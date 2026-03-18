第97回ポーテージ早期教育プログラム初級研修セミナー開催

認定NPO法人日本ポーテージ協会（本部：東京都杉並区、会長：清水 直治）は、2026年5月30-31日に２か所の対面会場（福岡県北九州市・愛媛県東温市）とオンラインにて「第97回ポーテージ早期教育プログラム初級研修セミナー」を開催します。

特定非営利活動法人日本ポーテージ協会5月30-31日ハイブリッド開催でポーテージ初級研修セミナー開催

ポーテージプログラムの基礎から実践を学び個別指導計画の作成や支援に役立てます

ポーテージプログラムは、1972年アメリカ合衆国で開発され、客観的な根拠に基づいた緻密さと使いやすさを兼ね備え、現場で役立つプログラムと定評を得ています。令和6年度の報酬改定で求められている5領域での個別支援計画作成に対応した561の具体的な行動目標を含む『ポーテージ早期教育プログラムセット』を実際に手元に置いて学んでいただけるようになりました。

子どもの発達の現在の様子、特徴を細かく詳しくアセスメントを行い、支援に活かすことのできる基礎が2日間で学べます。今回はオンライン会場に加えて二か所の対面会場（福岡県北九州市・愛媛県東温市）で開催され、講師やアドバイザーとの演習や質疑応答などもどの会場でも可能です。

【イベント申込ページ】https://japan-portage.org/97th-beginner-hybrid/(https://japan-portage.org/97th-beginner-hybrid/)

エビデンスに基づいた応用行動分析(ABA)を発達支援に活用します

ポーテージプログラムの指導技法の基礎には、応用行動分析（ＡＢＡ）の原理があります。ポーテージ早期教育プログラムのチェックリストから選ばれた行動目標は、その子どもの発達の状況に応じて、必要な場合には達成可能なまでに行動をいくつかのステップに細分化します（スモールステップ）。

そして、身体的援助、視覚的援助、言語的援助およびそれらの組み合わせで、援助していきます。

そこでも、適切な補助を与えるプロンプトなど、応用行動分析の技法を使います。

応用行動分析（ＡＢＡ）の中心となる原理は、望ましい行動はほめるという強化の原理ですが、望ましくない行動を止めさせたい場合は注意したり叱ったりしないで、知らん顔をする（消去）望ましい行動（代替行動）を提示してその行動をするように促す、ほめる（強化）などの原理も応用していきます。

子どもの行動だけを取り出して無理に変えようとしても現実性がありません。大人の側の行動を変えたり、周囲の環境を調整することを重視するのが応用行動分析です。子どもの支援の現場に活用できる観察力を実際に演習して身につけましょう。

親家族支援、エンパワメントについて

ポーテージプログラムの特徴の一つが、親が家庭で行う指導です。ポーテージ相談を通じて、親に子どもの発達を見る目と子育ての力を養い、子どもにとって自然な家庭という環境のなかで、親が中心となって家族の協力を得ながら子どもの発達支援が進められるように支援していきます。保護者の方は、日常生活の中で子どもにどのように働きかけたらよいかわからず、不安になりがちです。他の子どもと比較して焦ることも少なくありません。

ポーテージ相談では、それら一つ一つに耳を傾け、具体的に助言していきます。そして、子どもの発達を正しく理解できるようになると共に、子どもの幅広い行動に対応できるようになり、親としての自信が持てるようになります。

子どもと親・家族のニーズに応じた行動目標を選び出し、無理のない具体的な指導計画、指導経過の記録を残すことで指導の有効性を親・家族に示せるエビデンスに基づいた支援・保育・教育を可能にします。ポーテージプログラムで長く培ってきた親家族支援の考え方を学び、支援の現場でも有効に活用しましょう。

資料として「ポーテージ早期教育プログラムセット」（定価１５０００円）がお手元に

支援の現場でも活用できるポーテージプログラムの親家族支援

２０２０年に現代の子育て環境により即した内容へのリニューアルをされた「ポーテージ早期教育プログラムセット」（定価：１５０００円）が資料として含まれています。初級研修セミナーを受講後すぐに実践することが可能です。（スーパーバイズも可能です。お問い合わせください）

チェックリスト

「乳児期の発達」「社会性」「言語」「身辺自立」「認知」「運動」６つの発達領域ごとに０歳から６歳まで年齢段階順に達成を目指す５６１の行動目標が配置されています。子どもの発達状態のアセスメントや指導目標の選定、指導経過の記録に使用することができます。家庭や相談場面だけでなく、児童発達支援事業所や保育園、幼稚園などの幼児教育施設での活用も可能です。

発達経過表

初回のアセスメント時や指導経過中に達成できた行動目標に応じたマスを達成時期別に色塗りすると、発達の特徴や指導経過を概観できます。

マニュアル・活動カード

プログラムを用いたアセスメント→指導→評価の過程を初めての方にもわかりやすく解説している「マニュアル」とチェックリストの５６１の行動目標の一つひとつに対応して援助の方法や指導の手順、教材・教具などの指導示唆を「活動カード」という形式で記述しています。実際指導に当たる支援者、相談員や親家族へのガイドとして役立ちます。

受講しやすい方法、場所が選べます

ポーテージ早期教育プログラムセットが資料として届きます

オンラインと二か所の対面会場（福岡県/愛媛県）を設置

対面会場では講師との示唆に富んだ経験談をきくことができたり、実際の事業所での活用についてもより詳細にご案内可能です。同じプログラムを学ぶ仲間と2日間、意見交換をしながら学びを深めることができます。また紙ベースでの演習となりPC操作は不要ですので、不慣れな方でも講義に集中できます。今回は福岡県北九州市にあるレインボープラザ（JRスペースワールド駅 徒歩約15分）と愛媛県東温市にある東温市中央公民館(伊予鉄横河原線 見奈良駅より徒歩2分)の二会場で同時に行われます。どちらの会場にも講師が赴きますので、実践方法なども細かいことや個別の事例についても、休み時間等を利用して気軽に聞くことができます。

またオンライン受講の方には双方向リアルタイムで演習できるスプレッドシートを利用いたします。担当のアドバイザーと小グループに分かれての演習になるので質問もしやすく、確実に理解を重ねていくことができます。交通費や往復の時間も削減できて、全国どこからでも受講可能です。（カメラ付きのパソコン環境とGoogleアカウントの取得をお願いしています。)

「第97回ポーテージ早期教育プログラム初級研修セミナー」について

【開催概要】

イベント名：「第97回ポーテージ早期教育プログラム初級研修セミナー」

開催日時：2026年5月30日31日（土日）１０：００～１７：００

開催形式：対面会場（１.福岡県北九州市/２.愛媛県東温市）と３.オンライン（ZOOMとGoogleスプレッドシートを使用した演習）のハイブリッド開催

参加費：３２０００円 （日本ポーテージ協会会員２８０００円）

定員：１.20名 ２.20名 ３.40名

主催：認定NPO法人日本ポーテージ協会

詳細：協会ホームページ第97回ポーテージ早期教育プログラム初級研修セミナー申込ページ

https://japan-portage.org/97th-beginner-hybrid/

【プログラム】

1日目(5/30）

10：00～10：20 開講式・オリエンテーション

10：20～11：40 ポーテージ早期教育プログラムの概要

11：45～12：15 ポーテージ早期教育プログラムの家庭中心アプローチ

13：15～17：00 ポーテージ早期教育プログラムの構成、指導の進め方

2日目(5/31)

10：00～11：00 応用行動分析の基礎

11：05～12：35 ＜演習＞課題分析・活動チャート

13：55～14：55 応用行動分析の実践

15：05～15：45 ポーテージプログラムの相談事例

15：55～17：00 まとめと振り返り 閉講式

※プログラムの内容は予告なく変更となる可能性がございます。

【お申し込み方法】

1 イベント詳細ページ（https://japan-portage.org/97th-beginner-hybrid/）より必要事項を記入しお申し込みください。

2 ご入金確認後、お申し込み時にご登録いただいたGoogleアカウントメールアドレス宛に演習用資料を、ポーテージ早期教育プログラムセット含む講義資料一式を郵送でお送りします。

日本ポーテージ協会について

日本ポーテージ協会は、「ポーテージプログラム」を日本全国及びアジア地域に普及させるために、1985年に創立されました。2014年に東京都より認定NPO法人に認定され2025年に創立40周年を迎えました。

『ポーテージ早期教育プログラム』を使って、発達に遅れや偏りのある乳幼児の家庭での親（保護者）指導について、早期からの発達相談とそのご家族支援を行っています。 現在では、会員数約500名で、全国に30支部があり、それぞれの地域の特徴を活かした相談活動を展開しています。

また、「ポーテージプログラム」を学びたい方やポーテージ相談員の養成のために、初級研修セミナーを年３回、中級セミナーを年1回開催しています。グループ指導のセミナーとしては、インクルージョン保育のためのグループ指導カリキュラムセミナーを年1回開催しています。 その他、ご要望に応じて、ポーテージプログラムの1日セミナーや各地の研修会などへ講師派遣を行っています。

日本ポーテージ協会は2025年に創立40周年を迎えた認定NPO法人です。

【法人概要】

社名：認定NPO法人日本ポーテージ協会

本社所在地：東京都杉並区和田３-５４-５第１０田中ビル３階３号室

会長：清水直治

設立： 1985年4月（東京都より2014年に認定NPO法人格取得）

事業内容： ポーテージ発達相談の実施・委嘱 ポーテージ認定相談員になるための研修セミナーを始め、様々な福祉・教育団体のための研修事業を実施

HP：https://japan-portage.org/