ゲーミングPCを組み立てよう！数量限定のお買い得なキット製品「MSI×AMD スペシャルタッグ 2026」を発表
株式会社アスク（本社：東京都千代田区）は、数量限定のオリジナルキット製品「MSI×AMD スペシャルタッグ 2026」の2製品を発表いたします。
「MSI×AMD スペシャルタッグ 2026」は、MSI社製のX870Eマザーボード「MAG X870E TOMAHAWK WIFI」をはじめ、CPUに「AMD Ryzen 7 9800X3D」または「AMD Ryzen 7 9700X」、メモリーにApacer社製のDDR5 16GBメモリー2枚をセットにしたキット製品です。PCI Express 5.0対応デバイスをサポートするほか、5ギガビットLANやWi-Fi 7モジュールを備えており、お好みのゲーミングPCを組み立てることが可能です。
この機会にぜひ、お買い得なキット製品で自作PCをお楽しみください！
取り扱い店舗のご紹介（順不同）
Amazon、TSUKUMO、Joshin webショップ、ビックカメラ、ソフマップ、PCワンズ、XPRICE、ヨドバシカメラ、パソコンSHOPアーク、ドスパラ
※ 取り扱い店舗は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
製品概要
製品名：MSI×AMD スペシャルタッグ（9800X3D）2026
マザーボード：MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI
CPU：AMD Ryzen 7 9800X3D
メモリー：Apacer DDR5 DIMM 5600 CL46 x8 16GB RP（2枚）
保証期間：3年
型番：X870E-R9800X3D-16GB×2
JANコード：4537694400602
アスクコード：PC9217
予想市場価格：149,800円前後（税込）
発売時期：2026年 3月20日
製品名：MSI×AMD スペシャルタッグ（9700X）2026
マザーボード：MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI
CPU：AMD Ryzen 7 9700X
メモリー：Apacer DDR5 DIMM 5600 CL46 x8 16GB RP（2枚）
保証期間：3年
型番：X870E-R9700X-16GB×2
JANコード：4537694400619
アスクコード：PC9218
予想市場価格：124,800円前後（税込）
発売時期：2026年 3月20日
詳細はこちら :
https://www.ask-corp.jp/news/2026/03/msi-amd-kit.html
MSI社 概要
MSI（Micro-Star International）は、台湾に本社を置き、各種メインボードやグラフィックボード、そして近年では、ノートブックや液晶一体型などPCシステム全般を幅広く製造販売するメーカーとして世界各国でその活動を展開しています。
URL：http://jp.msi.com/
株式会社アスク 概要
株式会社アスクは、目的に応じたソリューションとサービスを提供する総合商社です。主に米国、ヨーロッパ、台湾、韓国などの最先端かつユニークな製品を皆様に紹介・提供。取り扱い製品はコンピュータ周辺機器、携帯電話周辺機器、サーバ・ストレージ関連機器、業務用映像機器と多岐にわたり、Advanced Micro Devices, Inc.(AMD), ASUSTeK Computer, ASRock, ATTO Technology, AVerMedia, CORSAIR, Cooler Master, ELSA JAPAN, Micro-Star International(MSI), NVIDIA, Synology, SAPPHIRE TECHNOLOGY, Supermicro, Tripp Lite(旧Keyspan), Thermaltake, Vizrt, ZOTAC Technology Limitedなど多数の海外メーカーの代理店をしております。
URL：https://www.ask-corp.jp/
本ニュースリリースに関するお問い合せ先
株式会社アスク 担当：竹市 道弘
TEL：03-5215-5663、FAX：03-5215-5651
〒102-0074 東京都千代田区九段南4-8-21 山脇ビル11階
Webからのお問い合わせ：https://www.ask-corp.jp/inquiry/
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