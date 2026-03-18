作品を奥深い印象に演出するアルミ額縁〈ギャラリー〉に「A3ノートリミングサイズ」と「ブラック / ホワイト」を追加

株式会社ケンコー・トキナー

株式会社ケンコー・トキナー（社長：櫻井 匡）は、作品を奥深い印象に演出するアルミ額縁〈ギャラリー〉に「A3ノートリミングサイズ」と全サイズに「ブラック / ホワイト」を追加し、2026年3月19日より販売を開始いたします。

メーカー希望小売価格（税別）は、A3ノートリミングサイズが各色\11,170、新色のブラック / ホワイトが\4,550（2L）～\15,590（A2）です。

ギャラリー



A3ノートリミングサイズ ブラックA3ノートリミングサイズ シルバー

A3ノートリミングサイズ ナチュラル（木目調）A3ノートリミングサイズ ブラック / ホワイト





長年にわたり愛され続けているロングセラーのギャラリーシリーズ。写真展では定番の作品額です。

シンプルなアルミフレームとワイド幅の厚手Vカット台紙が作品を際立たせ、ゆったりと作品を鑑賞できます。

写真家、写真クラブのニーズにお応えして、新たにA3ノートリミングサイズ（アスペクト比 / 約２：３）が加わりました。

撮影時の印象や構図を変えることなくプリントで表現し額装することは、写真表現において大切な表現方法です。

また、既存のフレームカラー３色「シルバー」「ナチュラル（木目調）」「ブラック」に加え、「ブラック / ホワイト（フレームカラーがブラック / 台紙カラーがホワイト）」を全サイズに追加しました。

写真のイメージや飾る場所・雰囲気に合わせて選べる豊富なラインナップで、写真展示、鑑賞をより一層楽しんでいただけます。表面材は軽量で安全に配慮したアクリルを使用しています。

Vカット台紙

Vカット台紙

2Lのみスタンド付き

（※2Lスクエアにスタンドは付きません）

2Lのみスタンド付き（横位置設置例）2Lのみスタンド付き（縦位置設置例）

カラーバリエーション

サイズ展開：

2L、2Lスクエア、六切、四切、ワイド四切、半切、全紙、A4、A4スクエア、A3、A3ノビ、A3ノートリミング、A2

（※画像はA3ノートリミングサイズ）

ブラック

ギャラリー ブラック

シルバー

ギャラリー シルバー

ナチュラル

ギャラリー ナチュラル

ブラック / ホワイト

ギャラリー ブラック／ホワイト

詳しい仕様につきましては、製品ページをご覧ください。

詳細を見る :https://www.kenko-tokina.co.jp/frames/aluminum/gallery.html