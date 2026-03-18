NTTレゾナントテクノロジーとFPTソフトウェア、自動テストツール「akaAT」と「Remote TestKit」の連携による戦略的協業に合意

NTTレゾナントテクノロジー株式会社

NTTレゾナントテクノロジー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長：三澤 淳志、以下、「NTTレゾナントテクノロジー」）は、日本企業のオフショア開発における最大級のパートナーであるFPT Software（本社：ベトナム ハノイ、CEO：Pham Minh Tuan、以下、「FPTソフトウェア」）と、同社が提供する自動テストツール「akaAT」とクラウド型実機検証サービス「Remote TestKit」の技術連携および販売代理店契約を含む戦略的提携に合意したことをお知らせいたします。

本提携により、日本国内だけでなく、ベトナム等のオフショア開発の現場においても、akaATユーザーがテスト実行環境としてRemote TestKitの豊富な実機デバイスクラウドをシームレスに利用可能になります。また、FPTソフトウェアからのRemoteTestkitの提供・販売が可能となることでテスト自動化と実機検証環境をセットにしたワンストップなソリューションを提供し、開発プロセスのさらなる効率化と品質向上に寄与してまいります。

パートナーシップの背景と目的

現在、多くの日本企業がベトナムを主要な拠点として大規模なオフショア開発を行っています。開発のスピードアップが求められる一方で、物理的なスマートフォン実機の確保や管理は、特に遠隔地を交えた開発チーム間での大きな課題となっていました。

こうした背景のもと、ベトナムを代表するIT企業であり、日本の開発現場から信頼の大きいFPTソフトウェアとのパートナーシップを構築いたしました。自動テストの導入検討段階から、柔軟なデバイス環境をオプションとして提示できる体制を整えます。これにより、オフショア開発特有の「実機アクセスの壁」を取り除き、スピーディかつ高品質なテスト自動化を支援します。

本連携による価値- 日本・ベトナム間でのシームレスな実機検証：akaATのプラットフォームから、Remote TestKitが提供する日本固有の端末を含む豊富な実機群を即座に利用可能。物理端末の輸送や管理コストを大幅に削減します。- オフショア開発の品質担保：FPTソフトウェアの豊富な開発知見と、実機検証を組み合わせることで、精度の高いテスト自動化を実現します。akaATについて

akaATは、FPTソフトウェアが自社開発した、個人利用からエンタープライズまで対応する包括的な「エンドツーエンド（E2E）自動テスト・エコシステム」です。SaaS型のテストプラットフォーム、ツール、管理システムを単一のシームレスな環境に統合することで、あらゆるユーザーが、いつでも、より速く、効率的かつコスト効率の高いテストを実現できます。

akaATの提供する4つのコアバリュー

- シームレスな統合（Seamless Integration）OS、開発フレームワーク、テスト環境を問わず、自動テストを実行可能です。柔軟かつ相互運用性の高いアーキテクチャにより、既存のワークフローを止めることなくスムーズに導入できます。- エンドツーエンドのテストソリューション（End-to-end Testing Solution）アプリケーションの全機能とテストフェーズを網羅し、テストライフサイクルを短縮・簡素化します。カスタマイズ可能なツール群と直感的なUIにより、初心者やコードを書かない担当者でも、容易に自動化シナリオを構築・運用できます。- グローバルなサポートとトレーニング（Global Support & Training）単なるツールの提供に留まらず、テスト工程の長期的なパートナーとして伴走します。グローバルなサポートチームと充実したトレーニングプログラムにより、導入から継続的な改善まで、場所を問わず一貫した支援を提供します。- AIによる革新（Powered by AI）プラットフォームに直接組み込まれたAIが、テスト自動化の生産性に革命をもたらします。自動テストスクリプトの即時生成や高精度なテストケースの提示により、手動作業を最大80%削減。テストサイクルの加速と運用コストの低減を実現し、あらゆるリリースの品質を向上させます。

■akaAT公式サイト：https://akaat.com/

Remote TestKitについて

Remote TestKitは、NTTレゾナントテクノロジーが提供する、1,200台以上のスマートフォン・タブレット実機へをお手元のPCからリモートで接続しクラウド上で操作できるクラウドサービスです。開発ツール・自動テストツールとの連携や、便利な機能で開発時の作業効率化を支援します。エミュレーターとは違い、本物のスマートフォンでの検証がリモートでできるため、豊富なバリエーションを利用した機種・OSごとの表示差分の確認や、コンタクトセンターにおけるお問合せ内容の再現確認など、金融・メディア・ソフトウェア開発・ウェブ制作企業等、業界を問わずスマートフォン実機が必要となる多くのシーンで導入いただいております。

■Remote TestKitサービスサイト：https://appkitbox.com/

【本件に関する問い合わせ先】

NTTレゾナントテクノロジー株式会社 Remote TestKitセールス＆マーケティング部

お問い合わせ先：https://appkitbox.com/recommend-plan/