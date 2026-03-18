「J-Origin Asia Fund l」日台連携アジア成長投資事業ファンド会社を設立

J-Origin Asia Fund I Co., Ltd.

J-Origin Asia Fund I Co., Ltd.（ケイマン籍会社型ファンド／共同創業者：浜島貴仁・長谷川義晃）

は、日本及び台湾の事業会社/金融機関等からの支援を得て、アジアのクロスボーダー投資を通じ

て日本の地方創生事業を推進する新規マルティプル・コーポレート・ベンチャー・キャピタル

（MCVC）として設立されました。当初はUS＄10百万規模を、その後US＄50百万程度を目指しま

す。

■ 設立の背景 ― 地方からアジアへ、アジアから地方へ

創業メンバーが日本を飛び出して20年以上が過ぎました。アジアから日本を見ると地方は特にそ

の潜在力を過小評価されていることに驚かされます。このアジアの成長力と停滞しているとされ

る日本の地方、さらに地方と地方をより強く連携させることによって新たな地方創生の可能性を

創り出すことができるのではないかと私たちは考えました。

本ファンドはこうした状況を踏まえ、日本オリジンのもがより高く評価されるアジアへ繋ぐこと

により、過小評価された国内外企業の成長機会を捉え、エクイティ投資を通じて、地方経済の活

性化と投資収益創出をめざします。

■ 投資戦略

本ファンドは以下のような企業に重点的に投資、支援を行います。

１. Japan’s Regional Tech 日本の地方産業やテクノロジー企業でアジア展開をめざす企業

２. Japan’s Brand to Global 日本ブランドの飲食/スポーツ/消費財等でアジア展開をめざす企業

３. Japan’s Inbound Benefit 日本のインバウンド機会から大きな収益を得られると考えられる国内

外企業

当社は、投資先企業の価値創造を通じて、出資者のリターンと事業シナジー、地域・社会のイン

パクト創出を多角的にめざします。

■ 出資者コメント

・ 株式会社横山商会 代表取締役社長 横山信太郎 氏

横山商会は「地域産業・地域社会に貢献できる企業であり続けたい」且つ「従来の殻を破

る変革や多様性が必要」という理念のもと、J-Origin Asia Fundにシード出資で参画致しま

した。弊社の地元北陸には高い技術力と開発力を有する企業群が存在します。これまでも

弊社の商社機能を通じてものづくり産業を支え、海外拠点の展開も進めて参りました。然

しながらさらなる飛躍には「地方創生 × アジア展開」というテーマで、地域のポテンシャ

ルを世界に発信し、アジア市場と連携してイノベーションを創出する新たな構図が不可欠

だと確信しております。ファンドへの資本参加を通じて弊社は投資先企業の成長支援、地

域産業の活性化、アジアとの連携強化に貢献して参ります。共に未来を切り拓き、地域か

らアジア・世界へ向けた新しい価値創造の旅を歩んで参りましょう。

・ QRインベストメント株式会社 代表取締役社長 的場徹成 氏

QRインベストメントは、地域金融グループの一員として、地域企業の持続的成長と地域経

済の発展を支えることを使命としてまいりました。近年、地域企業を取り巻く環境は大き

く変化しており、国内市場のみならず、海外、とりわけ成長著しいアジア市場との接続が

不可欠になっています。J-Origin Asia Fundが掲げる「地方創生 × アジア展開」というコン

セプトは、まさに地域企業の新たな成長機会を切り拓くものであり、当社が重視する「ビ

ジョナリーリージョン実現」の考え方とも強く共鳴するものです。本ファンドは、地域発

の企業をアジアへと橋渡しする実践的なプラットフォームであり、投資のみならず経営支

援・ネットワーク支援を通じて、企業価値向上を図る点に大きな意義があります。QRイン

ベストメントは、本ファンドへの出資を通じて、地域とアジアをつなぐ新たな連携モデル

の構築に貢献してまいります。J-Origin Asia Fundが、地方金融機関・事業会社・アジアパー

トナーを結ぶハブとして発展し、日本各地の地域経済の活性化に寄与されることを心より

期待しております。

■ 会社概要

ファンド名：J-Origin Asia Fund I Co., Ltd.

営業住所：台湾台北市信義区基隆路一段333号12樓1205室

代表者：共同創業者 浜島貴仁 / 長谷川義晃 (https://www.linkedin.com/in/yoshi-hasegawa/)

設立：2025年7月

■ 本件に関するお問い合わせ先

担当：Hitomi Yang

Email：info@joafund.com

TEL：+886-2-2757-7280(#)

以上