登録ユーザー250万人突破の履歴書作成サービス「yagish」、採用情報メディア「yagidia」を採用ポータルサイトへリニューアル

株式会社Yagish

日本最大級の履歴書作成サービス「yagish（以下、ヤギッシュ）」を運営する株式会社Yagish（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：金 相集、以下 当社）は、運営する採用情報メディア「yagidia（ヤギディア）」に求人掲載機能を追加し、採用ポータルサイトとしてリニューアルいたしました。本リニューアルにより、当社のダイレクトリクルーティングサービス「ヤギオファー」を利用している企業は、「yagidia」へ求人情報を無料で掲載できるようになります。

採用ポータルサイト「yagidia（ヤギディア）」：https://portal.yagish.jp/

■ 背景：採用市場の構造変化

yagidia画面イメージ

採用活動のオンライン化が進む中、企業と求職者双方の情報接点はWebメディアへと集約されつつあります。

一方で、従来の採用情報サイトは求職者向けコンテンツに偏りがちで、企業側の情報接点として十分に機能していないケースも見られます。

yagidiaではこの構造を見直し、求職者向けの情報提供に加え、企業と求職者双方の接点を創出する採用ポータルサイトとして機能強化を進めてまいります。また、今後は履歴書作成サービス「yagish」との連携も視野に入れ、求職者と企業双方の接点拡大を図る予定です。

■ yagidiaの主なアップデート

・求人掲載機能の追加

yagidiaでは、地域や職種ごとの求人ページを拡充し、求職者が求人情報を見つけやすい構造へとアップデートします。

また、検索エンジン経由の流入増加を図ることで、求人情報の閲覧機会の拡大を目指します。

・企業向けコンテンツの拡充

企業の採用活動に役立つ情報として、

- 採用ノウハウ記事- 採用成功事例- 採用トレンド解説

などのコンテンツを順次追加予定です。

また、企業向け強化の一環として、入社後リスクの把握に着目した適性検査「ヤギサーベイ」に関する情報発信も拡充していきます。

※「ヤギサーベイ」に関してはこちら：https://yagioffer.yagish.jp/partner-landing/yagisurvey

■ 求人掲載について

ヤギオファーをご利用の企業様は、yagidiaへ求人情報を無料で掲載いただけます。求職者が求人情報を閲覧し応募できる導線を整備することで、企業の採用機会の拡大を支援します。

ヤギオファーとの併用により、企業側からアプローチする「攻めの採用」と、求職者からの応募を待つ「待ちの採用」の両立が可能になります。

また、ヤギオファーボリュームパック（税抜10万円以上）をご利用の場合、求人情報を見て応募した求職者情報の閲覧や、求職者とのメッセージのやり取りも可能となります。

当社は今後も、既存顧客の採用成果向上に寄与するサービス開発を進め、企業と求職者双方にとってより良いマッチング環境の構築を目指してまいります。

■ ヤギッシュとは：自分らしさを伝える履歴書、もっと手軽に

「ヤギッシュ」は、スマートフォンやPCから誰でも簡単に無料で履歴書を作成・ダウンロードできるオンラインサービスです。

登録ユーザー数はこのたび250万人（※1）を突破し、スマホ一つで「自分らしさを伝える履歴書」が作れることから、学生から社会人まで幅広く支持されています。

※1：2026年3月時点

■ ヤギオファー：6,000社が活用する、ダイレクトリクルーティングサービス

「ヤギオファー」は、企業が自社に合った人材へ月額1万円(税抜)から直接アプローチできる、ダイレクトリクルーティング型の採用支援サービスです。

ヤギッシュデータベースを活用し、企業が条件に合った候補者をスカウトすることが可能です。

現在、登録企業数は6,000社（※2）を突破。新卒・既卒・転職希望者まで幅広い層へのアプローチに対応し、採用の効率化とミスマッチの削減を支援しています。

※2：2026年3月時点

【株式会社Yagish 会社概要】

- 代表者 ： 代表取締役 金 相集- 所在地 ： 東京都渋谷区東1丁目12-2 NAGAI.BLDG3F- 設 立 ： 2021年9月- 事業内容： 履歴書/職務経歴書作成サービスの提供、ダイレクトリクルーティングサービスの運営- URL ： https://www.yagish.jp/

■ ヤギッシュサイト

- 履歴書サイト ： https://rirekisho.yagish.jp/- yagiofferサービスサイト ： https://www.yagioffer.com/business/- YagishのYoutube「ヤギチャンネル」 ： https://www.youtube.com/channel/UCoGQZKljAPPTL2MqYCX_E8w