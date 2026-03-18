新学期の学習効率を変える-限定マーブル柄で差がつく、iPadを“学習マシン化”するLivelyLifeキーボードケース登場

Ｌ＆Ｌライブリーライフ株式会社

L&Lライブリーライフ株式会社（所在地：東京都）は、新学期シーズンに向け、iPadの活用効率を大幅に向上させる「LivelyLife キーボードケース」を発売しました。近年、多くの学校でタブレット学習が普及する一方、ソフトキーボードによる入力の遅さや、姿勢の崩れ、持ち運び時の不便さといった課題が顕在化しています。本製品は、キーボード・スタンド・保護ケースを一体化することで、これらの問題をまとめて解決。新学期の学習環境を“より快適に、より効率的に”アップデートする新たな選択肢として提案します。

新生活に合わせた新色登場8 色よりお選びいただけます【限定】マーブル パープル【限定】マーブル スカイブルー

製品名：LivelyLife キーボード ケース

楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/livelylife/a301769/

Yahooショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/livelylife/a301769.html

嬉しいポイントが満載

Bluetooth5.2搭載0.1秒の進化が生活を変える

接続が安定して遅延が少なく、ストレスなくスムーズに入力できます。仕事やゲームなど、さまざまなシーンで快適に使用でき、ストレスを軽減します。

「たとえ些細な進歩でも、積み重ねれば生活を大きく変えられる」と確信しており、この理念のもと、技術を積み重ね続け、キーボードの応答速度と安定性を高め続けています。

快適なタイピング

キーの構造を改良し、適度なクリック感と反発力を実現。

長時間のタイピングでも指への負担を軽減し、快適にお使いいただけます。 タイプするごとに、インスピレーションが湧き上がる！

キーユニット分解図適切な大きさ 誤入力しにくい設計

十分な間隔があるように再デザインを行いました。タッチスクリーンキーボードよりもタイピングがしやすく、長文の入力や作業が効率的に行えます。

多角度調整可能

iPadの画面を複数の角度に調整できるため、姿勢に合わせて最適な角度に設定でき、映画鑑賞やビデオ通話、資料閲覧、オンライン会議など、さまざまなシーンで無理なく快適に利用でき、長時間の使用でも疲れにくい視聴体験を実現します。

磁気吸着設計で、開閉がとてもスムーズ！収納しやすいキーボード

iPad ケース付きで収納しやすい本キーボードは、持ち運びに大変便利です。

カフェでのテレワーク、外出先での資料作成、移動中のメールチェック、勉強や会議など、さまざまなシーンでスマートに使用でき、本体を傷や汚れから守りながら、すっきりと持ち運ぶことができます。

オシャレで持ち運び便利

豊富なカラー展開により、落ち着いた大人の雰囲気から、明るく活発な印象まで自由に演出できます。カジュアルに使う学生から、シーンに合わせて使用するビジネスパーソンまで、幅広いユーザーのニーズとライフスタイルに対応します。

磁気統合マグネット吸着

ケースに強力なマグネットを内蔵しているため、キーボードがしっかりと吸着され、使用中や持ち運び時にもズレたり滑ったりしにくく、安定して使用することができます。

より詳細な情報はこちらご確認ください：楽天市場(https://item.rakuten.co.jp/livelylife/a301769/)、ヤフーショッピング(https://store.shopping.yahoo.co.jp/livelylife/a301769.html)

ライブリーライフ株式会社について

Ｌ＆Ｌライブリーライフ株式会社は2015年に設立されたライフスタイルテクノロジー企業です。スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、スマートフォンアクセサリー、小型家電など、日常生活をより便利で快適にするデジタル製品の企画・販売を行っています。

楽天市場、Amazon、Yahooショッピングなどの主要ECモールを中心に事業を展開し、日本市場をはじめ欧米や東南アジアなど海外市場にも販売を拡大しています。2026年3月現在、世界各国のショッピングモールを通じて累計1000万人以上のお客様にご利用いただいています。

「日常をもっと便利に、もっと楽しく」を理念に、テクノロジーと生活をつなぐ製品開発を通じて、新しいライフスタイル価値の創造を目指しています。

【会社概要】

会社名：L&Lライブリーライフ株式会社

代表者：志田英知（代表取締役社長）

所在地：東京都立川市錦町３-１-１３立川ASビル ３F

TEL：042-512-8274

URL：https://livelylife.jp/

事業内容：スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホンなどの電子機器や生活家電、スマートフォン関連アクセサリー、アウトドアやスポーツ関連アイテムなどの商品仕入れ