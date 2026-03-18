ル・クルーゼ ジャポン株式会社

ル・クルーゼ ジャポン株式会社（所在地：東京都港区麻布台2‐2‐9）は、2026年4月8日（水）から、

全カテゴリーの製品の価格改定を行うことをお知らせいたします。

近年、世界的なインフレーションの影響により、原材料価格の高騰に加え、燃料費や物流コストの上昇、さらには国際的なサプライチェーンの不安定化が続いております。弊社では、これらの影響を最小限に抑えるべく、効率化やコスト削減に最大限努めてまいりましたが、現行価格での安定的な供給を維持することが困難な状況となっております。

つきましては、誠に不本意ではございますが、下記の通り2026年4月8日(水)より、全カテゴリー製品の価格を、平均10％の値上げを実施させていただきます。対象製品： 一部製品を除く全製品

価格改定後は対象製品の販売価格が変更となります。

ご検討中の製品がございましたら、現行価格でご購入いただけるこの機会にぜひご確認ください。

また、今後も品質とサービスの向上に努めてまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

▪価格改定日

2026年4月8日(水)

＜価格改定一例＞※税込み価格

・ココット・エブリィ 20cm

\36,300 → \41,800

・シグニチャー ココット・ロンド 20cm

\38,500 → \44,000

なお、価格改定に伴うシステム対応のため、ル・クルーゼ公式オンラインショップでは下記日程にて、

システムメンテナンスを実施いたします。メンテナンス期間中は、公式オンラインショップをご利用いただけません。

【メンテナンス日時】

2026年4月8日(水)午前8:00分頃～約2時間

※メンテナンス開始前は、余裕をもってサイトをご利用ください。

※作業状況により、予告なく時間が変更・延長となる場合がございます。

※弊社製品を販売する各オンラインショップにより改定実施時刻が異なる場合がございます。

お客様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

■取扱店舗

ル・クルーゼ ショップ、全国のお取り扱い百貨店・専門店、公式オンラインショップ、その他オンラインショップ（楽天、Yahoo!ショッピング、Amazon、ZOZOTOWNなど）

ショップリスト :https://www.lecreuset.co.jp/stores?showMap=true&horizontalView=true&isForm=true

■ル・クルーゼ ジャポンについて

ル・クルーゼは色鮮やかな調理器具を製造したキッチンウェアブランドの先駆者であり、2025年で創業100年を迎えました。最高級の品質とデザイン性に富んだ製品でライフスタイルに彩りを添え、世代を超え愛され続けています。伝統や卓越した技術、上質な素材でつくるル・クルーゼの製品とその世界観で、料理を愛し食を愉しむすべての人たちと喜びやかけがえのない時間を共有いたします。

ル・クルーゼ公式サイト :https://www.lecreuset.co.jp/ル・クルーゼ公式インスタグラム :https://www.instagram.com/lecreusetjapon/