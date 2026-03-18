「SG-image AF 25mm F1.8」各種最新ファームウェア公開のお知らせ
2ndfocus【セカンドフォーカス】（E&Iクリエイション株式会社運営）はSG-image（エスジーイメージ）のAF対応交換レンズ「SG-image AF 25mm F1.8 ソニーEマウント、富士フイルムXマウント」におきまして、各種最新ファームウェアの提供を開始いたしました。
■ファームウェア（レンズ内部ソフトウェア）更新内容
今回のアップデートでは、以下の点が改善されています。
ソニーEマウント ファームウェア V.13
・レンズの歪曲補正の最適化
富士フイルムXマウント ファームウェア V1.10
・レンズの歪曲補正の最適化
より快適な撮影体験のために、ぜひ最新ファームウェアへの更新をお願いいたします。
■ファームウェアダウンロード・更新手順について
詳しくは、以下の「サポートページ」よりご確認いただけます。
https://2ndfocus.com/pages/support
■製品情報
▼2ndfocus オンラインストア：
https://2ndfocus.com/products/sg-af-25mm-f18
▼Amazon販売ページ：
https://amzn.asia/d/hSBoHh1
E＆Iクリエイション株式会社について
E＆Iクリエイション株式会社は2023年３月設立され、映像のクリエイティブな可能性を広げる為、取り組んでおります。映像業界の経験豊富な創業者が牽引する我々は、クリエイティビティと技術の融合を通じて、感動的な映像体験を創り出すことに情熱を傾けています
取り扱いブランド：AstrHori、SG-image、Viltrox、MR.DING、Thypoch、YUWOOD、AKuser BE THE ULTIMATE、POLARなど
会社HP：https://www.eicre.co.jp/
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