スマホを貼るだけで作業効率爆上がりするノートPC用スマホホルダー
サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、ノートPCにスマホを一体化し、MagSafeで瞬時装着＆自在な角度調整が可能な薄型スマホホルダー「200-STN098SV」を発売しました。
掲載ページ
ノートパソコン用スマホホルダー MagSafe対応 スマホスタンド 折りたたみ式 持ち運び 360°回転 無段階角度調整 モニター設置可 iPhone Android メタルリング付属
型番：200-STN098SV 販売価格：2,255円（税抜）
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-STN098SV
おすすめポイント
・MagSafeでスマホをワンタッチ装着、作業効率が大幅アップ
・360°回転＆無段階調整で、最適な視認角度を自由に設定
・折りたたみ式＆薄型設計で、外出先でもスマートに活躍
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=3-cn39ut3V8 ]
商品特徴
【ノートPCにスマホを拡張ディスプレイ化】
スマートフォンをノートパソコンやモニターに固定できる本製品は、まるでデュアルディスプレイのような使い方を実現します。チャットやSNS、資料確認などをサブ画面として表示でき、作業効率が大幅に向上。限られたスペースでもスマートなワーク環境を構築でき、ビジネスシーンはもちろん日常使いにも最適です。
MagSafeで1秒設置の快適さ
MagSafe対応のiPhoneなら、マグネットでピタッと装着するだけ。わずか1秒でセットでき、取り外しもスムーズです。さらに付属のメタルリングを使用すれば、MagSafe非対応のAndroidスマートフォンでも使用可能。デバイスを選ばず、誰でも手軽に導入できる利便性が魅力です。
自由自在な角度＆回転で見やすさ抜群
270°の無段階角度調整と360°回転機構により、視線や用途に合わせた最適なポジションに調整可能です。縦・横どちらの向きにも対応し、動画視聴やオンライン会議、資料閲覧などあらゆるシーンで快適な視認性を実現。細かな調整ができることで、長時間の使用でもストレスを軽減します。
貼り付けも安心、柔軟な設置方法
ベース部分には十字の溝があり、設置方向を自由に選択可能。さらに、貼って剥がせる透明シールが付属しているため、機器に直接貼りたくない場合でも安心して使用できます。ユーザーの環境や好みに応じた柔軟な設置ができるため、初めての方でも気軽に導入できます。
折りたたんで持ち運べる薄型設計
使用しないときはコンパクトに折りたたむことができ、厚さ約1cmのスリム設計でバッグにもすっきり収納可能です。重量も約92gと軽量で、外出先や出張先でも気軽に持ち運びできます。どこでも快適な作業環境を実現する、モバイルワーカーに最適なアイテムです。
サンワダイレクト各店掲載ページ
■サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-STN098SV
■サンワダイレクト楽天市場店
https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/200-stn098sv/
■サンワダイレクトYahoo!ショッピング店
https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/200-stn098sv.html
■サンワダイレクトau Pay マーケット店
https://wowma.jp/item/773327346
■サンワダイレクトAmazon店
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GS4CPC5T
サンワダイレクト 公式ホームページ・SNS
サンワダイレクト 公式ホームページ
https://direct.sanwa.co.jp
サンワダイレクト公式X(旧Twitter)
https://twitter.com/sanwadirect
サンワダイレクト公式Instagram
https://www.instagram.com/sanwadirect
サンワダイレクト公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/user/sanwadirect/
サンワダイレクト公式LINEアカウント
https://page.line.me/?accountId=jgl3920e
社名 ：サンワサプライ株式会社
サイト名：サンワダイレクト
設立 ：昭和26年(1951年)
本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１
本店 ：東京都品川区南大井６-５-８
展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階
：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階
業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い
■お問い合わせ
サンワダイレクト
TEL ：086-223-5680
FAX ：086-223-5123
E-Mail ：direct@sanwa.co.jp
※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。
仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
【報道関係からのお問い合わせ】
広報担当 渡邉/那須 TEL 086-223-3311
【広報関連お問い合わせページ】
http://www.sanwa.co.jp/support/pr/
サンワサプライ TEL 086-223-3311
新商品速報や製品画像データなどの各種サービスについて
ご案内をさせていただいております。ぜひご活用ください。
サンワダイレクト
社名 ：サンワサプライ株式会社
サイト名：サンワダイレクト
設立 ：昭和26年(1951年)
本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１
本店 ：東京都品川区南大井６-５-８
展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階
：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階
業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い
■お問い合わせ
サンワダイレクト
TEL ：086-223-3311
FAX ：086-223-5123
E-Mail ：hansoku@sanwa.co.jp
※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。
仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。