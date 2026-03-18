Marshall、パーティースピーカーのラインアップを拡充「Bromley 450」を3月17日（火）より発売

Marshall Group AB

Marshall Group（本社：スウェーデン・ストックホルム、代表：Jeremy de Maillard、以下Marshall）は、新たにパーティースピーカーのラインナップとして「Bromley 450」を発売します。昨年9月に発売された大迫力サウンドの先行モデル「Bromley 750」と同様に、Marshallの象徴的なデザインを継承しながらも、よりコンパクトで持ち運びやすい仕様に進化しました。本製品は、3月17日（火）よりmarshall.com(https://www.marshall.com/jp/ja)にて119,990円（税込）で発売します。また、家電小売店では4月下旬より販売開始予定です。

「Bromley 450」は、直感的かつ正確な操作が可能な操作ボタンを備え、過酷な使用環境や騒がしい空間、長時間のパーティーにも耐える頑丈な構造です。製品本体には、水性ポリウレタンレザーを使用したプレミアムな外装を採用し、耐久性を高める柔らかい熱可塑性ポリウレタン素材のコーナーキャップを採用。さらに、1970年代のステージ演出に着 想を得た内蔵ライトの上には、スタンプ加工されたメタルグリルも配置されており、リビングルームや屋外パーティー、テラスなど、どんな場面でも存在感を放ちます。

また、「Bromley 450」はMarshall独自の「True Stereophonic」の全方位サウンドの性能を持ち、ユーザーがどこにいても多方向から響きわたる音を体感できます。他にも、最大約40時間の再生可能時間やワイヤレス再生対応に加え、IP55等級の防水防塵対応も備えているため、泥や水しぶきにも強い設計です。さらに、持ち運びに便利な内蔵されたハンドルを備えたコンパクトなサイズで、あらゆるシーンのパーティーに、気軽に持ち運ぶことができます。

「Bromley 750」と同じ交換式バッテリーの採用により、パーティーをより長く楽しめるだけでなく、マイクと楽器の入力に対応したコンボジャックも2基搭載されているため、その場で即席のDJセットやカラオケを楽しむことも可能です。

Marshall Groupの製品マネージャーであるHanna Wallnerは以下のように述べています。

「昨年、Marshall初のパーティースピーカーを発売しましたが、この春、早くもラインアップを拡充できることを大変嬉しく思います。『Bromley 450』は、『Bromley 750』の特長を受け継ぐ、よりコンパクトな兄弟モデルです。より小さいサイズかつ、お求めやすい価格でありながら、空間の隅々まで届くサウンド、ステージライトに着想を得た光の演出、そしてMarshallならではのユニークなデザインなど、魅力的な機能が詰まっています。」

Marshall Groupのオーディオ＆アコースティックディレクターであるMalcolm Kennedyは以下のように述べています。

「『Bromley 450』では、『Bromley 750』の魅力をよりコンパクトな形で実現することを目指しました。キレのあるパワフルな低音、クリアな中音域、そして繊細で表現力豊かな高音などMarshallのシグネチャーサウンドをしっかりと体感いただけます。さらに、Marshall独自の『True Stereophonic』全方位サウンド設計により、あらゆるパーティーシーンでも存在感を放ち、音楽が持つ奥行きや臨場感をそのまま届けます。」

Marshallは、新ロイヤルティプログラム「Amplify」を通じて、会員による購入金額の1％相当額を、独立系ライブハウスをはじめとする地域の音楽活動の支援額として寄付します。ご登録または詳細については、marshall.com/amplify(https://www.marshall.com/jp/ja/amplifymarshall.com)をご覧ください。

「Bromley 450」の特徴

- 「True Stereophonic」全方位サウンドMarshall独自の「True Stereophonic」全方位サウンドを採用し、ユーザーはスピーカーからの位置関係なく均一な音量と音質で音楽をお楽しみいただけます。ハウスパーティーやアウトドアシーンなど、様々な場面で音楽を身近に感じ、響き渡るサウンドに没入できます。前後のドライバーと両サイドのツイーターが、どの音量でもクリアなサウンドを生み出し、ひとつひとつのビートを全身で体感できます。- 最大約40時間のポータブル再生時間長時間のパーティーでも、途中で突然音楽が止まってしまう心配はありません。あらゆるシーンでの使用を想定し、1回の充電で最大約40時間の連続再生が可能です。また、充電が必要になった場合も、予備のバッテリーまたはACケーブルで簡単に充電することができます。- 内蔵されたステージ照明ステージに着想を得たライトは、シーンや雰囲気に合わせて3つのプリセットから調整でき、それぞれの光り方がパーティーを盛り上げます。最初のプリセットはパーティーの雰囲気を作り上げ、2番目と3番目は音楽に合わせて力強い照明へと変化します。- マイクおよび楽器入力マイクと楽器の両方に対応する入力端子を備えているため、コントロールパネルで簡単に即興ライブやカラオケセッションが実施できます。- 防塵・防水設計IP55等級の防塵・防水性能を採用しており、公園、フェス、裏庭など、雨や水しぶき、泥が気になる環境でも問題なく使用できます。- 運搬用ハンドルを搭載ハンドルが装備されているため、持ち運びが容易で、ビーチやフェスのキャンプ場、車のトランクなど、あらゆる場所で高音質な音楽体験を楽しめます。

■発売情報

- EC発売開始（www.marshall.com(http://www.marshall.com/)）：2026年3月17日（火）- 家電小売店発売開始日：4月下旬発売予定- 価格：119,990円（税込）

技術仕様：

製品を長くお使いいただけることを意識したMarshallの取り組み

「Bromley 450」は重量に対して15%の重さ分のリサイクル素材（1）を使用し、新規資源（2）の消費を減らしています。これにより、原材料の採掘・加工に伴う環境的・社会的影響を最小限に抑えることができ、新規素材の使用時と比較して二酸化炭素排出量の削減にも繋がります。

Marshallでは、設計段階から耐久性、修理のしやすさ、部品交換のしやすさを優先的に考え、製品寿命の延長と廃棄物の削減に努めています。「Bromley 450」は、簡単に交換可能なLFPバッテリー（3）を搭載し、アダプティブ充電技術でバッテリーの劣化を抑えているため、長く良好な状態を保ちます。交換用バッテリーはmarshall.com(https://www.marshall.com/jp/ja)でご購入いただけます。

1 ポストコンシューマーリサイクルABS、ポストコンシューマーリサイクルPC-ABS、プレコンシューマーリサイクルアルミニウム合金、プレコンシューマーリサイクルプラセオジム-ネオジム（希土類元素）、ポストコンシューマーリサイクルポリエステルなどを指します。計算はアクセサリーやパッケージを除く製品本体の総重量を基にしています。

2 業界データによると、リサイクル素材は一般的に新しい素材よりカーボンフットプリントが小さいとされていますが、削減効果は素材や製造プロセスによって異なります。

3 「Bromley 450」は、コバルトを含まずニッケル含有量が最小限（約0.25%）のリン酸鉄リチウム（LFP）バッテリーを使用しています。これにより、社会的・環境的課題に関連する一部の重要原材料への依存を減らすことができます。バッテリーには依然としてリチウムやその他の重要鉱物が含まれています。従来のリチウムイオンバッテリーと比べて、LFPはライフサイクルの寿命が長く、安全性が強化され、熱暴走のリスクが大幅に低減されます。その代わり、LFP技術は一般的に重量が大きくエネルギー密度が低いため、重量とコンパクト性が重要なデバイスではリチウムイオンバッテリーの使用が一般的です。耐久性とサステナビリティが最も重要な用途において、LFPは有力な選択肢となります。古い電池や電子製品はリサイクルしてください。

Marshall Amplifyについて

Marshall Amplifyは、Marshallが地域の音楽活動を支援するための取り組みです。本プログラムでは、marshall.com(https://www.marshall.com/jp/ja)における会員の皆様の購入金額の1％相当額を拠出し、まずは独立系ライブハウスなどの音楽会場の支援から取り組んでまいります。詳細はmarshall.com/amplify(https://www.marshall.com/jp/ja/amplify)をご覧ください。

Marshall Groupについて

Marshall Groupは、オーディオ、テクノロジー、デザインの分野で革新を生み出し、ミュージシャンと音楽ファンをつなぐグローバルブランドです。主力ブランドであるMarshallは、60年以上にわたり、ライブステージから自宅、外出先に至るまでロックンロールの精神を体現し続け、唯一無二の存在として確固たる地位を築いてきました。世界90以上の国と地域で展開されるMarshallの製品は、約800名の情熱あるスタッフによって開発・提供されており、音楽とともに生きるすべての人に向けて、進化し続けています。