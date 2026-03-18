[Denon 新製品情報] ベルトドライブ・レコードプレーヤー「DP-500BT」

株式会社ディーアンドエムホールディングス

デノンは、ベルトドライブ・レコードプレーヤー「DP-500BT」を2026年3月下旬に発売いたします。

フラッグシップの高性能をより多くのレコード愛好家へ

放送局用レコードプレーヤーをその起源とするデノンのレコードプレーヤーはすべて、レコードを正確に回転させ、カートリッジの針先で音溝を正確にトレースする高性能と、長期にわたって故障することなく、その性能を維持する高い信頼性を備えています。現代のフラッグシップモデル「DP-3000NE」は、まさにその象徴とも言える存在です。今回発表するDP-500BTは、DP-3000NEの設計思想を色濃く受け継ぎながら、より多くの音楽愛好家へ高性能なレコードプレーヤーを届けるべく開発されたモデルです。トーンアームには、DP-3000NEと同様に、デノン伝統のスタティックバランスS字型トーンアームを採用。これは、かつての放送局用レコードプレーヤーの仕様を元に開発されたもので、有効長、オーバーハング、オフセット角などの要素を煮詰めてトラッキングエラーを最小化し、レコードの音溝をより正確にトレースする性能を追求。その性能は当時の放送局用レコードプレーヤーに匹敵するものです。トーンアームを優しく上げ下げできるアームリフターと、レコードの回転によって針先が内側に引っ張られる力を打ち消すアンチスケーティング調整機能も装備しています。

ヘッドシェルは交換しやすいユニバーサルタイプを採用しており、発売以来60年以上に渡って放送局用カートリッジの標準機として使われ続けているデノンの名機「DL-103」など、様々なカートリッジを使ってカートリッジ毎の音質の違いを楽しむことができます。

プラッターの駆動方式には、モーターの振動をプラッターから切り離すことのできるベルトドライブ方式を採用しています。回転ムラ（ワウ・フラッター）を最小化するために超高精度で加工された回転軸（スピンドル）、そしてアルミダイキャスト製のプラッターを採用。さらに非接触の光学式センサーによってプラッターの回転速度を常時検出し、その値をマイコンにフィードバックして規定の速度から外れることのないようにモーターの回転速度を精密にコントロールすることにより、安定した回転を保ち、正確なレコード再生を実現します（ワウ・フラッター 0.1%以下）。ターンテーブルの回転数は、33- 1/3回転、45回転および78回転に対応。LP盤やEP盤だけでなく、稀少なSP盤も再生することができます。

レコードの楽しみ方を発展させる新しいプレーヤー

DP-500BTは、デノンの伝統をただ継承するだけの製品ではありません。新たにBluetooth送信機能を搭載することにより、レコードの楽しみ方をさらに発展させるプレーヤーでもあります。単体機やアンプ内蔵のフォノイコライザーに匹敵する高音質を誇る新開発の内蔵フォノイコライザーとaptX Adaptiveなどの高音質なコーデックを組み合わせることで、ワイヤレスでも有線接続に匹敵するクオリティのレコード再生を可能にしました。これによって、レコードプレーヤーと接続するオーディオ機器は、これまでのように並べてレイアウトする必要がなくなります。手元での操作が必要なレコードプレーヤーは近くに置き、コンポやスピーカーは離れた場所に配置することも可能です。もちろんBluetooth対応のイヤフォンやヘッドフォンでレコードを楽しむこともできます。音量調整はDP-500BTのフロント右側のボタンからでも、接続したオーディオ機器からでもできるため、音量調整機能を持たない完全ワイヤレスイヤフォンのような機器でもお使いいただけます。

主な特長- DCサーボモーターと光学式スピードセンサーによる高精度な回転制御- 超高精度スピンドル＆アルミダイキャスト・プラッター- 33- 1/3、45、78回転対応- 伝統のスタティックバランスS字型トーンアーム- ユニバーサルタイプのヘッドシェル＆MM型カートリッジが付属- 高音質フォノイコライザー搭載（MM型）- Bluetooth送信機能搭載- 振動を効果的に抑制するハイブリッド・キャビネット＆インシュレーター- 振動を発生させない外部電源方式- オートリフトアップ＆ストップ機能デノンについて

2020年10月1日に創立110周年を迎えたデノンは、日本初のレコード・蓄音器製造会社、および日本初の業務用録音機器製造会社を起源とするプレミアムオーディオブランドです。世界初のデジタルPCMレコーダーを実用化するなど、革新的な技術力と開発力は、世界中から高い評価を得ています。2001年からはその呼称を「デンオン」から「デノン」に統一し、グローバルブランドとしてさらにその活躍の場を広げています。

https://www.denon.com/ja-jp

製品に関するお問合せ先

D&Mお客様相談センター

TEL. 0570-666-112 / 050-3388-6801

受付時間：10:00～18:00（土・日・祝日、弊社休日を除く）

お問合せフォーム：

https://www.denon.com/ja-jp/support/product-support.html

* プレスリリースに記載された情報は発表日現在のものです。

* 仕様及び外観は改良のため、一部変更させていただくことがあります。

* 掲載商品の写真の色は、印刷の関係で多少現物と異なることがあります。