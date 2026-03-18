日本の伝統工芸「漆塗り」を施した電卓

カシオ計算機株式会社S100X-JC1-U

カシオ計算機は、日本の伝統工芸である漆塗り技術と当社電卓の最上位モデル「S100」シリーズを融合させた特別モデル『S100X-JC1-U』を4月9日に発売します。本製品は、老舗越前漆器メーカー「山久漆工（やまきゅうしっこう）」の熟練塗師が一台ずつ手作業で漆の塗装を施しており、世界限定650台の生産です。



今回ご案内する『S100X-JC1-U』は、当社電卓のフラッグシップモデルである「S100X」をベースに、日本を代表する伝統工芸「漆塗り」を掛け合わせた特別なモデルです。長い歴史を持つ日本の漆文化を融合させることで、所有する歓びを感じ、長く使用できる逸品を目指しました。

福井県鯖江市の工房で一点ずつ仕上げられる美しいボディは、天然漆100%の深く濃い艶と格調高い佇まいが特徴です。漆の木から採取した天然の樹液を濾過し、不純物を取り除いた生漆を原料に使用。精密加工されたアルミニウム合金のボディに、漆塗りの仕上げ方のひとつ「溜塗（ためぬり）」を施し、赤色の下地に半透明な飴色の漆を重ねることで、深みのある赤茶色やえんじ色を生み出しています。漆塗りの工程や乾燥を経て山形カシオで組み立てを行い、1ヵ月以上の製造期間をかけて仕上げたモデルです。



本製品のベースとなる電卓「S100」シリーズは、当社の電卓で唯一、山形カシオでの国内生産です。液晶は低反射・高コントラストで、さまざまな光源下でも数字が鮮明に表示されます。液晶の文字色には万年筆のインクをイメージした上品な紺を採用しました。

今回、特別仕様のパッケージは、芯材を用いた堅牢な箱に、深みのある黒地に伝統的な金模様をあしらい、カシオのロゴには金箔押しを施しました。日本の美意識を感じさせるデザインで、所有する歓びを一層高めます。



当社は「驚きを身近にする力で、ひとりひとりに今日を超える歓びを。」というパーパスのもと、これまで世の中にはない新たな価値を生み出してきました。今後も電卓事業において、計算機能の追求だけでなく、使う人に歓びと誇りをもたらすデザインを追求してまいります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/40622/table/492_1_5be362d1ec9ba147ca495406b49e3d23.jpg?v=202603181151 ]

S100X-JC1-U



■山久漆工株式会社について

福井県鯖江市に拠点を置く、1930年創業・約95年の歴史を持つ越前漆器メーカー。長年にわたり伝統的な漆器の製作技術を継承しつつ、現代的なニーズにも対応した多彩な製品開発にも積極的に取り組んでいる。越前漆器の産地企業として、漆を用いたものづくりの可能性を深く探求し続けている。

【関連リンク】

■「S100X 漆Edition」スペシャルサイト：

https://www.casio.com/jp/basic-calculators/premium/s100x-jc1-u/(https://prtimes.jp/my_c3/action.php?run=mypage&page=pressreleasealllist)

カシオ計算機株式会社

URL：https://www.casio.com/jp/

業種：製造業

本社所在地：東京都渋谷区本町1-6-2

電話番号：03-5334-4111

代表者名：高野 晋

上場：東証プライム

資本金：485億9200万円

設立：1957年06月