年3月28日（土）11:30～12:30（受付 11:00）

2．主催 宇都宮市

3．企画運営 大和リース

4．会場 アークタウン宇都宮 多目的広場（※10時から入園可能）

5．開催概要 公園整備に携わった関係事業者や関係団体、国・県等の関係機関、地域

関係者等を招待し、「アークタウン宇都宮」の開園を祝う記念式典を開催

（主催者式辞、来賓祝辞、テープカット）

■オープニングイベント開催概要

1．開催日時 2026年3月28日（土）12:30～17:00

2．主催 宇都宮市

3．企画運営 ムラサキスポーツ

4．会場 アークタウン宇都宮 各所（※10時から入園可能）

5．開催概要

イベント１. BMXパーク

▽BMXデモンストレーション（14:45～15:15）

主な出場選手：中村 輪夢

【主な大会実績】

・パリ五輪2024入賞

・X Games Osaka 2025優勝

・全日本BMXフリースタイル・パーク選手権大会 優勝

その他の出演選手：溝垣 丈司、寺林 昌輝

▽BMX無料試走会（12：30～14：30、15：30～17：00）

経験者に無料で自由に試走できるよう施設を開放

※利用状況により、入場を制限する場合があります。

イベント２. スケートパーク

▽スケートボードデモンストレーション(14:00～14:30)

ストリート：坂本 倭京、石川 祐作、遠藤 旬、中川 壱都、福田 大翔

パーク：相川 蒼太朗、渡邊 星南

▽スケートボード無料試走会（12:30～13:45、14:45～17:00）

経験者に無料で自由に試走できるよう施設を開放

※利用状況により、入場を制限する場合があります。

イベント３. 多目的広場

▽ダンスチーム「ARIYA（アリヤ）」パフォーマンス（13:00～13:15）

宇都宮市を拠点とするブレイキン（ブレイクダンス）の

プロダンスチームによる迫力満点のパフォーマンスを披露

【主な大会実績】

「UK-BBOY Championships」の国内予選優勝

(2025年5月)/世界大会準優勝（イギリス・2025年8月）

▽ブレイキン無料体験会（13:30～14:00、15:30～16:00、16:30～17:00）

※申込は、8WELLの公式LINEから事前受付

公式HP：https://miraibashi2023.com

イベント４. ムラサキパークショップ裏・体験エリア

▽スケートボード無料体験会（12:45～13:45）※申込は当日先着順(対象年齢5歳以上)

▽BMX無料体験会（15:30～16:30）※申込は当日先着順(対象年齢5歳以上)

イベント５. 芝生広場

来場される多くの方が楽しめるよう、地元食材等を活用した飲食を提供するグルメエリア、グッズ販売やワークショップなどのブースエリアを設置

（出店ブースは、準備が整い次第10時頃からスタート）

■常設店舗について

開業初日は全店舗10時オープンとなります。

■園内マップ

■アクセスマップ

駅からのアクセス：宇都宮駅からライトラインで約13分

車でのアクセス：東北自動車道宇都宮ICから車で約25分

■その他

・オープニングイベント当日の公園内駐車場については、全面関係者専用となるため、一般の方は駐車できません。ライトラインなど公共交通機関を利用してお越しください。

・大会・イベント（団体のみ）などの仮予約は、令和７年７月１日より受付を開始しています。

・個人の方の予約については、令和８年４月１日より「宇都宮市公共施設予約システム」にて受付を開始します。

※当日利用については、施設の空き状況に応じて令和８年３月２９日より利用可能です。

・なお各施設の開館時間等については、市および専用ホームページでご確認ください。

■公園概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/2296/table/2603_1_479e4c354cb655aa1a18448000151de6.jpg?v=202603181151 ]

以 上