生徒が1人1台使用するデバイスをMacへ移行し、クリエイティブな授業を実現。昭和女子大学附属昭和中学校・高等学校様の導入事例を公開

株式会社Too

クリエイティブ市場の総合商社・株式会社Too（本社／東京都港区虎ノ門3-4-7、社長／石井剛太、以下Too）は、昭和女子大学附属中学校・高等学校（所在地／東京都世田谷区、大学理事長・総長／坂東眞理子）様の、Mac導入事例を公開しました。同校ではクリエイティブな授業の実現に向けて、生徒が1人1台使用するデバイスを他社製PCからMacBook Airに切り替えたと同時に、デバイスの活用研修を受講されました。

●昭和女子大学附属昭和中学校・高等学校様のMac導入事例はこちら

https://www.too.com/fun/case/mac/jhs-swu.html

昭和女子大学附属昭和中学校・高等学校様は、心と知性と教養を備えた女性の育成を重視する中高一貫の女子校です。DXハイスクール採択校として、生徒が自ら問いを立てる授業の設計に注力しています。

従来は生徒1人1台の他社製PCを使用していましたが、デバイスの故障が頻発する点や、OSの制限によりクリエイティブツールが使用できない点、バッテリーの駆動時間の不安などが課題となっていました。

これらを踏まえ、生徒が使用するデバイスをMacBook Airに切り替え、ハード面のストレスが大きく軽減されました。特に総合的な探究の授業との相性が良く、校内のデジタルファブリケーションラボ「つくらぼ」においては、アドビ製品や3Dプリンター、レーザーカッターなどを生徒が主体的に活用できるようになり、ものづくりを通じた学びを後押しする環境が整いました。

また、MacBook Airの導入だけでなく「教員向けiPad・Mac活用研修」を生徒向けにMac活用研修としてカスタマイズして受講され、基本操作の習得や定着を図りました。

記事内では、Macを選択した背景やデバイス管理についても具体的に語られています。生徒の皆様がデバイスを活き活きと使用している様子も動画で紹介していますので、ぜひご覧ください。

■昭和女子大学附属昭和中学校・高等学校様のMac導入事例はこちら

記事：https://www.too.com/fun/case/mac/jhs-swu.html

※動画は事例記事内からご覧いただけます。

■Apple製品の教育機関向けの導入についてはこちら

https://www.too.com/apple/education/

Tooは1985年から40年以上にわたってAppleデバイスを取り扱っており、Apple製品を中核としたソリューションを提供する正規販売店です。教育現場におけるデバイスの導入・運用・管理・保守・活用を総合的に支援しています。教職員の校務負担を軽減するとともに、生徒の学習能力を最大限に発揮させるためのサポートをしています。

●本ページ記載のブランド名・会社名・製品名等は、各社の商標または登録商標です。

●Apple、Appleのロゴ、Mac、iPadは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

同件に関するお問い合わせ先

株式会社Too エデュケーションアカウント部

E-Mail edu@too.co.jp

〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-4-7 虎ノ門36森ビル