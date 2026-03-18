良い時を過ごすためのプロダクト「The Clock」発表

バルミューダ株式会社

バルミューダ株式会社は、新製品「The Clock（ザ・クロック）」を発表いたします。

The Clockは、1日のさまざまな場面で良い時間を過ごしていただくために生まれました。優しく起こしてくれるアラーム、ホワイトノイズとともに集中を助けるタイマー、静かな雨の音やピアノの響きで落ち着きの時間を作る"Relax Time"など、日々の中で役立つ機能を搭載しています。すべての機能は、専用アプリBALMUDA Connectとの連携で、自分好みの設定も可能です。 伝統的な懐中時計から着想を得てデザインされた手のひらに収まるボディは、アルミニウムの削り出しを採用。長く愛用されてきた道具が持つ親しみと美しさをヒントに、現代の道具としてデザインされました。光による新たな時刻表現や、小さなサイズからは想像できない臨場感ある高音質のサウンドが、時の流れそのものを心地よくお届けします。

本プロダクトは、バルミューダ創業時から変わらぬ道具への向き合いを現代の道具として再定義したものです。The Clockを通じて現代の人々に、良い時をお過ごしいただけたらと考えております。

2026年3月18日（水）より59,400円（税込）にて、バルミューダオンラインストア・旗艦店BALMUDA The Store Aoyama・ブランドショップ各店にて予約販売を開始。4月中旬から順次出荷を予定しています。全国の時計専門店でも販売を予定しており、新たな販路展開も行ってまいります。The Clockは、5月以降にアメリカ・韓国でも順次、展開を予定しています。

製品ページ：https://www.balmuda.com/jp/the-clock/

時のまたたき。Light Hour

時刻を表示するだけでなく、時間そのものを心地よく感じたい。こうして生まれたのが、光による新しい時刻表現”Light Hour"です。毎正時の時報は、チャイムの音と共に懐かしい振り子の動きを光のモーションで表現します。針もカバーガラスもなく、温かみのある光の動きだけで表現される時の流れは、使う人にゆったりとした気分を感じていただけます。

より良い目覚めと集中、そして休息のための機能

穏やかに目覚めるアラームや、集中を助けるタイマー、落ち着きの時間をつくる"Relax Time"。The Clockには、1日のさまざまな場面で役立つ機能が備わっています。

クラシックをまとった、現代的なデザイン

雨の音や、大河をゆく舟の音、ロッジの暖炉の響きなどのオリジナル音源を臨場感あるサウンドで再生する"Relax Time"。輝く光のモーションとサウンドが深い落ち着きの空間を実現します。気持ち良い目覚めのためのアラーム機能は、設定時刻の3分前から環境音が静かにスタートします。徐々に大きくなる音が少しずつ意識を起こし、優しい音色で目覚めを助けます。最大60分まで設定できるタイマーは、スタートとともに集中を助けるためのホワイトノイズが流れます。周囲の雑音を覆い隠すノイズ音が、ヨガや読書、学習などさまざまな時間をサポートします。

伝統的な懐中時計の形から着想を得たThe Clock。長く愛される道具がもつ親しみと美しさをヒントに、現代の道具としてデザインしました。7.5センチの小さなボディには、ムラのない均一な発光を実現した75個のLEDからなる照明構造を含め、200以上に及びパーツが精緻に組み合わされ、ひとつの道具となっています。

〈アイコニックなクラウン〉音量調整やアラーム、時刻設定などよく使う操作を直感的に行うクラウン。長く愛されてきた道具の象徴的なアイコンを現代に再解釈しました。〈アルミニウムのボディ〉アルミニウムのブロックから削り出されたボディは、テクスチャーブラストやアノダイズ処理など、工程を幾度も重ね、美しい光沢と上質な質感、深みのある色調を実現しました〈奥行きのあるステレオサウンド〉ウーファーとツイーターをそれぞれに装備するステレオスピーカーを搭載。クリアな高音と 豊かな低音を両立し、コンパクトなボディから は想像できない真に迫るサウンドをお楽しみいただけます。

アプリで自分好みの設定に

The Clockは、専用アプリBALMUDA Connectでスマートフォンと連携が可能。毎日のアラーム時刻やサウンドの選択、文字盤の光り方まで細かく設定ができます。また、セカンドタイムゾーンもアプリで設定できるので仕事や旅のお供にもお使いいただけます。快適にお使いいただくために、 今後もアップデートを行なっていきます。（対応機種：iOS、Android）

製品名 The Clock（ザ・クロック）

カラー シルバー（型番: DSC01-SV、JAN：4560330113994）

本体寸法 幅75mm×奥行き36.5mm×高さ105mm （リング含む）

本体重量 約259g

素材 本体：アルミニウム、文字盤：PC+ABS、クラウン：ステンレス、サイドボタン：アルミニウム

充電時間 約2.5時間

連続使用時間 約24時間（通常）

USBケーブル USB Type-C to USB Type-C、ACアダプター：USB Type-C (出力3A以上推奨)

内蔵バッテリー リチウムイオン電池

Wi-Fi(R) IEEE802.11 b/g/n ※本製品は2.4GHz帯のみ対応

Bluetooth(R) バージョン5.0

パッケージ内容 本体、クイックスタートガイド、収納袋

その他 生活防水、照度センサー（自動調光）