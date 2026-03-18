導入事例：スーパー・ホームセンターの店舗ネットワークを強化。受発注・在庫管理の効率向上で業務をスムーズに

株式会社バッファロー

株式会社バッファロー（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員CEO：牧 寛之）のWi-Fi 6（11ax）対応の法人向けWi-Fiアクセスポイント「WAPS-AX4(https://www.buffalo.jp/product/detail/waps-ax4.html)」をはじめとする法人向けネットワーク機器が、福井県に本社を構え、スーパーとホームセンターを融合させた“スーパーセンター”を1府12県で展開する株式会社PLANT（以下、PLANT）にて採用されたことを発表いたします。また本導入に関する事例を、バッファローWebページで公開いたしました。

株式会社PLANT 様導入事例ページ :https://www.buffalo.jp/biz/jirei/detail/commerce-plant002.html

2023年、PLANTは業務効率化と情報共有の高度化を目的に、各店舗で使用していた受発注・在庫管理用端末をスマホへと移行しました。これにより、1店舗あたり20～30台の端末がWi-Fiに常時接続する環境となったため店舗ネットワークの見直しを開始。Wi-Fi 6（11ax）対応アクセスポイントを導入し、安定したWi-Fi環境を構築しました。現在、整備対象である14店舗のうち3店舗でWi-Fi整備が終了しており、残りの店舗も段階的にWi-Fi整備を進めていく予定です。

採用商品

WAPS-AX4

43,780円(税抜39,800円)

法人向けWi-Fi 6(11ax)対応

無線LANアクセスポイント

1201+573Mbps スマートモデル

https://www.buffalo.jp/product/detail/waps-ax4.html

BS-GSL2016P

71,280円(税抜64,800円)

法人向け レイヤー2

Giga PoE スマートLiteスイッチ 16ポート

https://www.buffalo.jp/product/detail/bs-gsl2016p.html

BS-GSL2008P

38,280円(税抜34,800円)

法人向け レイヤー2

Giga PoE スマートLiteスイッチ 8ポート

https://www.buffalo.jp/product/detail/bs-gs2008p.html

関連ページ

導入事例ページ :https://www.buffalo.jp/biz/jirei/detail/commerce-plant002.html株式会社PLANT 公式サイト :https://www.plant-co.jp/

※速度表記が記載されている場合、特別な断りが無ければ規格値であり、実環境での速度ではありません。

※各会社名・商品名などが記載されている場合は、一般に各社の商標または登録商標です。

※価格が記載されている場合は、希望小売価格です。

※記載されている仕様、価格、デザインなどは予告なく変更する場合があります。

※To overseas press people,

This product is only available in the Japanese Domestic Market.

Pricing and availability in other regions may vary.