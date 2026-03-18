熱中対策 冷感グッズ「ネックールスマート」を新発売

株式会社ケンユー

日用品・アイデアグッズ等を製造販売する株式会社ケンユーは、暑い季節に役立つ冷感アイテムの新製品として、「ネックール スマート」を2026年３月５日発売しました。

■背 景

当社は長年冷感グッズを多数販売。2025年は記録的な猛暑、労働安全衛生規則の改正もあり需要が高まりました。今回、主力商品である首筋冷却グッズ「ネックール」を改良。より手軽に使用出来るよう進化させ発売しました。

使用シーン例

男女兼用 フリーサイズ（首回り目安：約29～40cm）

■商品の特長

・首元に着けるために「プラパーツ」が付属。 手軽に装着することができます。

・布製カバーでやさしい肌触り

・ジェル袋を従来品より10ｍｍ細くし 首回りへの負担を軽減。

・ジェル袋が氷結タイプ（冷凍庫で固くなる）のため軟質タイプよりも長時間持続。

PCMタイプには無いしっかりとした冷たさを提供。

サーモカメライメージ

首元をしっかり冷やします。

■グレーとアイボリーの２色展開

ネックールスマート メーカー希望小売価格： 1,500円（税込1,650 円）

https://www.kenyuu.co.jp/products/ns-40/

■全国のドラッグストア、ホームセンター、総合スーパー、ネットショップ等で販売

https://kenyuu-shop.jp/SHOP/NS-40GY.html

https://kenyuu-shop.jp/SHOP/NS-40IV.html

「ネックール」「ネックールスマート」は株式会社ケンユーの登録商標です。

【会社概要】

社 名 ：株式会社ケンユー

所在地 ：広島県福山市曙町4-7-30

代表者 ：代表取締役社長 占部克明

事業内容：日用品の製造販売、（非常時トイレ・冷感・温感商品等）

URL ：https://www.kenyuu.co.jp/

設立 ：1976年6月

1976年６月創業設立

2026年６月 創業設立50周年を迎えます。