クラウドPBX「GoodLine」とクラウドCTI「GoodCall」、管理画面からSMS送信が可能な新機能を提供開始

株式会社グッドリレーションズ

株式会社グッドリレーションズ（本社：大阪府大阪市、代表取締役：山村 諭）は、同社が提供するクラウドPBXサービス「GoodLine」およびクラウドCTI・コールセンターシステム「GoodCall」において、SMS（ショートメッセージ）送信機能を新たにリリースしたことをお知らせいたします。

本機能は、楽天モバイル株式会社が提供する「Rakuten CPaaS」のSMS送信APIと連携することで、クラウドPBXの管理画面から顧客に対してSMSを送信できる機能です。通話履歴や顧客情報と連携してSMSを送信できるため、通話後のフォロー連絡や顧客案内を効率的に行うことが可能になります。

アップデート概要

今回のアップデートでは、クラウドPBX「GoodLine」およびクラウドCTI「GoodCall」の管理画面からSMS（ショートメッセージ）を送信できる機能を追加しました。

SMS送信機能は「Rakuten CPaaS」のSMS送信APIと連携しており、顧客データベースや通話履歴と連動したSMS送信が可能です。

これにより、企業の電話業務と顧客連絡を一つの管理画面で管理できるようになり、通話業務の効率化と顧客対応のスピード向上を実現します。

開発背景

近年、電話とSMSを組み合わせた顧客コミュニケーションのニーズが高まっています。

例えば、以下のような用途でSMSが活用されています。

・通話後のフォロー連絡

・予約確認やリマインド通知

・顧客へのURL案内

・コールセンターからの折り返し案内

しかし従来は、電話システムとは別のSMSサービスを利用する必要があり、顧客情報の管理や送信作業が分散するという課題がありました。

今回のアップデートでは、クラウド電話システムとSMS送信を統合することで、電話業務と顧客コミュニケーションを一つのシステムで完結できるようになりました。

SMS送信機能の詳細

新しく追加されたSMS送信機能では、以下の方法でSMSを送信することができます。

・管理画面で作成したリストからSMS送信

・通話履歴画面からSMS送信

・電話帳（顧客情報）画面からSMS送信

・顧客情報を条件検索して一斉送信

・IVR条件と連動した通話後の自動SMS送信

また、SMSテンプレート機能にも対応しており、顧客情報を自動で差し込んだメッセージを作成できます。

SMSテンプレート機能

テンプレートでは以下のような情報を自動挿入できます。

・顧客氏名

・会社名

・住所

・電話番号

・メールアドレス

・あらかじめ設定した定型文

これにより、SMS送信業務の効率化と入力ミスの防止を実現します。

導入メリット

今回のSMS機能により、企業は以下のメリットを得ることができます。

・通話後の顧客フォローを迅速に実施

・URL送付や案内メッセージを簡単に送信

・電話業務と顧客連絡の一元管理

・コールセンターや営業部門の業務効率化

特に、コールセンター業務や営業フォローを行う企業において、電話とSMSを組み合わせた顧客対応の効率化が期待されます。

GoodLine / GoodCallについて

GoodLineおよびGoodCallは、株式会社グッドリレーションズが自社開発するクラウド電話サービスです。

GoodLineはクラウドPBXとして、中小～中堅企業を中心に全国で導入されている電話サービスです。

一方、GoodCallはコールセンターやサポート業務、電話営業などで利用されるクラウドCTI・コールセンターシステムとして提供されています。

クラウドPBX分野においては、ITreview Grid Award（クラウドPBX部門）を受賞するなど、実際の導入企業からの評価をもとにした実績を有しています。

また、アジア太平洋地域を対象とした評価メディアCIOReview APACにおいて「最優秀クラウド電話ソリューション企業」に選出されるなど、第三者機関からの評価も獲得しています。

現在、導入社数は9,000社を超え、10年以上にわたりサービス提供を継続しており、複数拠点・テレワーク・BCP対策など実運用を前提とした機能設計を強みとしています。

サービスサイト

GoodLine（中小～中堅企業向け クラウドPBX）

https://good-line.jp/

GoodLine SOHO（小規模事業者・少人数向け クラウド電話）

https://goodline-soho.jp/

GoodCall（コールセンター・CTI向け）

https://good-call.jp/