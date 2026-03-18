SIMフリースマートフォン「nubia S2 Lite」日本発売決定

ZTEジャパン株式会社

ZTEジャパン株式会社は（本社：東京都、以下ZTEジャパン） 、nubiaブランドの新製品として、SIMフリースマートフォン「nubia S2 Lite」を日本国内向けに発売いたします。本製品は、5G対応、FeliCa対応、MIL-STD-810H準拠の耐衝撃性能、IPX5／IPX8／IPX9※1の防水性能、6.7インチ大画面（120Hz）、5100mAhバッテリーなど、日本のユーザーが日常で求める機能をしっかり搭載したモデルです。

同価格帯のSIMフリースマートフォンでは搭載例の少ない5G通信とFeliCa（おサイフケータイ）対応を両立し、さらに高耐久設計を備えることで、税込29,800円で“必要なものがすべて揃う”1台を実現しました。

“コスパ時代の答え、ここに。” をコンセプトに、初めてスマートフォンを持つ方から、長く安心して使いたい方、コストを抑えつつ性能にもこだわりたい方まで、幅広いユーザーに向けたモデルです。

■ 製品の主な特長1. 税込29,800円で実現した高耐久設計× 5G対応

MIL-STD-810H準拠の耐衝撃性能に加え、IPX5／IPX8／IPX9※1の防水、IP6X※1の防塵に対応。 さらに、同価格帯では珍しい 5G通信 に対応し、動画視聴やオンラインサービスをより快適に利用できます。 日常の不意な落下や水濡れ、アウトドア環境でも安心して使えるタフネス設計です。

2. 6.7インチ大画面 × 120Hz × FeliCa（おサイフケータイ）対応

6.7インチFHD+の大画面ディスプレイと120Hzの滑らかな表示により、動画視聴やSNS、ゲームなどを快適に楽しめます。さらにFeliCa（おサイフケータイ）にも対応しており、交通系ICカードや電子マネーなど、日常の支払いもスマートに行えます。

3. 5100mAh大容量 バッテリーと長寿命設計

5100mAhの大容量バッテリーを搭載し、外出先でも安心して長時間使用できます。さらに、3年後でも最大容量の92%※2を維持する長寿命設計により、長期間にわたって快適にお使いいただけます。

■ 主な仕様[表: https://prtimes.jp/data/corp/4176/table/8_1_a3759dfa4daa16714343ddbbd8c4c570.jpg?v=202603181151 ]■ 発売日・価格

発売日：2026年3月19日以降

通常販売価格：税込29,800円

カラー：ブラック

※実際の販売価格は、各販売チャネル・販売店の価格設定により変動する場合があります。

※取り扱いの詳細は、決まり次第 nubia 公式サイトにてお知らせいたします。

■ nubia 公式ホームページ

https://www.nubia.com/jp/products/smartphones/nubia/nubia-s2-lite.html

■ 製品に関するお問い合わせ先

メール：ztecustsupport@xelex.co.jp

電話番号：0120-601-123

平日9:00 ～ 18:00（土・日・祝祭日、並びに弊社休暇日を除く）

※内容によっては、返信・回答にお時間を頂く事があります。

※1 nubiaラボで収集されたデータに基づいています。お客さまの使用状況や使用環境によって異なります。

※2 ※防水／防塵／耐衝撃性能について：USIMカード／ SDカード トレイをしっかりと閉じた状態で、IPX5、IPX8、IPX9の防水 性能、IP6Xの防塵性能を有しています。