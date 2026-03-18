株式会社スタジオプラスツー

株式会社スタジオプラスツー（本社：神奈川県横浜市、代表：佐藤 治）は、企業のIT課題を解決する技術支援ブランド「DevEdge（デヴエッジ）」を発表しました。

DevEdgeは、検索、データ収集、バックエンド開発など、システムの競争力を左右する技術領域に特化した開発サービスを提供するブランドです。特に、専任の技術部門を持たない中小企業や制作会社に向けて、実践的な技術支援を提供します。

DevEdgeについて

DevEdgeは、株式会社スタジオプラスツーが提供する技術支援ブランドです。

「あなたのDevelopmentに、Edgeを。」をコンセプトに、検索、データ収集、バックエンドなど、システムの競争力を左右する技術領域に特化した開発サービスを提供します。

企業のIT基盤にEdge（優位性）をもたらすことで、事業の成長を支える技術基盤づくりを支援します。

サービス詳細

https://studioplustwo.jp/service

DevEdgeシリーズ

DevEdgeでは、企業の課題に応じて複数の技術支援サービスを提供しています。

DevEdge Blueprint

技術サービス設計支援。

技術会社や開発組織が「受託開発できます」という訴求だけに依存せず、強みを整理し、売れるサービスとして再構成するための支援プログラムです。

DevEdge Search

サイト内検索・全文検索の最適化。

Elasticsearchなどを活用し、ユーザー体験を向上させる検索システムを構築します。

DevEdge Crawl

データ収集クローラー開発。

Web上の情報収集やデータ集約の仕組みを構築し、データ活用基盤を整備します。

DevEdge Performance

パフォーマンス改善。

Webサービスや業務システムの性能改善を通じて、安定したシステム運用を実現します。

DevEdge CTO

技術顧問・技術意思決定支援。

企業の技術戦略やシステム設計に関する意思決定をサポートします。

DevEdge Backend

バックエンド開発支援。

Ruby on Railsを中心としたバックエンドシステム開発を支援します。

背景

近年、DXやAI活用などの取り組みが広がる一方で、特に中小企業では「技術的な課題に対応できる人材がいない」「何から着手すればよいかわからない」といった課題が増えています。

株式会社スタジオプラスツーでは、これまで中小企業や制作会社向けにシステム開発や技術支援を提供してきました。

その中で、検索機能の改善やデータ収集基盤の構築など、システムの競争力に直結する技術領域への支援ニーズが高まっていることから、これまで提供してきた各種技術サービスを整理した新ブランドとしてDevEdgeを立ち上げました。

今後の展開

今後はDevEdgeブランドのもと、検索、データ活用、AIなど、企業の競争力を左右する技術領域においてサービスを拡充していく予定です。

会社概要

株式会社スタジオプラスツー

所在地：神奈川県横浜市

事業内容：システム開発、技術コンサルティング、IT技術支援

コーポレートサイト

https://studioplustwo.jp

サービスページ

https://studioplustwo.jp/service