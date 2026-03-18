「MAPPLE 法務局地図ビューア」に待望のサブスクリプションが登場！月額2,200円（税込）で地図印刷・画像作成が可能に

株式会社マップル

株式会社昭文社ホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 黒田茂夫、東証コード 9475、以下、昭文社ホールディングス）の子会社である株式会社マップル（本社：同上、代表取締役社長 大日方祐樹、以下、マップル）は、法務省が公開する「登記所備付地図データ」をシームレスに閲覧できるWebサービス「MAPPLE法務局地図ビューア」において、2026年3月18日よりサブスクリプションの提供を開始いたします。

■開発の背景

2023年1月の登記所備付地図データの一般公開以来、本サービスは多くのお客様に広くご利用いただいています。そのなかで、不動産業、士業、自治体、建設コンサルタント等の皆様からは、地図の印刷や資料への添付といった複製利用に対するご要望が数多く寄せられておりました。



今回新設するサブスクリプションでは、これまで利用規約により制限されていたこれらの用途を公式に許諾いたします。本サブスクリプションをご利用いただくことで、お客様のコンプライアンス上の懸念を払拭し、実務をより一層支援いたします。

■サブスクリプションの主な特長

地図印刷（PDF ダウンロード）・画像作成機能イメージ

本サブスクリプションに申し込みいただくことで、以下の機能が利用可能となります。



地図印刷（PDF ダウンロード）・画像作成機能

- 表示中の地図をB5～A3サイズでPDF出力、またはPNG画像として保存可能です。- 解像度指定（4段階）やタイトル入力に対応、提出書類やプレゼン資料にご活用いただけます。

図形入力機能

- 地図上にラインやポリゴンを自由に描き込めます。- 図形編集や色変更、データのインポート・エクスポートにも対応し、印刷時の補足指示に役立ちます。図形入力機能イメージ

「部署内での地図複製利用」を公式に許諾

- 個人利用の場合：私的使用の範囲内での印刷・画像利用- 法人・団体の場合：同一部署内での印刷物の共有・利用

上記範囲を超える利用（所属部署外での利用、商用目的での公開等）については、別途「複製利用許諾契約」の締結により対応可能となります。

詳細についてはサービスサイト（https://biz.mapple.com/registrymap/）をご確認ください。

■価格モデル

[表: https://prtimes.jp/data/corp/76637/table/55_1_c9dcd6475afbd9d931bb61f04e03f7c2.jpg?v=202603181151 ]

※請求書での精算をご希望の場合は、別途お問い合わせください。

■主なご利用シーン

- 自治体・行政機関：土地の所在地調査や施設位置の確認向けに地図を印刷、内部資料として共有。- 建設・土木・測量・コンサルタント：現地調査用の位置図向けに地図の印刷、調査地点や調査結果のプロット図の保管。- 不動産業・士業：重要事項説明の補助資料や地番確認などの社内実務に利用。

さらに、本サブスクリプションと「複製利用許諾契約」を組み合わせていただくことで、社外配布用の資料への添付、行政への提出書類など、より幅広いシーンでのご活用も可能です。ビジネスのコンプライアンス確保にぜひお役立てください。

■今後の展開

マップルは今後も、ユーザーの皆様からのフィードバックを大切にしながら、本サブスクリプションにおける継続的な機能追加を予定しております。ビジネスにおける地図活用の可能性を広げるため、さらなる機能拡充に努めてまいります 。

製品・サービスに関するお問い合わせ :https://biz.mapple.com/mapviewer-inq/株式会社マップル

所在地 ：東京都千代田区麹町３丁目１番地

代表者 ：代表取締役社長 大日方 祐樹

URL ：https://mapple.com/

事業内容：地図・ガイド情報等を基にしたデジタルデータベースの企画・制作・販売・使用許諾およびそれらを活用したサービスの提供