3月26日（木）・27日（金）2夜連続放送直前特別企画として、ドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』SPECIAL POP-UPを原宿・GATEにて開催決定！

株式会社THE SEVEN(C)橋本エイジ・梅村真也/コアミックス (C)THE SEVEN

株式会社TBSテレビ、株式会社U-NEXT、株式会社THE SEVENが３社で初タッグを組み、“TBS×U-NEXT×THE SEVEN グローバルプロジェクト”と称した大型プロジェクトで、『ちるらん 新撰組鎮魂歌』をTBSで放送、U-NEXTで配信する。3月26日（木）、27日（金）の2夜連続でスペシャルドラマ“江戸青春篇”を地上波放送、各夜放送終了後からU-NEXTにて配信。さらに、その後を描くドラマシリーズ“京都決戦篇”がU-NEXTにて独占配信、毎週金曜に最新話を更新していく。

本作は、迫力あるタッチと圧倒的な画力が魅力の橋本エイジが漫画を担当し、『終末のワルキューレ』でも知られる梅村真也が原作で、幕末の京都を舞台に、最強のサムライ集団・新撰組の志士たちの荒々しくも熱い生き様を、ド派手なアクションと、史実に基づきながらも大胆な解釈で描いた人気コミック『ちるらん 新撰組鎮魂歌』を原作に初の実写化。

主人公の土方歳三を山田裕貴が、そのほか新撰組の志士たちを鈴木伸之、中村蒼、細田佳央太、上杉柊平、藤原季節、杉野遥亮、柳俊太郎、宮崎秋人、岩永ひひおという強烈な個性と実力を兼ね備えた若き実力派俳優陣が演じる。さらに、土方の宿敵であり盟友の「人斬り以蔵」こと岡田以蔵を中島健人、土方らに立ちはだかる“最強で最凶の宿敵”芹沢鴨を綾野剛、新撰組の生みの親であり、彼らが最期まで忠義を尽くした伝説の会津藩主・松平容保を、常に日本のエンターテインメントの第一線を走り続けてきた松本潤が演じる。

このたび、いよいよ近づいてきた放送を前に、より本作が楽しみになるSPECIAL POP-UPイベントの開催が決定。

▶放送まであと8日！ 『ちるらん』の世界観を堪能できる

【ドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』SPECIAL POP-UP】を原宿・GATEにて開催！

本イベントでは、主人公の山田裕貴演じる土方歳三、鈴木伸之演じる近藤勇をはじめとした試衛館メンバー10人に加え、中島健人演じる岡田以蔵、松本潤演じる松平容保、綾野剛演じる芹沢鴨ら主要キャストが実際に着用した衣裳、小道具などを本作の躍動感そのままに展示。さらに、場面写真や会場でしか見られないスペシャル映像が紡ぐ、『ちるらん』の世界観に没入しながら楽しめる空間となっている。TBS赤坂BLITZスタジオ ホワイエで開催されていた「ドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』特別展示」ではお見せできなかった小道具や衣裳も追加された豪華ラインアップで会場を彩る。

そのほか、制作発表イベントでキャスト陣がサインを書いたロゴパネルの展示や、ここでしか手に入らない限定オリジナルグッズの販売も実施。イベント会場となっているGATEの建築を活かした、熱く滾る『ちるらん』の世界観を堪能していただきたい。

現代と同じ混迷の時代・幕末を熱く生き、鮮やかに散っていった“新撰組”を斬新で大胆な解釈で描いたドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』。いよいよ来週3月26日（木）、27日（金）にスペシャルドラマが地上波放送。27日（金）のスペシャルドラマの放送終了後には、その後を描いたドラマシリーズのU-NEXTでの配信がスタートする。

時代の変革期に自らの生きる意味を問い、命を懸けるほどに熱く滾る覚悟を持って短くも鮮やかに生きた彼らの生き様と散り様、そして――友情、裏切り、信念が交錯する彼らの物語を、現代的且つ艶やかで魅力的なキャラクター造形と史上最速とも評されるハイスピードな殺陣（たて）を交えて描く“ジャパニーズ・ソードアクション・エンターテインメント”にご期待いただきたい。

■イベント概要

【タイトル】ドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』SPECIAL POP-UP

【期間】2026年3月20日（金・祝）～3月29日（日）

【営業】11:00～19:00（最終入館：18:30）※最終日のみ15時までの営業となります。

【場所】GATE（住所：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-5-10）

【アクセス】東京メトロ千代田線・副都心線明治神宮前駅7番出口より徒歩1分、JR山手線原宿駅東口より徒歩5分

【注意事項】

※イベント内容、営業時間は予告なしに変更となる場合がございます。

※本イベントに関して、会場へのお問い合わせはご遠慮ください。

※会場内の展示物は大変繊細なため、触れることはできません。お子様が展示物に触れないよう、必ず保護者の方が付き添いのうえご観覧ください。

※本イベントは事前予約制となっております。

※予約は1人1日1枠までとなっており、１つの予約につき１名のみ入場いただけます。複数人でご来場する場合はそれぞれご予約ください。ただし、未就学児のお子様は同行いただけます。

※各時間枠は３０分間となっており、指定の時間を過ぎた場合は入場いただけません。

※予約を取り直す場合は一度お持ちの予約をキャンセルしてください。

※予約した枠の開始時刻まではキャンセル可能ですが、開始時刻が過ぎてからのキャンセルはできません。

※予約枠の時間内であれば再入場は可能です。

＜本イベント来場予約はこちら＞

https://liff.line.me/2008020381-iQ3SmROh

＜本イベントに関するお問い合わせ先＞

chiruran_popup@gr.tbs.co.jp

■グッズ販売に関して

会期中は、会場限定のスペシャルグッズを販売いたします。ご来場の記念としてお求めいただけます。

・スペシャルミニクリアファイル（A5サイズ）【全3種】：各500円（税込）（土方歳三ver.／近藤勇ver.／試衛館ver.）

・スペシャルシークレットブロマイドカード【全12種 ランダム販売】：各500円（税込）

【注意事項】

・商品は数量限定です。完売の際はご容赦ください。

・掲載画像はイメージのため、実際の商品と仕様・色味が異なる場合がございます。

・不良品以外の返品・交換はお受けできません。

・不良品かどうかの判断は、会場スタッフにて確認のうえ対応させていただきます。

・印刷工程上生じる細かな擦れや軽微な傷など、製造上許容範囲と判断されるものにつきましては、交換・返金の対象外とさせていただきます。

・不良品の交換・返金は、ご購入当日に会場スタッフまでお申し出ください。

・不良品につきましては、同一絵柄の商品との交換対応とさせていただきます。なお、該当商品が品切れの場合は返金にて対応させていただきますので、あらかじめご了承ください。

・本イベントは予告なく開催日時・販売方法等が変更となる場合がございます。

・状況により、商品の購入数を制限させていただく場合がございます。

・お支払い方法は、クレジットカード、QRコード決済、交通系電子マネーなどのキャッシュレス決済のみを予定しております。対応する決済方法の詳細につきましては、当日会場にてご確認ください。

・当日は現地スタッフの案内・指示に従っていただきますようお願いいたします。

・会場では、3月26日発売予定のドラマオリジナルグッズの販売は行っておりません。あらかじめご了承ください。

■作品概要

【タイトル】

『ちるらん 新撰組鎮魂歌』（読み：ちるらん しんせんぐみれくいえむ）

英題：Song of the Samurai

【放送】TBSテレビ

スペシャルドラマ“江戸青春篇”

2026年3月26日（木）20：58～22:57

2026年3月27日（金）20：57～22:54

２夜連続放送

【国内配信】U-NEXT

スペシャルドラマ“江戸青春篇” 2026年3月26日（木）、27日（金）地上波放送終了後から

ドラマシリーズ“京都決戦篇” 2026年3月27日（金） 江戸青春篇の地上波放送終了後より毎週金曜最新話を独占配信

【世界配信】HBO Max

2026年5月9日（土）から

北米、ラテンアメリカ、ヨーロッパ、アジアの一部を含む全世界100以上の国と地域

【製作著作】 THE SEVEN

【スタッフ】

プロデューサー

森井輝（THE SEVEN）／Netflix『今際の国のアリス』シリーズ、『幽☆遊☆白書』 ほか

井上衛／TBS×WOWOW『ダブルフェイス』、『MOZU』シリーズ ほか

下村和也（THE SEVEN）／Netflix『幽☆遊☆白書』、映画『ザ・ファブル 殺さない殺し屋』 ほか

監督

渡辺一貴／大河ドラマ『おんな城主 直虎』、朝ドラ『まれ』、『岸辺露伴は動かない』シリーズ ほか

脚本

酒井雅秋／WOWOW連続ドラマW『コールドケース2・3』、映画『ケイコ 目を澄ませて』

音楽

出羽良彰／Netflix『ゾン100～ゾンビになるまでにしたい100のこと』、アニメ『地獄楽』ほか

アクション監督

園村健介／映画『ベイビーわるきゅーれ』、映画『陰陽師0』 ほか

VFXプロデューサー

赤羽智史（THE SEVEN）／Netflix『今際の国のアリス』シーズン３、『幽☆遊☆白書』 ほか

キャラクタースーパーバイザー

前田勇弥／映画『レジェンド＆バタフライ』 ほか

ポスプロスーパーバイザー

石田記理（THE SEVEN）／Netflix『今際の国のアリス』シリーズ、『幽☆遊☆白書』 ほか

【キャスト】

土方 歳三 ／ 山田 裕貴

近藤 勇 ／ 鈴木 伸之

山南 敬助 ／ 中村 蒼

沖田 総司 ／ 細田 佳央太

永倉 新八 ／ 上杉 柊平

斉藤 一 ／ 藤原 季節

阿比留 鋭三郎 ／ 杉野 遥亮

原田 左之助 ／ 柳 俊太郎

藤堂 平助 ／ 宮崎 秋人

井上 源三郎 ／ 岩永 ひひお

市川 真琴 ／ 生見愛瑠

お梅 ／ 桜井 ユキ

新見 錦 ／ 奥野 瑛太

平山 五郎 ／ 高橋 光臣

佐々木 只三郎 ／ 金子 ノブアキ

岡田 以蔵 ／ 中島 健人

田中 新兵衛 ／ 安藤 政信

松平 容保 ／ 松本 潤 （友情出演）

永倉 新八（明治時代） ／ 柄本 明

芹沢 鴨 ／ 綾野 剛

■原作情報

タイトル 『ちるらん 新撰組鎮魂歌』

著者 漫画:橋本エイジ 原作:梅村真也

発刊 コアミックス

ゼノンコミックス 1～36巻発売中

(C)橋本エイジ・梅村真也／コアミックス

１話試し読み

https://comic-zenon.com/episode/10834108156693612679

■公式ＨＰ

https://chiruran-the7.jp/

■公式ＳＮＳ

［X］https://x.com/chiruran_the7

［Instagram］https://www.instagram.com/chiruran_the7

［TikTok］https://www.tiktok.com/@chiruran_the7

■ 株式会社THE SEVENについて

2022年1月にTBSホールディングスが出資して設立。

これまで、主にグローバル配信プラットフォームなどと連携して、全世界に向けたハイエンドなコンテンツの企画開発・プロデュースを行い、TBSグループの海外戦略の中核としてグローバルコンテンツビジネスを進めている。Netflixとの戦略的パートナーシップ提携、自社専用の世界標準のスペックを備えたスタジオの完成、『今際の国のアリス』シーズン3制作、アメリカや韓国のパートナーとの共同開発、VFXスタジオとのパートナーシップ提携など、日本の映像制作をリードしてきた。

1月16日に発表されたTBSホールディングスとハリウッドを拠点とするメジャースタジオLegendary Entertainmentとの戦略的パートナーシップにおいては、主に日本側のクリエイティブを担い、日本IPの本質的な魅力を引き出し世界へ届ける“Cultural Translator（文化の翻訳者）”として、日本と世界の懸け橋となるべく邁進する。

【会社概要】

会社名：株式会社THE SEVEN

所在地：東京都港区赤坂5-4-7 THE Hexagon 3F

設立：2022年1月7日

代表取締役社長/CEO：瀬戸口 克陽

THE SEVEN公式サイト：https://www.the7.co.jp/

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お問い合わせ：THE SEVEN PR 渡瀬暁彦・渡邉美香子 E-mail：info@the7.co.jp