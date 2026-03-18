ラグジュアリー住宅 × テクノロジー融合のメディア「LWL online」で、AI・ロボット・Home OSがつくる次世代住宅「AIエージェントホーム」特集を展開

株式会社音元出版

株式会社音元出版（東京都千代田区、代表取締役風間雄介）は、ウェルネスとラグジュアリーの融合をテーマにしたウェブメディア「LWL online(https://www.lwl-style.com/)（エル・ダブリュー・エル・オンライン）」 における特集「スマートホーム／ホームオートメーション」の第2部として、2026年3月より「AIエージェントホーム」特集をスタートしました。

Image: SerGRAY /Shutterstock.com

LWL onlineの特集「スマートホーム／ホームオートメーション」は2025年にスタートし、IoT型スマートホームの課題や、建築と統合された住宅システム、住宅設備を統合する「Home OS」の概念などをテーマに、さまざまな記事コンテンツを発信してまいりました。

このたびスタートした「第2部」では、その議論をさらに発展させ、AIとロボット技術の進化によって生まれつつある新しい住まいの形「AIエージェントホーム」にフォーカスしたコンテンツを発信してまいります。新たな展開にぜひご期待ください。

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FEATURE -特集- 一覧(https://www.lwl-style.com/category/feature/)

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スマートホーム/ホームオートメーション

第2部 AIエージェントホーム特集について

「AIエージェントホーム」とは

従来のスマートホームが「人が操作する住宅」であったのに対し、AIエージェントホームは、AIが住環境や生活パターンを理解し、Home OSを通じて住宅設備や家電を統合制御する住まい、「住宅が状況を理解し、環境を自律的に調整する住宅」と言えます。さらに、ロボット掃除機やAI家電などのエージェント家電が住宅空間に加わり、住まいは「人・AI・ロボット」が共存する環境へと変化しつつあります。

AIエージェントホームの概念図住まいに入り始めた＜AI＞と＜ロボット＞

近年、住宅設備や家電のネットワーク化に加え、センサー技術やAI解析の進化によって、住宅は単なる建築物ではなく「状況を理解し、自律的に環境制御を行う空間」へと進化し始めています。さらに掃除機をはじめとするロボット家電の普及によって、AIエージェントとも言える存在が住宅空間に入り始めました。LiDARやAI認識などの技術によって住宅空間をマッピングし、生活動線を学習するロボット掃除機は、住宅が「ロボットと共存する空間」へと変化しつつあることを象徴する存在なのです。

こうした技術の進展を背景に、住宅はセンサー、AI、Home OS、住宅設備、ロボット家電などが統合された、新しい生活プラットフォームへと進化を遂げつつあります。

特集テーマ

LWL onlineでは、こうした新しい住環境を「AIエージェントホーム」の概念で整理し、建築・住宅・テクノロジーの視点から、以下のテーマを体系的に解説していきます。テクノロジーの紹介だけでなく、建築・住宅設計の視点から「AI時代の住まいとは何か」を考察する内容となります。

LWL online 編集長コメント

・AIスマートホームとは何か・AI時代の「Home OS」とは・AIが住宅環境を理解する仕組み・ロボット掃除機などAIエージェント家電の進化・AI時代のMatterなどスマートホーム標準規格の動向とMatter Readyという新たな概念・AI時代における住宅設計Image: Franck Boston /Shutterstock.com

2026年はAIが住宅に本格的に入りはじめる記念碑的な年となります。これまで住宅は人間のための空間として設計されてきました。しかし現在、AIとロボット技術の進化によって、住宅は人間だけの空間ではなくなりつつあります。ロボット掃除機をはじめとするAIエージェント家電が住宅に入り始めたことで、住まいは『人・AI・ロボットが共存する空間』へと変化しています。

LWL onlineではこの変化を “Home OS”という視点から捉えています。住宅は単なる建築物ではなく、センサー、AI、ロボット、住宅設備が統合された生活プラットフォームへと進化していくと考えています。本特集では、AIエージェントホームという新しい住まいの形を、建築とテクノロジーの両面から解説していきます。（LWL online 編集長 川嶋隆寛）

LWL onlineについて

LWL online（Living Wellness in Luxury）は、建築・デザイン・テクノロジーを横断しながら、これからの豊かな住環境を探るライフスタイルメディアです。スマートホームや住宅テクノロジー、建築デザイン、ウェルネス住宅などをテーマに、専門的な視点から住まいの未来を提案しています。

名称：LWL online（エル・ダブリュー・エル・オンライン）

テーマ：ウェルネスとラグジュアリーが共存する新しいライフスタイル

カテゴリ：ラグジュアリーブランドのインテリア／住宅設備／オーディオ・家電／スマートホーム

URL：https://www.lwl-style.com/

運営：株式会社音元出版

編集長：川嶋隆寛

本件に関するお問い合わせ

株式会社音元出版 LWL運営事務局

E-mail：info@lwl-style.com

公式サイト：https://www.lwl-style.com/

音元出版について

1949年創業。ピュアオーディオやホームシアターの専門誌、およびウェブメディアを発信するメディア事業と、アワード、イベント、物販などのソリューション事業を運営しています。

●会社名：株式会社音元出版

●代表取締役：風間雄介

●所在地： 〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-14-2 イトーピア岩本町ANNEX 4F

●企業サイト：https://www.ongen.co.jp



＜ウェブメディア＞

●PHILE WEB(https://www.phileweb.com/) ：国内最大のAV/オーディオ/モバイル情報サイト

（月間ユニークユーザー数500万UU、月間ページビュー数2,000万PV）

●PHILE WEBオーディオ(https://www.phileweb.com/audio/)：深いこだわりで掘り下げるピュアオーディオの情報チャンネル

●プレミアムヘッドホンガイド(https://headphone.phileweb.com/)：イヤホン、ヘッドホンとポータブルオーディオの魅力を伝える情報チャンネル

●ホームシアターCHANNEL(https://www.phileweb.com/hometheater/) ：「映画館のある暮らし」を叶えるホームシアターの情報チャンネル

●デジカメCHANNEL(https://www.phileweb.com/dc/) ：写真・カメラファンに向け一歩踏み込んだ情報満載のチャンネル

●PHILE WEBビジネス(https://www.phileweb.com/senka/) ：家電ビジネスのさまざまな情報を網羅したチャンネル

●Gadget Gate(https://gadget.phileweb.com/)：最新のテック/ガジェット関連の話題を独自の視点や切り口で紹介する情報サイト

●LWL online(https://www.lwl-style.com/)：ウェルネスとラグジュアリーが共存する新しいライフスタイルを提案する情報サイト

＜雑誌メディア＞

●季刊 オーディオアクセサリー(https://phileweb.shop/magazines/quarterly/aa/)：高音質再生を追求するピュアオーディオ専門誌

●季刊 アナログ(https://phileweb.shop/magazines/quarterly/-analog-/)：レコード再生、アナログオーディオなどの楽しみ方や最新情報を発信

●ホームシアターファイル(https://phileweb.shop/magazines/quarterly/-plus/)：「映画館のある家」と「オーディオビジュアル」の専門誌

●プレミアムヘッドホンガイドマガジン(https://phileweb.shop/magazines/extra/phgm/)：イヤホン／ヘッドホン愛好家に向け、ポータブルオーディオの奥深い情報を提供する専門誌

●大全シリーズ(https://phileweb.shop/magazines/extra/category-46/)：いい音・いい画の再生に役立つケーブルやアクセサリー類を一挙に紹介する特別誌



＜フリーマガジン＞

●プレミアムヘッドホンガイド(https://phileweb.shop/magazines/pdf/phg/)： イヤホン・ヘッドホン／ポータブルオーディオ情報満載のフリーマガジン。 家電量販店、ヘッドホン専門店などで無料で配布

●VGP受賞製品お買い物ガイド(https://phileweb.shop/magazines/pdf/vgp/)： 国内最大級の規模を誇る、オーディオビジュアル機器の総合アワード「VGP」の受賞結果を公開するフリーマガジン。家電量販店などで無料で配布

●DGP受賞製品お買い物ガイド(https://phileweb.shop/magazines/pdf/dgp/)：デジタルカメラとその周辺機器を対象とした「DGPイメージングアワード」の受賞結果を公開するフリーマガジン。家電量販店、カメラ専門店などで無料配布

●はじめてのアナログプレーヤー(https://phileweb.shop/magazines/pdf/eban2024)：アナログプレーヤーの存在と、選び方、聴き方を知っていただくフリーマガジン。レコード店、家電量販店などで無料配布



＜アワード＞

●VGPアワード(http://vgp.phileweb.com)：国内最大級の規模を誇る、オーディオビジュアル機器の総合アワード。夏と冬に開催

●DGPイメージングアワード(https://www.phileweb.com/dgp/about.html)： デジタルカメラとその周辺機器を対象としたアワード。毎年秋に開催

●DGPモバイルアワード(https://dgp.phileweb.com/mobile/)： “スマホカメラ”とその周辺機器を対象としたアワード。毎年春に開催

●オーディオ銘機賞(https://www.phileweb.com/aea/)：ピュアオーディオの真の銘機を選定するアワード。毎年秋に開催

●オーディオアクセサリー銘機賞(https://www.phileweb.com/aaea/)：オーディオアクセサリーのすぐれた製品を選定するアワード。毎年秋に開催

●アナロググランプリ(https://www.phileweb.com/news/audio/202504/03/26307.html)：“アナログ感覚”に溢れるオーディオ機器を選定するアワード。毎年春に開催

＜ECサイト＞

●PHILEWEB.shop(https://phileweb.shop/)：音元出版が運営するマーケットプレイス型ECサイト