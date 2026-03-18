【道の駅・マルシェ出店者向け】スマホで撮るだけ。AIが食品表示ラベルと栄養成分表示を自動作成するアプリ

Prompt Flow Design

道の駅やマルシェ、直売所で惣菜やお菓子などの加工食品を販売する小規模事業者向けに、食品表示ラベルと栄養成分表示をスマートフォンだけで作成できるAIアプリを公開しました。

手書きのレシピをスマホで撮影するだけで、栄養成分計算から食品表示ラベルの作成・印刷までを自動化します。

食品表示法への対応に必要な事務作業を大幅に削減し、現場の負担軽減を目的とした業務支援ツールです。

開発の背景

2020年の食品表示法完全施行により、加工食品には「栄養成分表示」が義務化されました。

しかし、道の駅やマルシェなどで販売を行う小規模事業者にとっては、

・Excelによる手作業の栄養計算

・高額なPC専用ソフトの導入

などが大きな負担となっています。

そこで「パソコン作業に時間を取られず、美味しいものを作ることに集中してほしい」という思いから、スマートフォンだけで食品表示ラベルを作成できる本アプリを開発しました。

どんな商品に使える？

本アプリは、以下のような加工食品のラベル作成に対応しています。

惣菜・お弁当 / 焼き菓子・パン / ジャム・農産加工品 など

道の駅・マルシェ・直売所などで販売される多くの商品に利用できます。

本アプリの4つの特徴

１. 今まで1時間かかっていた計算作業が、撮影からわずか「数分」で完了！

これまでエクセルと食品成分表を行き来しながら1時間かけていた計算作業が、手書きのレシピメモをスマホカメラで撮影するだけで完了します。AIが食材名と分量を自動認識し、100gあたりの熱量・たんぱく質・脂質・炭水化物・食塩相当量を瞬時に自動計算。圧倒的な時間削減を実現します。

２. 「作成」だけでなく、スマホから「直接印刷」まで完結

計算して終わりではありません。食品表示基準に則ったレイアウトでラベル画像を自動生成し、対応するブラザー工業株式会社のラベルプリンター（QL-820NWBなど）にスマホから直接、Bluetooth等でワイヤレス印刷が可能です。PCを開く必要は一切ありません。

３. アレルゲンや添加物も賢く自動整理

表示義務・推奨事項であるアレルゲンを自動でピックアップ。さらに、スラッシュ（/）を用いた添加物の区切りなど、複雑なルールもシステムが整理して出力します。

４. 現場の法的リスクを守る「プロ仕様の安全設計」

検査機関で測定した正確な実測値を登録すると、以降のAI計算で誤って上書きされません。意図しない虚偽表示や行政指導のリスク低減を支援する設計です。



今後も食品表示業務をより簡単にする機能の追加や、対応プリンターの拡充などを予定しています。

料金プラン

初回1ヶ月無料でお試しいただけます。

まずはご自身のレシピでお試しください。

- お試し期間：初回1ヶ月間 無料- 月額プラン：980円- 年額プラン：7,800円（さらにお得にご利用いただけます）- 対応OS： iOS / Android

今後の展開

今後は、食品表示業務をさらに簡単にする機能追加を予定しています。

小規模食品事業者がスマートフォンだけで食品表示を管理できる環境の構築を目指し、機能改善と開発を継続していきます。

ダウンロードURL

App Store：

https://apps.apple.com/jp/app/id6758343135



Google Play：

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ysproject.foodlabelapp

本件に関するお問い合わせ先



Prompt Flow Designは「ITに不慣れな小規模事業者様と最新テクノロジーの架け橋になる」ことを目指し、小規模事業者の業務をAIで支援するSaaSプロダクトの設計・開発を行っています。

担当：須東 廉豪（Yasuaki Suto）

お問い合わせ先：promptflowdesign@gmail.com

ポートフォリオサイト： https://prompt-flow-design.netlify.app/