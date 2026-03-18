スマートプリ機「HARTi Photo」が「ワンダリア横浜 Supported by Umios」に導入決定

株式会社HARTi

「感性が巡る、経済を創る」を企業理念に、文化産業のインフラ創造を目指す株式会社HARTi（本社：東京都千代田区、代表取締役：吉田 勇也、以下、当社）は、株式会社ディー・エヌ・エー（以下、DeNA）が2026年3月19日（木）に開業する没入型体験施設「ワンダリア横浜 Supported by Umios」（以下、ワンダリア横浜）に、スマートプリ機「HARTi Photo」を常設導入することをお知らせいたします。

導入の背景

ワンダリア横浜は、DeNAが企画・運営する没入型体験施設であり、高原や深海、原生林など6つのゾーンを巡りながら、日常では体験できない自然や生き物との出会いを楽しめる施設です。

特に、日本最大級※1のLEDイマーシブトンネルを設置した「ゾーン2：ダイブ・トゥ・ブルー」や、生命の擬態をテーマにした「ゾーン3：擬態する森」など、没入感の高い映像体験が特徴となっています。

HARTi Photoは、アニメ・アーティスト・イベント・商業施設などにおいて、空間やコンテンツの世界観と連動した限定フレームを展開し、来館者の体験価値を高めてきました。

今回、没入型体験の感動を記念に残すという、新しい価値の提供を目指し、ワンダリア横浜への導入が決定しました。

HARTi Photo 体験の詳細

設置開始日：2026年3月19日（木）予定

設置場所：ワンダリア横浜3F ワンダリアショップ内

料金：500円

決済方法：PayPayのみとなります

「ワンダリア横浜 Supported by Umios」施設概要

オープン時には、「ワンダリア横浜」の世界観を表現したオリジナル限定デザインフレームを提供予定です。[表: https://prtimes.jp/data/corp/42267/table/115_1_9c3412318b588c1f7b3d3a50597e0d8f.jpg?v=202603181151 ]

※1 2026年2月時点。日本国内の常設型施設における、LEDイマーシブトンネル（床・壁・天井を半円型にシームレスに覆う形状）として。株式会社ディー・エヌ・エー調べ。

「HARTi Photo」概要

「”好き”を表現できる、場所を創る」をコンセプトにしたスマートプリ機です。加工や補正に頼らずナチュラルな美しさを引き出し、撮影することができます。

HARTi Photoの特徴

1. 大人1人で動かせる！どこでも撮れる自由さ

HARTi Photoは、いま話題の“韓国プリ”の進化系。

大型ブースじゃないから、お店でもイベントでも、どこでも手軽に登場！

たとえば推しのライブ会場、ポップアップショップ、カフェの一角でもOK。

「え、ここにプリ機あるの？」って驚かれるかも。

2. ここでしか撮れない「限定フレーム」

アニメやアーティストとコラボした、特別なデザイン多数！

あなただけの“推しショット”が撮れるから、

好きな人との思い出も、記念日も、最高の1枚に。

3. SNSで「いいね」が止まらないビジュアル

HARTi Photoは、見た目もおしゃれ。

白基調にしたシンプルで洗練されたデザインだから、

写真を撮るだけじゃなく、撮る姿すら映える。

“盛りすぎない、でも可愛い”がちょうどいい今っぽさ。

「HARTi Photo」コラボ募集！

HARTiでは、「HARTi Photo」を通じて、IPやアーティストとの新たなコラボレーションを募集しています。特定のイベントやアーティスト、アニメイベントとの提携、また今回のような施設オープンのタイミングに合わせた取り組みにより、特別な体験を広げていく機会を創出していきたいと考えています。ご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。

HARTi Photo 公式サービスサイト：https://harti.tokyo/photo

導入実績について：https://harti.tokyo/photo/case/



公式X：https://x.com/hartiofficial

公式Instagram：https://www.instagram.com/harti_tokyo/



▼「HARTi Photo」フォトブースレンタルのお問い合わせ

お問い合わせ：https://harti.tokyo/photo/contact/



*お急ぎの方はお電話でのお問い合わせも受け付けております。

050-1721-8672（平日9～17時）

株式会社HARTi（ハーティ）会社概要

社名：株式会社HARTi

所在地：〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-3-2 郵船ビルディング1階

設立：2019年2月18日

資本金：1億円（2025年1月末時点） ※資本準備金を含む

代表者：代表取締役 吉田 勇也

事業内容：スマートプリ機「HARTi Photo」の開発・提供

HARTi Photo：https://harti.tokyo/photo/

HARTi Photo（For EN）：https://harti.tokyo/photo/en