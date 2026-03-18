株式会社ワカモノリサーチが株式会社Gunosyとメディア連携開始！

株式会社ワカモノリサーチ

株式会社ワカモノリサーチ（本社：東京都杉並区 （代表取締役社長：會津 孝太）は、

自社で運営する「ワカモノリサーチ」に掲載した記事が、

株式会社Gunosyの運営する「グノシー」「ニュースライト」「auサービスToday」各メディアに

配信されることとなりましたのでお知らせします。

【ワカモノリサーチとは】

系列企業の株式会社chikyubitoのメイン事業である

「オリジナルTシャツ事業」や「SNS運用」で培ってきた

“全国９割の高等学校とのネットワーク”

“全国５万人以上の若者ネットワーク”

を最大限に活かし、既存の若者向け・Z世向けのマーケティング企業やサイトでは

調査をすることのなかった“オンリーワン”の調査・アンケートを提供いたします。

自社HP: https://wakamono-research.co.jp/

自社MEDIA: https://wakamono-research.co.jp/media/

X: https://x.com/media_wakamono

Instagram:https://www.instagram.com/wakamono_research?igsh=NTJwdHFzaGwzMHE1&utm_source=qr(https://www.instagram.com/wakamono_research?igsh=NTJwdHFzaGwzMHE1&utm_source=qr)

【メディア連携によるメリット】

「ワカモノリサーチ」に掲載した記事を、

株式会社Gunosyが運営する「グノシー」「ニュースライト」「auサービスToday」に

配信することにより、以下のようなメリットが期待されます。

【記事価値の最大化】

外部メディアへの展開により記事のリーチを拡大することで、

記事の価値を最大限に高め、若者の声を世界に広めます。

【読者接点の拡大】

異なるメディアを通じて、多様な読者層に情報を届けることが可能になります。

【ブランド価値向上】

「ワカモノリサーチ」の認知拡大を実現します。

【連携メディアについて】

【グノシー】

2013年に提供を開始し、 2022年に10周年の節目を迎えた情報キュレーションアプリ。

国内外のニュース・エンタメ情報・スポーツの試合結果・ライフスタイルのトレンドなど、

幅広いジャンルのコンテンツを提供しています。

【ニュースライト】

2016年にKDDI社と協業で提供を開始した情報キュレーションアプリ。

2025年4月より株式会社Gunosy単独での運営体制に移行し「ニュースライト」として

新たなブランドのもとで、さらなるユーザー体験の向上を目指しています。

【auサービス Today】

2021年に新協業メディアとしてリニューアルした auのポータルアプリ。

KDDIの一部のAndroid端末にプリインストールされ、さまざまなシーンで利用されています。

【会社概要】

会社名 株式会社ワカモノリサーチ

本社所在地 東京都杉並区阿佐ヶ谷南3-48-12

代表取締役 會津 孝太

設立：2025年２月

事業内容：ワカモノマーケティング事業/インフルエンサーマーケティング事業/

インフルエンサーマネジメント事業／SNS運用事業／広告代理事業

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【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社 ワカモノリサーチ

MAIL：contact@wakamono-research.co.jp

TEL：0120-993-703

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