社内資料からAIが設計構想書を自動生成！アンティナがリリースした製造業向けAI設計支援システム「bomy」のAI実装・詳細設計をCairoPlusが担当

株式会社CairoPlus

株式会社CairoPlus（本社：愛知県豊田市、以下「当社」）は、アンティナ株式会社（本社：愛知県名古屋市、以下「アンティナ」）がリリースした製造業の設計エンジニア向けAI設計支援システム「bomy（ボミー）」の詳細設計、およびAI実装・開発を担当いたしました。

「bomy」は、LLM（大規模言語モデル）とRAG（検索拡張生成）を組み合わせ、社内に蓄積された技術ドキュメントをAIが読み解き、設計構想書の自動生成や技術的な質問応答を実現する画期的なシステムです。





開発の背景製造業の現場では、設計構想書の作成や部品表の作成が、今もエンジニア個人の経験と知識に大きく依存しています。膨大な技術資料や法規を照合しながら文書にまとめる作業は時間的負担が極めて大きく、ノウハウの属人化も深刻な課題となっています。

アンティナ代表の安藤氏は、自動車メーカーの車両アーキテクトとしての豊富な経験から、「現場が本当に必要とするAI支援」を戦略として定義。当社がその高度な要求をシステム要件に落とし込み、AIとしての実装を実現しました。





bomyで実現できること

構想書作成の工数を大幅に短縮

- 構想書作成の工数を「数日」から「数十分」へ大幅短縮企画書・設計資料・法規情報をアップロードすると、LLMが内容を読み取り、構想書のドラフトを自動生成します。RAG技術により自社の社内資料を根拠として活用するため、AI特有の不正確な出力（ハルシネーション）を抑え、数日かかっていた初稿作成を数十分に短縮。Excel帳票への出力にも対応しています。- 「あの資料、どこだっけ？」をなくす高度な情報検索キーワード検索とLLMによる意味的検索を組み合わせたハイブリッド方式で、社内資料から必要な情報をピンポイントで抽出します。AIによるReranking処理で検索精度をさらに向上させ、属人化していたベテランの知見を組織全体で活用できるようにします。- 引用元を明示する対話機能で、根拠のある判断を支援チャット形式でLLMに問いかけると、RAGが社内資料から該当箇所を検索し、引用元を明示して回答します。社内資料で不足する情報はWeb検索で自動補完。設計の妥当性確認や、FMEA（故障モード影響解析）に向けた観点整理の工数を大幅に削減します。- クラウドでもオンプレミスでも、セキュアに導入可能現行はAWSクラウドで稼働中ですが、当社はローカルLLM環境の構築にも強みを持っています。機密性の高い設計データを社外に出せない企業様向けに、完全なオンプレミス構成での導入にも対応可能です。

両社の役割

製品戦略・業務要件・設計知見の策定： アンティナ株式会社

詳細設計・AI実装・クラウド構築・UI/UX開発： 株式会社CairoPlus





今後の展開

設計構想書の作成や技術ドキュメントの活用課題は、自動車部品、産業機器、化学素材、住設機器など、業種を問わず製造業全般に共通しています。

今後は部品表（BOM）出力への対応を進めるとともに、早期段階でのAIによるデザインレビュー（DR）支援機能を強化してまいります。過去のトラブル事例や設計知見をAIが事前学習し、構想段階からFMEAの自動生成や潜在的リスクの洗い出しを行うことで、後工程での手戻りを劇的に削減します。

さらに将来的には、設計データと市場の稼働データを連携させた予知保全ソリューションへの展開も見据え、製造業のバリューチェーン全体を最適化するAIシステムへと進化させてまいります。

会社概要

株式会社CairoPlus（Cairo＋）

所在地：愛知県豊田市東大林町岩本29番地3

事業内容：AIエージェント開発、製造DX支援、ローカルLLM導入、クラウド構築

Web：https://cairo-plus.com/

アンティナ株式会社（an10na Inc.）

所在地：愛知県名古屋市中村区名駅四丁目24番5号 第2森ビル401

事業内容：製造業向け設計支援システムの開発

Web：https://www.an10na.jp/