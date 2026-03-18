SUNEAST、Qi2 25W対応、iPhone・Apple Watch・AirPodsを同時充電できる雰囲気ライト搭載「4in1ワイヤレス充電器」発売

株式会社旭東トレーディング

SUNEAST（株式会社旭東エレクトロニクス）は、iPhone、Apple Watch、AirPodsなどのデバイスを同時に充電できる新製品「SUNEAST 4in1ワイヤレス充電器」を発売いたします。

本製品はQi2規格のワイヤレス充電に対応し、最大25Wのワイヤレス充電を実現。またマグネットによる正確な位置合わせにより、安定かつ効率的な充電環境を提供します。

さらに、4段階調光に対応した雰囲気ライトや角度調整可能なスマートフォンスタンドを搭載。３つのデバイスへの同時充電と照明の機能を一体化することによる、よりすっきりと快適なデスク環境を実現します。

製品特徴

■Qi2対応、最大25Wの4in1ワイヤレス充電

Qi2ワイヤレス充電規格に対応し、最大25Wのワイヤレス急速充電を実現。マグネットによる位置合わせにより、常に最適な位置で安定した充電が可能です。

iPhoneなどのスマートフォン（最大25W）、Apple Watch（最大2.5W）、AirPodsなどのワイヤレスイヤホンを同時に充電できる３デバイス同時充電設計を採用。複数の充電ケーブルを用意する必要がなく、デスク周りをすっきり整理できます。

社内のテスト環境ではiPhone16 Proを約90分でフル充電できることを確認しています（実際の充電時間は使用環境により異なる場合がありますのでご注意ください）。

■4段階調光対応の雰囲気ライト搭載

充電機能に加えて、4in1ワイヤレス充電器は4段階の明るさ調整に対応した雰囲気ライトを搭載。

シーンに応じて光の強さを調整でき、夜間の補助照明としてもデスクの間接照明としても活用できます。雰囲気ライトは、やわらかな光で、より快適で落ち着いたデスク空間を演出します。

■多重安全保護設計

本製品は過充電保護、過電圧保護および短絡保護などの安全機能を搭載しています。さらに底面に滑り止め設計とマグネット構造を採用することで、安定した安全な充電環境を提供します。

■角度調整・収納式デザイン

中央のスマートフォンスタンドは約120°の角度調整に対応し、充電しながらでも動画視聴やオンライン会議など、便利にお使いいただけます。

また左右のApple Watch/イヤホンの充電エリアは、電動スライド方式を採用。充電機能を使わない時は収納してデスク周りをさらにすっきり整理できます。

製品情報

【本体サイズ】94mm × 94mm × 103mm（展開時：94mm × 94mm × 168.3mm）

【重量】約380g

【セット内容】本体、USB-C to USB-C ケーブル１m、取扱説明書

【入力】9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A

【出力】スマートフォン：25W、15W、10W、7.5W、5W

スマートウォッチ：2.5W Max

イヤホン：2.5W Max

【対応機種】マグネット式ワイヤレス充電（Qi規格/MagSafe）に対応した機種、専用ケース、イヤホン、スマートウォッチ、Apple製品（MagSafe機能付きiPhone12以降）をサポート

【保護機能】過電圧保護、過熱保護、過電流保護、短絡保護

【型番・JANコード】SE-WCO25GC001WHF（4573574591312）

【保証期間】ご購入日より日本国内にて1年間

販売情報

【希望小売価格】8980円（税込）

【発売日】2026年3月18日（水）

【販売チャネル】主要家電量販店、オンラインストア

株式会社 旭東エレクトロニクス（ブランド：SUNEAST）について

株式会社 旭東エレクトロニクスは、メモリーカード・SSD・周辺機器などデジタルライフを支える製品を「SUNEAST」ブランドで展開しています。常に革新的で信頼性の高い製品を提供し、世界中のお客様の快適なデジタルライフに貢献しています。

本社：〒108-0023 東京都港区芝浦 4-13-23 MS芝浦ビル5F-A

公式サイト：https://suneast.co.jp/