JBLポータブルBluetoothスピーカーの人気モデル「JBL Grip」に春の新色「ピンク」、「ターコイズブルー」の2色が追加！

ハーマンインターナショナル株式会社

ハーマンインターナショナル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：桑原拓磨）は、アメリカ カリフォルニア発祥の世界最大級のオーディオブランドであり、日本においてワイヤレススピーカー8年連続販売台数No.1※1に輝く「JBL」より、ポータブルBluetoothスピーカー「JBL Grip（グリップ）」の新色として、春カラーの「ピンク」、「ターコイズブルー」を2026年3月26日（木）より発売いたします。

昨年9月の発売以来、手軽さと音質によりJBLのポータブルBluetoothスピーカーの中でも人気を博している「Grip」に、春らしい爽やかな新色を追加いたします。片手で持ち運びやすいスマート缶サイズに近い縦型コンパクトデザインの筐体には、43×80mmの長円形ドライバーとデュアル・パッシブラジエーターを搭載し、小型ながら力強く豊かな低音を実現いたしました。さらに、スピーカーの振幅をリアルタイムで最適化する音質特化AI技術「AI Sound Boost」により、音の粒立ちが際立ち、小音量でも痩せず、大音量でも歪みのないクリアなサウンドを提供いたします。また、IP68準拠の防塵防水性能※2により、屋内外を問わず安心して使用でき、Playtime Boostをオンにすることで最大14時間の連続再生※3も可能です。さらに筐体背面には、新たに柔らかく光るアンビエントライトを搭載し、本体操作に加えて「JBL PORTABLE」アプリから輝度調整も行えるなど、シーンに合わせた多彩なライティング演出をお楽しみいただけます。

そして今回、新たにこれからの季節にふさわしいワントーンのピンクとターコイズブルーが加わり、既存カラー含め7色の多彩なカラーバリエーションで、より幅広いライフスタイルに寄り添います。

製品のポイント

●春らしい爽やかな「ピンク」、「ターコイズブルー」の2色を追加

●簡単に持ち運びができるエナジードリンクなどのスマート缶サイズに近いコンパクトデザイン

●スピーカーの能力をリアルタイムで最大限に引き出す音質特化型AI技術「AI Sound Boost」搭載

●迫力のある低音を実現する対向式デュアル・パッシブラジエーターを搭載

●室内から屋外までどんなシーンでも活躍するIP68準拠の防塵防水性能※2と耐衝撃性能※4

●最大12+2時間の再生時間(「Playtime Boost」で最大2時間延長)※3

●カスタマイズ可能なアンビエントライト搭載

●ワイヤレスステレオモードや複数台同時再生を実現する「AuracastTM」に対応

●「JBL PORTABLE」アプリ対応で、イコライザーやライティングパターンの調整が可能

製品外観

主な仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/12767/table/527_1_6e4230207d22f758ae87dbaad3a13737.jpg?v=202603181151 ]

※仕様や価格は変更となる場合があります。

※1全国の家電量販店、パソコン専門店、ネットショップなどから収集した実売データ「BCNランキング」にもとづき、1年間の累計販売数量が最も多かった企業を部門ごとに表彰する「BCN AWARD 2026」にて、ワイヤレススピーカー部門の第1位を8年連続で獲得しました。

※2 粉塵がスピーカー内部に侵入せず、水深1.5mの水中にスピーカーを最大30分間浸けても浸水しないと定義されています。

※3 充電・再生時間は使用環境により異なります。

※4 1mからの6回の落下試験実施/通過。落下によるいかなる故障も保証するものではありません。

＜JBLについて＞

美しい外観とプロ・サウンドを両立した家庭用スピーカーの開発を目指して設立。以来、世界中のあらゆる音楽が関わるシーンで、プロアマ問わず信頼され、愛用され続けている、世界最大級のオーディオメーカーです。

家庭用超高級スピーカーからイヤホン、ヘッドホン、ホームシアターを展開。また、トヨタを始めとする車載純正オーディオ、マルチメディア用などの民生機器から、世界中の映画館、スタジアム、コンサートホール、そして放送局やレコーディングスタジオなどが対象となる業務用機器を投入しています。JBLは世界中の競技場で音響システムとして採用されており、様々な世界的なスポーツイベントでも採用されています。

＜ハーマンインターナショナル（米国本社/Harman International Industries, Incorporated）について＞

ハーマンインターナショナルは、プレミアム・オーディオ、ビジュアル、コネクテッド・カーと、それらを統合したソリューションを、自動車、消費者、プロフェッショナルの市場に向けて、設計・製造・販売しています。弊社のAKG(R)、Harman Kardon(R)、Infinity(R)、JBL(R)、Lexicon(R)、Mark Levinson(R)、Revel(R)を含む主要ブランドは、オーディオ愛好家やアーティスト、イベント／コンサート会場などで多く利用され、称賛を受けています。また今日では、弊社のオーディオやインフォテイメント・システムが装備された自動車が世界で5,000万台以上走っており、弊社のソフトウェアサービスは、オフィスや家庭、車やモバイルなどあらゆるプラットフォームにおいて、何十億台ものモバイル端末やシステムが安全な接続や統合を行えるよう、支えています。ハーマンインターナショナルは全世界に約30,000名の社員が在籍しています。

お客様のお問い合わせ先

ハーマンインターナショナル株式会社

https://support.jbl.com/jp/ja/contact.html/

JBLオンラインストア

・ブランド公式サイト：https://jp.jbl.com/

・楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/jblstore/

・Yahoo!店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/jblstore/

・Amazon店：https://www.amazon.co.jp/shops/A17VFVTKAPCY61