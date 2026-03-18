TVアニメ『2.5次元の誘惑』のトレーディング ゆるコマ アクリルスタンド、トレーディング ゆるコマ アクリルカードなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『2.5次元の誘惑』の商品7種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『2.5次元の誘惑』の商品の受注を3月13日（金）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1309?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼トレーディング ゆるコマ アクリルスタンド

天乃リリサ、橘美花莉、ノノア、喜咲アリア、リリエル 半深淵形態、ミリエラ 衛生小隊、ノキエル 天使空挺隊、アリエル 天使空挺隊、リリエル シンデレラ☆スターコラボ衣装＆クーリア、天使空挺隊の印象的なシーンをそのままデフォルメで再現し、アクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

※「ゆるコマ」は、「場面写／キービジュアル／原作のコマなどをそのままデフォルメで再現する」をコンセプトに、これまでのデフォルメでは出せなかった作品の情景などを魅力的に表現したAMNIBUSのオリジナル商品です。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「天使空挺隊 ゆるコマ アクリルスタンド AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \880(税込), BOX \8,800(税込)

種類 ：全10種

サイズ：本体：（約）70×60mm 台座：（約）直径50mm 厚み：3mm

特典 ：本体：（約）70×53mm 台座：（約）50×28mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング ゆるコマ アクリルカード

天乃リリサ、橘美花莉、ノノア、喜咲アリア、リリエル 半深淵形態、ミリエラ 衛生小隊、ノキエル 天使空挺隊、アリエル 天使空挺隊、リリエル シンデレラ☆スターコラボ衣装＆クーリア、天使空挺隊の印象的なシーンをそのままデフォルメで再現し、アクリルカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「天使空挺隊 ゆるコマ アクリルカード AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \715(税込), BOX \7,150(税込)

種類 ：全10種

サイズ：本体：（約）70×60mm 厚み：1mm 特典：（約）70×48mm 厚み：1mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング ゆるコマ カードステッカー

天乃リリサ、橘美花莉、ノノア、喜咲アリア、リリエル 半深淵形態、ミリエラ 衛生小隊、ノキエル 天使空挺隊、アリエル 天使空挺隊、リリエル シンデレラ☆スターコラボ衣装＆クーリア、天使空挺隊の印象的なシーンをそのままデフォルメで再現し、カードステッカーに仕上げました。

身近な持ち物をデコレーションできる貼ってはがせるカード型のステッカーです。

パソコンやステーショナリーなど、身近な持ち物に貼ってお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「天使空挺隊 ゆるコマ カードステッカー AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \550(税込), BOX \5,500(税込)

種類 ：全10種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙、PP

▼トレーディング ゆるコマ 缶バッジ

天乃リリサ、橘美花莉、ノノア、喜咲アリア、リリエル 半深淵形態、ミリエラ 衛生小隊、ノキエル 天使空挺隊、アリエル 天使空挺隊、リリエル シンデレラ☆スターコラボ衣装＆クーリア、天使空挺隊の印象的なシーンをそのままデフォルメで再現し、缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「天使空挺隊 ゆるコマ レクタングル缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \440(税込), BOX \4,400(税込)

種類 ：全10種

サイズ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）60×40mm

素材 ：紙、ブリキ

▼リリエル 半深淵形態 ゆるコマ Tシャツ

リリエル 半深淵形態の印象的なシーンをそのままデフォルメで再現し、Tシャツに仕上げました。

スタンダードなスタイリングで、シーンを選ばずお使いいただけるシルエットです。

日常使いからイベントなどの特別な日の1枚まで、様々なシーンでご活用ください。

▽仕様

価格 ：\4,378(税込)

サイズ：メンズ S、M、L、XL、XXL、XXXL

レディース M、L、XL、XXL、XXXL

素材 ：綿100%

▼ゆるコマ パーツ付きBIGアクリルスタンド

※画像は「天乃リリサ ゆるコマ パーツ付きBIGアクリルスタンド」を使用しております。

各キャラクターの印象的なシーンをそのままデフォルメで再現し、パーツ付きのBIGなアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全10種（天乃リリサ、橘美花莉、ノノア、喜咲アリア、リリエル 半深淵形態、ミリエラ 衛生小隊、ノキエル 天使空挺隊、アリエル 天使空挺隊、リリエル シンデレラ☆スターコラボ衣装&クーリア、天使空挺隊）

サイズ：（約）19.1×12.7cm 厚み：3mm ※組み立て前

素材 ：アクリル

▼ゆるコマ 3WAY缶バッジ

※画像は「天乃リリサ ゆるコマ 3WAY缶バッジ」を使用しております。

各キャラクターの印象的なシーンをそのままデフォルメで再現し、3WAY缶バッジに仕上げました。

ピンで装着、スタンドで立てかけて使用、穴が開いているので吊り下げることも可能な仕様です。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \880(税込)

種類 ：全10種（天乃リリサ、橘美花莉、ノノア、喜咲アリア、リリエル 半深淵形態、ミリエラ 衛生小隊、ノキエル 天使空挺隊、アリエル 天使空挺隊、リリエル シンデレラ☆スターコラボ衣装&クーリア、天使空挺隊）

サイズ：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

■TVアニメ『2.5次元の誘惑（リリサ）』作品紹介

TV アニメ『2.5 次元の誘惑（リリサ）』は、2 次元のキャラクター・リリエルを愛する平凡な男子高校生・奥村正宗が、リリエルを愛し「リリエルになりたい」という新入生・天乃リリサと出会うことから始まります。 彼女の頼みでコスプレの撮影に協力することになった奥村。リリサと活動をともにするにつれ感じたコスプレイヤーたちの情熱やそれぞれが抱える想い、様々な苦難を乗り越え成長していく姿を描く、リアル（3次元）とフィクション（2次元）が交差する熱血青春コスプレ作品です。

ABEMA、U-NEXT、Amazon Prime Video他、各配信サイトで好評配信中。

公式HP：https://ririsa-official.com

公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/ririsa_official

公式X（旧Twitter）推奨ハッシュタグ：#にごリリ

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1309?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

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住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

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担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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(C)橋本悠／集英社・リリサ製作委員会