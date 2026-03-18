株式会社ワカモノリサーチが株式会社Gunosyとメディア連携開始！

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株式会社ワカモノリサーチ

株式会社ワカモノリサーチ（本社：東京都杉並区 （代表取締役社長：會津 孝太）は、


自社で運営する「ワカモノリサーチ」に掲載した記事が、


株式会社Gunosyの運営する「グノシー」「ニュースライト」「auサービスToday」各メディアに


配信されることとなりましたのでお知らせします。





【ワカモノリサーチとは】

系列企業の株式会社chikyubitoのメイン事業である


「オリジナルTシャツ事業」や「SNS運用」で培ってきた


“全国９割の高等学校とのネットワーク”


“全国５万人以上の若者ネットワーク”


を最大限に活かし、既存の若者向け・Z世向けのマーケティング企業やサイトでは


調査をすることのなかった“オンリーワン”の調査・アンケートを提供いたします。





自社HP: https://wakamono-research.co.jp/


自社MEDIA: https://wakamono-research.co.jp/media/


X: https://x.com/media_wakamono


Instagram:https://www.instagram.com/wakamono_research?igsh=NTJwdHFzaGwzMHE1&utm_source=qr(https://www.instagram.com/wakamono_research?igsh=NTJwdHFzaGwzMHE1&utm_source=qr)



【メディア連携によるメリット】

「ワカモノリサーチ」に掲載した記事を、


株式会社Gunosyが運営する「グノシー」「ニュースライト」「auサービスToday」に


配信することにより、以下のようなメリットが期待されます。



【記事価値の最大化】


外部メディアへの展開により記事のリーチを拡大することで、


記事の価値を最大限に高め、若者の声を世界に広めます。


【読者接点の拡大】


異なるメディアを通じて、多様な読者層に情報を届けることが可能になります。


【ブランド価値向上】


「ワカモノリサーチ」の認知拡大を実現します。



【連携メディアについて】

【グノシー】


2013年に提供を開始し、 2022年に10周年の節目を迎えた情報キュレーションアプリ。


国内外のニュース・エンタメ情報・スポーツの試合結果・ライフスタイルのトレンドなど、


幅広いジャンルのコンテンツを提供しています。


【ニュースライト】


2016年にKDDI社と協業で提供を開始した情報キュレーションアプリ。


2025年4月より株式会社Gunosy単独での運営体制に移行し「ニュースライト」として


新たなブランドのもとで、さらなるユーザー体験の向上を目指しています。


【auサービス Today】


2021年に新協業メディアとしてリニューアルした auのポータルアプリ。


KDDIの一部のAndroid端末にプリインストールされ、さまざまなシーンで利用されています。




【会社概要】

会社名 株式会社ワカモノリサーチ


本社所在地 東京都杉並区阿佐ヶ谷南3-48-12


代表取締役　會津 孝太


設立：2025年２月


事業内容：ワカモノマーケティング事業/インフルエンサーマーケティング事業/


インフルエンサーマネジメント事業／SNS運用事業／広告代理事業



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【本リリースに関するお問い合わせ先】


株式会社 ワカモノリサーチ


MAIL：contact@wakamono-research.co.jp


TEL：0120-993-703


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