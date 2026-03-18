タレントパレット、ビズアップ総研の「e-JINZAI」シリーズと連携開始

株式会社プラスアルファ・コンサルティング

株式会社プラスアルファ・コンサルティング（本社：東京都港区、代表取締役社長：三室克哉、以下「PAC」）が提供する売上シェアNo.1（*）のタレントマネジメントシステム 「タレントパレット」 は、株式会社ビズアップ総研（本社：東京都港区、代表取締役：吉岡高広、以下：ビズアップ総研）が提供する「e-JINZAI」シリーズとの連携を開始しました。

本協業により、ビズアップ総研が提供する多様な人材育成・研修コンテンツをタレントパレット上でシームレスに利用できるようになります。また、受講データに従業員のスキル情報やキャリア志向等を掛け合わせた最適なレコメンド機能を搭載し、従業員一人ひとりの主体的な学習を後押しすることで、自律的な学習文化の醸成を支援します。

（*）出典 ITR「ITR Market View：人材管理市場2025」人材管理市場：ベンダー別売上金額シェア（2023～2024年度予測）

■本協業の概要

●タレントパレットとe-JINZAIのデータ連携による併用メリットの実現

・タレントパレットからe-JINZAIの研修コンテンツをシームレスに受講可能

・受講者の学習履歴やキャリア志向等に基づき、最適なe-JINZAIの講座を自動提示し、個々の成長を促進

・研修受講データがタレントパレットに連携され、学習進捗を一元管理・分析可能

●営業連携

・PACとビズアップ総研、相互の顧客紹介・営業協力

・共催セミナー等を通じた情報発信の強化

＜e-JINZAIについて＞

全国5,000件以上の組織で活用されている「e-JINZAI」は、現場で活躍できるプロフェッショナル人材の育成をサポートするオンライン研修サービスです。国内最大級となる20,000本超の圧倒的な動画コンテンツ数を誇り、一般企業・団体はもちろん、製造業、サービス業、金融機関、生命保険代理店、税理士・会計事務所、自治体、高等教育機関、医療・福祉・介護施設といった、高度な専門性が求められる業界特有の知識・スキルを習得できるプログラムを提供しています。

この専門性の高さが評価され、第22回日本e-Learning大賞において「専門人材育成特別部門賞」と「医療系eラーニング全国交流会会長賞」をダブル受賞。定額・学び放題のスタイルで、あらゆる組織の持続的な成長と人材育成を強力に支援します。

URL：https://www.ejinzai.jp/(https://www.ejinzai.jp/)

＜株式会社ビズアップ総研について＞

ビズアップ総研は、eラーニング「e-JINZAI」シリーズをはじめ、公開講座や講師派遣など、多くの企業・金融機関・自治体・学校法人などで利用されている研修サービスを展開しています。

＜Talent Palette（タレントパレット）について＞

「タレントパレット（https://www.pa-consul.co.jp/talentpalette/）」は、株式会社プラスアルファ・コンサルティングが提供する、人事担当者が必要な機能をオールインワンで搭載したタレントマネジメントシステムです。

人事情報、経歴、スキル、マインド（適性）、社員の希望や想い、日々のモチベーションやエンゲージメント、ヘルスケア（健康）などの多様な人材データを集約・分析し、勘や経験だけに頼らないデータに基づく意思決定を支援します。

具体的には、異動配置シミュレーションや研修を含む人材育成、テキストマイニングによる離職予兆の抽出、採用ミスマッチ防止、人的資本KPIのモニタリングなど、幅広い人事施策を高度化します。また、7,200以上の機能を備えた拡張性は、多くの企業から評価されており、大手エンタープライズ・中堅企業売上シェアNo.1（*）を獲得。導入法人数4,500社以上、継続率99.6％（2025年9月末時点）という豊富な実績を活かし、企業の持続的な成長に寄与します。

＜タレントパレットに関する評価＞

ITreviewの「タレントマネジメント」部門では、『開発スピードの速さ』や『機能性の自由度』の点で高い評価を受けています。

・目標設定や考課等、幅広い人事制度を一括で管理、運用でき、ユーザーである従業員にとっても、デザインや直観的な操作性が優れている

・様々な機能が充実していて、とても使いやすいです。人事情報を一括管理でき、充実した人材管理が可能となりました。個人の情報がダッシュボードで一画面で確認できてとても便利です。

出典：ITreview（2026年3月時点）

＜株式会社プラスアルファ・コンサルティングについて＞

株式会社プラスアルファ・コンサルティング（https://www.pa-consul.co.jp/）は『あらゆる情報から付加価値を生み出し続ける、見える化プラットフォーム企業』として、2006年の設立以来、顧客の声や顧客データ/購買データ、人事情報のようなビッグデータを「見える化」し気づきを与える力を持つ、「テキストマイニング」や「データマイニング」などの技術を核としたクラウドソリューション事業を行っています。様々な情報を「見える化」することで、お客様のビジネスに＋α（プラスアルファ）の価値を創造するためのソフトウェアの開発・販売、コンサルティング、新規事業創出を行っています。