思い出を空間の中で体験する次世代プラットフォーム「TAVIO Dive」をリリース

株式会社OpenHeart

株式会社OpenHeart（本社：東京都港区、代表取締役社長：渡邉 晃司）は、写真や動画では伝えきれない空間そのものをVRで共有できる新しい３Dフォトサービス「TAVIO Dive」の提供を開始いたします。

「写真を残す時代」から「空間を体験する時代」へ

TAVIO Diveは、株式会社OpenHeartの3D共有サービス「TAVIO」に投稿された写真を、現実空間と融合したVR体験として楽しめるサービスです。

日常の写真や記念の思い出を、「空間の中で振り返る」ことを目的とした「空間アルバム」というコンセプトのもと開発されました。

従来、平面的な画像や短い動画が中心のスマートフォンでは、実現が難しかった空間全体の構造や臨場感を十分に伝えることは困難でした。そこでOpenHeartはクラウドベースの3D生成技術「TAVIO ENGINE」を進化させ、空間でコンテンツを扱える世界観で先行的に実装。 将来的なスマートグラス時代を見据えた、空間メディアの可能性を提示します。





TAVIO Diveでは、現実空間に溶け込む形で立体写真を体験でき、思い出の世界に入り込むような新しい記憶の楽しみ方を提供します。

3Dで記録した思い出を、「空間アルバム」として体験する新しいフォト体験

名前：TAVIO Dive

概要：「TAVIO」に投稿された3D写真を、空間の中で体験できる3Dフォトアプリ

対応：Apple Vision Pro専用アプリ

TAVIO Diveは、株式会社OpenHeartが運用している3DフォトWebサービス「TAVIO」（※1）に投稿された立体写真を、Apple Vision Pro上で空間体験できるプラットフォームです。

TAVIOが写真や動画から3Dシーンを生成し、保存・閲覧・共有できるサービスであるのに対し、TAVIO Diveは、生成された3Dシーンを空間の中で体験できるサービスです。

TAVIOで生成した3DシーンをVR環境で再生し、現実空間に重ねて表示することで、思い出を立体のまま振り返ることができる、いわば思い出の一部にタイムスリップするような感覚を味わうことが可能です。過去の自分が目の前に現れたり、大きくなった我が子の小さい頃の姿を空間の中で再び体験したり、写真では残しきれない時間の感覚まで呼び起こします。

また、フォトパネルを仮想空間で再現し、壁に飾るように配置できるほか、TAVIOにアップロードした順に写真を並べ、時系列で思い出を閲覧することもできます。

TAVIO Diveの特徴は、空間そのものを再体験できる点にあります。写真では残しきれない距離感や奥行きを立体的に再現し、生成された3Dシーンを空間の中で自然に楽しめる環境を提供します。

（※1）スマートフォンの写真や動画から3Dシーンを生成し、生成した3Dを保存・閲覧・共有できるWebサービス

3つの体験モード

TAVIO Diveでは、写真を体験するための3つの空間表現を用意しています。

■ フォトパネル：日常空間に飾る

自宅の壁や家具の近くに、写真をポスターのように配置できます。

リビング・書斎など場所ごとにレイアウトを変えられ、生活の中で自然に思い出に触れられます。

フォトパネルのビジュアル例



■ フォトスペース：思い出を巡る

百枚程の写真を螺旋状に並べ、時系列の流れをたどりながら閲覧できます。

ハンドジェスチャーで配置を操作し、思い出を探索する体験が可能です。

フォトスペースのビジュアル例



■ フォトワールド：思い出の中に入る

1枚の写真の立体空間に360度入り込み、視点を変えて体験できます。

完全な仮想空間ではなく、現実と重なり合う形で表示されるのが特徴です。

フォトワールドのビジュアル例

空間体験の未来へ

今後、スマートグラスなどのデバイスが普及することで、空間体験はより日常に近づいていくと考えています。

写真を保存するだけでなく、いつでも思い出に入り込める世界。TAVIO Diveは、その未来を先取りする形で開発しました。

株式会社OpenHeartは、3Dを特別な技術ではなく、「人の記憶に触れる日常のメディア」へと進化させていきます。

代表コメント

これまで写真や動画は、大切な思い出を残すための最も身近な手段でした。しかし、そこに写っている「空間」や「空気感」、その場にいたときの感覚までは、完全に伝えることができませんでした。



TAVIO Diveは、写真を眺めるだけでなく、思い出の空間の中に入り込み、その場の空気感や臨場感までも感じられる、新しいフォト体験を実現するサービスです。



Apple Vision Proという新しい空間コンピューティングの環境の中で、思い出を「空間アルバム」として体験できる世界をTAVIO DIVEという形にしました。



将来、スマートグラスなどのデバイスが普及していく中で、写真や動画は「平面のメディア」から「空間メディア」へと進化していくと考えています。



OpenHeartは、3Dを特別な技術ではなく、誰もが日常の中で使える新しい記憶のメディアとして広げていきます。





お問い合わせ

TAVIO BIZ 導入・利用に関するお問い合わせは、以下よりご連絡ください。

法人・個人を問わず、3Dデータ活用のご相談を受け付けております。

お問い合わせフォーム：https://openheart.co.jp/contact

最新情報は以下よりご確認ください。

TAVIO Dive：https://apps.apple.com/jp/app/tavio-dive/id6743155068

3Dプラットフォーム「TAVIO」公式サイト：https://tavio.ai/

TAVIO公式Instagram：https://www.instagram.com/tavio.ai/

株式会社OpenHeartコーポレートサイト：https://openheart.co.jp/

代表・渡邉 X：https://x.com/_kojimold







【運営会社】

会社名：株式会社OpenHeart

所在地：〒105-6415 東京都港区虎ノ門1丁目17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー15階

3Dフォトスタジオ: 〒111-0033 東京都台東区花川戸2丁目20-3クインメゾン浅草 1階

代表取締役社長：渡邉 晃司





