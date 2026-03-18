評価したいスキルから問題を選出！ハイヤールー「Skill Interview」に「AI問題選定機能」をリリース

株式会社ハイヤールー

株式会社ハイヤールー（本社：東京都渋谷区、代表取締役：葛岡宏祐）は、ビッグテック企業水準の採用選考を、誰でも簡単に導入できる「Skill Interview」に、AI問題選定機能をリリースしました。この機能は、「Skill Interview」にある約300問のスキルテストから、評価したいスキルや人材像を自然言語で入力することで、目的に合致した最適な問題セットを提案します。

これにより、エンジニアリングに関する専門知識がない採用担当者の方でも、採用意図を反映した問題選定が簡単に行えるようになります。

◼︎開発背景：「Skill Interview」をより広く使っていただけるサービスへ

「Skill Interview」は、これまで累計200社以上の企業に導入いただき、累計選考数は50,000件を突破しています。サービスが成長する一方、企業にとって必須である「コーディングテストの問題選定」は難しい作業として残っていました。

問題の難易度や形式、内容などの詳細から、自社の評価能力に合った問題を総合的に判断するための専門知識が必要なため、エンジニアのバックグラウンドを持たない採用担当者には困難な業務でした。また、エンジニアのバックグラウンドがあっても、採用業務で多忙な現場担当者にとって、膨大な問題数の中から適切な問題を選び出す作業は、大きな手間となっていました。

今回リリースした「AI問題選定機能」は、自然言語で評価したいスキルや採用したい人材像を入力することで最適な問題セットを提案します。

AIによる問題提案の画面自然言語で入力した評価したいスキルや採用したい人材像を反映した問題を選定

今後は、企業の利用状況に沿ってデータを蓄積し、より適切な提案ができるよう、技術を応用していきます。また、「エンジニアリング組織向けプラットフォーム」の実現に向けて、評価に応用するための技術研究に繋げる予定です。

◼︎エンジニアリング組織向けプラットフォームを目指して

エンジニア採用に取り組む企業は、どの企業もエンジニアのスキルを可視化したいと考える一方で、「そもそもスキルのある候補者と出会えていない」という根本的な課題にぶつかっています。ハイヤールーは、この「母集団形成の難しさ」こそ、日本の採用市場が抱える最大の構造的ボトルネックだと考えます。

今後は、「スキル」を中心に据えた採用のエコシステムの構築に取り組み、「日本をもう一度、“モノづくり”で一番へ。」というミッション実現のため「エンジニアリング組織向けプラットフォーム企業」の実現に向けて尽力いたします。

◼︎ハイヤールーについて

会社概要

ハイヤールーは採用から見極めまで実現できる All-in-One エンジニアリング組織プラットフォーム「HireRoo」を提供。「スキル保証型採用」を実現する Skill Hiring と、「ビッグテック水準の選考を誰でも簡単に」実現できる Skill Interview の2つのソリューションを通じて、強いエンジニアリング組織を実現します。

また、プラットフォームを通じて、日本企業の技術力とエンジニアリング文化の向上を支援し、ハイヤールーのミッションである「Japan as No.1, again. 日本をもう一度、“モノづくり”で一番へ。」の実現を目指します。

エムスリー株式会社、freee株式会社、株式会社カカクコムをはじめとする200社以上に導入いただき、累計選考数は50,000件を突破。

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