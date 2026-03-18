株式会社ワカモノリサーチが株式会社Gunosyとメディア連携開始！
株式会社ワカモノリサーチ（本社：東京都杉並区 （代表取締役社長：會津 孝太）は、
自社で運営する「ワカモノリサーチ」に掲載した記事が、
株式会社Gunosyの運営する「グノシー」「ニュースライト」「auサービスToday」各メディアに
配信されることとなりましたのでお知らせします。
【ワカモノリサーチとは】
系列企業の株式会社chikyubitoのメイン事業である
「オリジナルTシャツ事業」や「SNS運用」で培ってきた
“全国９割の高等学校とのネットワーク”
“全国５万人以上の若者ネットワーク”
を最大限に活かし、既存の若者向け・Z世向けのマーケティング企業やサイトでは
調査をすることのなかった“オンリーワン”の調査・アンケートを提供いたします。
自社HP: https://wakamono-research.co.jp/
自社MEDIA: https://wakamono-research.co.jp/media/
X: https://x.com/media_wakamono
Instagram:https://www.instagram.com/wakamono_research?igsh=NTJwdHFzaGwzMHE1&utm_source=qr(https://www.instagram.com/wakamono_research?igsh=NTJwdHFzaGwzMHE1&utm_source=qr)
【メディア連携によるメリット】
「ワカモノリサーチ」に掲載した記事を、
株式会社Gunosyが運営する「グノシー」「ニュースライト」「auサービスToday」に
配信することにより、以下のようなメリットが期待されます。
【記事価値の最大化】
外部メディアへの展開により記事のリーチを拡大することで、
記事の価値を最大限に高め、若者の声を世界に広めます。
【読者接点の拡大】
異なるメディアを通じて、多様な読者層に情報を届けることが可能になります。
【ブランド価値向上】
「ワカモノリサーチ」の認知拡大を実現します。
【連携メディアについて】
【グノシー】
2013年に提供を開始し、 2022年に10周年の節目を迎えた情報キュレーションアプリ。
国内外のニュース・エンタメ情報・スポーツの試合結果・ライフスタイルのトレンドなど、
幅広いジャンルのコンテンツを提供しています。
【ニュースライト】
2016年にKDDI社と協業で提供を開始した情報キュレーションアプリ。
2025年4月より株式会社Gunosy単独での運営体制に移行し「ニュースライト」として
新たなブランドのもとで、さらなるユーザー体験の向上を目指しています。
【auサービス Today】
2021年に新協業メディアとしてリニューアルした auのポータルアプリ。
KDDIの一部のAndroid端末にプリインストールされ、さまざまなシーンで利用されています。
【会社概要】
会社名 株式会社ワカモノリサーチ
本社所在地 東京都杉並区阿佐ヶ谷南3-48-12
代表取締役 會津 孝太
設立：2025年２月
事業内容：ワカモノマーケティング事業/インフルエンサーマーケティング事業/
インフルエンサーマネジメント事業／SNS運用事業／広告代理事業
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【本リリースに関するお問い合わせ先】
株式会社 ワカモノリサーチ
MAIL：contact@wakamono-research.co.jp
TEL：0120-993-703
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