【九州初開催】サンリオ人気キャラクターユニット“はぴだんぶい”コラボスイーツビュッフェをヒルトン福岡シーホークにて2026年4月29日（水・祝）より開催

ヒルトン福岡シーホーク

【2026年3月18日】ヒルトン福岡シーホーク（福岡市中央区 総支配人フレデリック・ルクロン）4階 ブラッセリー＆ラウンジ シアラでは、2026年4月29日（水・祝）～6月28日（日）の期間、ポチャッコ、バッドばつ丸、ハンギョドン、あひるのペックル、タキシードサム、けろけろけろっぴで構成される株式会社サンリオの人気ユニット“はぴだんぶい”とコラボレーションしたスイーツビュッフェ「Come travel with us～はぴだんぶいの福岡探検～」を土・日・祝日限定にて開催いたします。料金は、大人5,000円、子ども（6歳～12歳）3,250円。ご来場者様には、フライトチケットをイメージしたヒルトン福岡シーホーク限定デザインのステッカーをプレゼント※1いたします。

九州初開催となる本スイーツビュッフェは、“はぴだんぶいと一緒に巡る福岡”をテーマにしたスイーツビュッフェです。スイーツの目玉は、バッドばつ丸へ贈るサプライズケーキをイメージした、「バッドばつ丸へのサプライズ」。バッドばつ丸のクールな表情をモチーフにしたチョコレートとチェリーの贅沢タルトです。ほかにも、旅のスタンプをイメージしたバナナ風味のマカロン「ポチャッコのマカロンラリー」や、夏気分を感じる「ハンギョドンの海水浴」など、世界観たっぷりの19種類のスイーツをご用意。さらに、あひるのペックルの焼き印が可愛い明太ポテトバーガー「あひるのペックル バーガー」をはじめとする6種類のセイボリーもラインアップ。写真映えも味わいも大満足の内容です。

ハンギョドンの海水浴

爽やかなオレンジの香りが漂うブルーキュラソーを使用したゼリー。ゼリーから顔を覗かせるハンギョドンが可愛らしい一品です。

まもなく着陸

チェリーやパイナップルなどのキャンディフルーツをミルクババロアで包み飛行機を象ったチョコレートを添えました。

ポチャッコのマカロンラリー

バナナの甘味豊かなクリームを、バニラマカロンでサンドしました。ポチャッコの愛らしいお顔があしらわれたマカロンです。

八女茶で一休み

福岡県が誇る日本有数の高級茶“八女茶”を使用した抹茶プリン。八女抹茶特有の甘味と深い香りが楽しめる一品です。

バッドばつ丸へのサプライズ

バッドばつ丸へのサプライズケーキをイメージ。チェリーのコンフィをチョコレートムースで覆いタルトの上に重ねました。

6にんで歩く海浜公園

ホテルに隣接する海浜公園をお散歩する6にんをイメージ。マンゴーの甘味と、とろけるような食感を活かすため、甘さを控えめにしたクリームを合わせたショートケーキです。

ハッピーなけろけろけろっぴ

笑顔が愛くるしいけろけろけろっぴの顔を象ったミントとレモンのショートケーキです。

タキシードサムの自撮り棒

爽やかなレモン風味のクレモを使用したケーキポップ。仕上げにタキシードサムの最中を飾りました。

あひるのペックル バーガー

ミルクパンでたっぷりの明太子とポテトを挟み、あひるのペックルの顔の焼き印を押したミニバーガーです。

さらに、各日20名限定で描き下ろしデザインを使用した「トラベルポーチ付きスイーツビュッフェプラン（大人6,200円）※2」もご用意いたしました。ファン必見の本スイーツビュッフェ限定アイテムです。

今年の行楽シーズンは、ぜひ“はぴだんぶい”のワクワクとした世界観を表現したスイーツビュッフェを友人、ご家族、大切な人とともにお楽しみください。

※1 無くなり次第終了とさせていただきます。

※2 「トラベルポーチ付きスイーツビュッフェプラン」は、大人料金のみの販売となります。小物は付いておりません。

「Come travel with us～はぴだんぶいの福岡探検～」概要

【場所】ヒルトン福岡シーホーク 4階 ブラッセリー＆ラウンジ シアラ

【期間】2026年4月29日（水・祝）～6月28日（日） ※土・日・祝日限定開催

【時間】15:30～17:00 （最終入店16:30）

【料金】

・通常料金：大人 5,000円 ／ 6～12歳 3,250円 ※学生（13歳以上）は、公式ホームページからのご予約と学生証の提示で4,300円。

・トラベルポーチ付きスイーツビュッフェプラン：大人 6,200円

・団体料金：大人4,500円／ 6～12歳 3,100円 ※大人20名以上の利用のみ適用

予約：Tel 092-844-8000（10：00～18：00）

URL：https://fukuokaseahawk.hiltonjapan.co.jp/restaurants/lp/seala-sweetsbuffet-early-summer

※消費税・サービス料込み

※写真はイメージです。メニュー内容、営業日時などは変更になる場合がございます。

ヒルトンスイーツについて

ヒルトンは、1984年にヒルトン東京で、日本初のスイーツビュッフェを開始しました。その後、全国で「ヒルトンスイーツ」と称したスイーツ体験を多くのお客様にお届けしてきました。2025年に「ヒルトンスイーツ」のブランディングを刷新し、ホテルブランドの垣根を越えて、それぞれのホテルが個性を生かしたスイーツ体験の提供を開始しました。同時期にひとつのテーマに沿ったスイーツをビュッフェやアフタヌーンティ、テイクアウトメニューで展開します。見て楽しく、食べて美味しい贅沢な時間を「めしあがれ」。

ヒルトン福岡シーホークについて

ヒルトン福岡シーホーク （2010年6月1日開業） は、地上35階、全高143メートルの九州最大の都市である福岡のランドマークに位置するアイコン的インターナショナルホテルです。福岡空港から車で約20分、福岡の中心地「天神」から車で約10分というロケーションにありながら、目の前には、「都市景観100選」に選ばれた「シーサイドももち地区」の美しいオーシャンビューを堪能できます。1,000 室を超える国内最大級の客室数と30の宴会場、5の直営レストランを有し、大規模なMICE（会議、インセンティブ、カンファレンスおよび展示会など）にも対応できるホテルです。35階には博多湾を一望出来るチャペル「IN THE SKY」があり、結婚式にも適しています。4階には、ショッピングアーケード「SEAHAWK GALLERIA」を併設。5つのゾーンに複数の専門ショップが織り成す上質で優雅な空間です。プロ野球球団福岡ソフトバンクホークスの本拠地であるみずほPayPayドーム福岡、また、複合商業施設MARK IS福岡ももちに隣接しており、ホテルに泊まるだけでなく、ショッピングやレジャー、リゾートを満喫いただけます。

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ヒルトン・ホテルズ&リゾーツについて

ヒルトン・ホテルズ&リゾーツは、100年以上にわたり、ホスピタリティの基準を築き、世界中で人、文化、地域の架け橋となってきました。世界で人気のあるデスティネーションで、魅力的なデザインと活気あふれる共有スペース、賑やかなロビーやバー、トップクラスのレストラン、アイコニックなイベントなどを通じて、人々が集い、交流し、注目を集める場を提供しています。世界6大陸で600軒以上のホテルを展開し、世界中のお客様を専門知識とおもいやりのこもったサービスでお迎えしています。ご予約は公式サイトまたは業界をリードするヒルトン・オナーズのモバイルアプリから。ヒルトンの公式チャネル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ会員には、すぐに利用できる特典をご用意しています。

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