導入事例：冷凍・冷蔵倉庫内で通信環境を構築。-25℃まで対応の耐環境性能Wi-Fiアクセスポイントで、低温度環境での通信を安定化
株式会社バッファロー（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員CEO：牧 寛之）のWi-Fiアクセスポイント 耐環境性能モデル「WAPM-1266WDPR(https://www.buffalo.jp/product/detail/wapm-1266wdpr.html)」をはじめとする法人向けネットワーク機器が、福井県に本社を構え、スーパーとホームセンターを融合させた“スーパーセンター”を1府12県で展開する株式会社PLANT（以下、PLANT）の精肉センターにて採用されたことを発表いたします。また、本導入に関する事例をバッファローWebページで公開いたしました。
株式会社 PLANT 様
導入事例ページ :
https://www.buffalo.jp/biz/jirei/detail/commerce-plant003.html
PLANTは、各店舗向け精肉製品を集中的に加工・製造する拠点として精肉センターを新設。各店舗に業務用端末として導入したスマホを同センター内でも使用する運用体制となりました。そこで新設した精肉センターでは、動作保証温度-25～55℃の耐環境性能に優れたWi-Fiアクセスポイントを採用し、最大約-21.5℃から12℃までの低温度環境である冷凍・冷蔵倉庫内でもスマホを安定して利用できる通信環境を構築。もともと各店舗で精肉加工・製造を行っていた時と同じ業務フローを維持しつつ、作業時の移動が不要な環境を整えたことで、業務効率の向上と作業負担の軽減を実現しました。
採用商品
WAPM-1266WDPR
97,350円(税抜88,500円)
法人向けWi-Fi 5(11ac)対応
無線LANアクセスポイント 866+400Mbps
インテリジェントモデル 防塵・防水 耐環境性能
https://www.buffalo.jp/product/detail/wapm-1266wdpr.html
WAPM-AX4R
75,900円(税抜69,000円)
法人向けWi-Fi 6(11ax)対応
無線LANアクセスポイント
1201+573Mbps インテリジェントモデル
https://www.buffalo.jp/product/detail/wapm-ax4r.html
WAPS-1266
法人向け Wi-Fi 5(11ac)対応
無線LANアクセスポイント
866+400Mbps スマートモデル
https://www.buffalo.jp/product/detail/waps-1266.html
WLE-HG-DYG
54,780円(税抜49,800円)
2.4GHz無線LAN
屋外遠距離通信用 八木式指向性アンテナ
https://www.buffalo.jp/product/detail/wle-hg-dyg.html
導入事例ページ :
https://www.buffalo.jp/biz/jirei/detail/commerce-plant003.html
株式会社PLANT 公式サイト :
https://www.plant-co.jp/
※速度表記が記載されている場合、特別な断りが無ければ規格値であり、実環境での速度ではありません。
※各会社名・商品名などが記載されている場合は、一般に各社の商標または登録商標です。
※価格が記載されている場合は、希望小売価格です。
※記載されている仕様、価格、デザインなどは予告なく変更する場合があります。
※To overseas press people,
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