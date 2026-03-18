寄贈量は昨年の約3倍「ファミリ～にゃ～ト ペットフードドライブ」9,067匹の1日分の食事相当を寄贈※　～猫への恩返しは地域の動物保護活動へ～

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：小谷 建夫）は、2026年9月に創立45周年を迎えます。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていきます。このたび「環境にやさしい」を目指した取り組みの一環として、猫の日（2月22日）に合わせた企画として実施した「ファミリ～にゃ～ト ペットフードドライブ」につきまして、このたび、皆さまから寄せられたペットフードの寄贈式を、3月16日（月）に実施いたしましたので、お知らせいたします。

※成猫の1日の食事量を70gと想定した場合

■寄贈量は約3倍に！合計634.7キロ、9,067匹の1日分の食事に相当するペットフードが集まりました

（左から）ファミリーマート ソーシャルグッド推進グループマネジャー 前田 結実子、日本動物愛護協会 代表理事・理事長 田畑 直樹さま、ファミリーマート サステナビリティ推進部長 大澤 寛之、日本動物愛護協会 常任理事・事務局長 廣瀬 章宏さま 当日には日本動物愛護協会より感謝状を贈呈いただきました。

ファミリーマートは、「ねこの日」をいつも癒してもらっているねこへ恩返しする日と考え、地域猫活動（保護猫活動を含む）への支援強化の観点から、昨年より、2月22日の「ねこの日」に合わせて、期間限定で「ペットフードドライブ」を実施しています。本企画は、ご家庭で眠っている未開封のペットフードをファミリーマート店舗で回収し、公益財団法人 日本動物愛護協会（以下、日本動物愛護協会）を通じて各地の保護活動を実施している団体に活用いただく取り組みです。

今年もSNSを中心に「商品以外のこういった取り組みがあるといい」「うちの子（飼い猫・飼い犬）が気に入ってくれなかったペットフードがあるので助かる」などのご賛同・応援のお声を多数いただきました。また、寄せられたペットフードには「亡くなった愛猫が食べていたものです。素敵な企画ありがとうございます。」といったお手紙を添えてくださるお客さまもいらっしゃいました。今年、最終的に店舗にお寄せいただいたペットフードは昨年の約3倍となる600キロ以上、9,067匹の1日分の食事に相当する量となりました。皆さまのご支援とご協力、誠にありがとうございました。

本企画用の受付ボックス

＜寄贈式の概要＞

日時: 2026年3月16日（月）11:00

出席者:

日本動物愛護協会： 代表理事・理事長 田畑 直樹さま

ファミリーマート：サステナビリティ推進部長 大澤寛之

＜寄付の詳細＞

寄付数量: 合計634.7キログラムのペットフード

寄付先: 地域猫等の保護活動をしている団体など

<日本動物愛護協会 理事長 田畑 直樹さまのコメント＞

今年もたくさんのペットフードをご寄付いただきありがとうございました。昨年の3倍となる600キロ以上の食品が寄せられ、ペットフードロスの現状とともに、皆さまの温かいお力添えを改めて実感しており、少しでも多くの猫たち、保護猫活動団体の皆さまに役立てるということも非常に嬉しい限りです。

「猫の日」の企画を通して頂戴したペットフードなどは、猫たちの命を支える大切な「絆」として、私たちのネットワークで無駄なく届け、一匹でも多くの猫たちの幸せに繋げてまいります。

本協会も皆さまの励ましを糧に、より一層の努力を重ねてまいります。温かいご支援に、深く感謝申し上げます。

■「店名に”猫”がつかなくてもやってほしい」にお応えして、行政との初連携も実現

ねこに関する名前を持つ店舗を中心に実施し、多くのご賛同・応援のお声をいただいた昨年の反響を受け、今年は実施規模の拡大に取り組みました。

昨年の活動を知り、実施を熱望してくださった埼玉県入間市との初の行政連携をはじめ、ねこ好きの加盟店など、設置店舗を4店から9店へ拡大し、より幅広い地域での展開を実現いたしました。

＜実施店舗＞※全9店

・ファミリーマート福島黒岩店（福島県福島市）

・ファミリーマート川口猫橋店（埼玉県川口市）

・ファミリーマート入間扇町屋店(埼玉県入間市)

・ファミリーマートムスブ田町店（東京都港区）

・ファミリーマート渋谷キャットストリート店（東京都渋谷区）

・ファミリーマート千種猫洞通店（愛知県名古屋市）

・ファミリーマート猫屋町店（広島県広島市）

・ファミリーマート和歌山福島店（和歌山県和歌山市）

・ファミリーマート新宮湊店（福岡県糟屋郡新宮町）

＜実施期間＞

2026年2月10日（火）～ 3月2日（月）

＜入間市役所ご担当者さまコメント＞

現在、高齢化に伴い飼い主の入院等でペットが行き場を失う「ペットの孤立」が顕在化しており、入間市でも今後この問題の急増が予想される中、高齢者が安心して暮らせるまちづくりを目指し、動物愛護団体への活動支援を行っています。

昨年、ファミリーマートの取り組みを知り、市内店舗での実施を熱望したことで、行政連携としては初となるペットフードドライブが実現しました。期間中は地域の方々から温かいお声をいただき、3週間で100キロを超える寄付が集まり、保護動物への関心を高めるきっかけにもつながったと感じています。ご協力いただいた皆様に、心より感謝申し上げます。

お寄せいただいたフードは、市内で活動する「いるまドッグキャットの会」を通じて保護活動に活用されます。

今後も官民の連携強化や人と動物が共生できる社会の実現に向けた取り組みを進めてまいります。

数多くのペットフードの寄付をお寄せいただいた様子お届けしたペットフードを食べている様子

<寄贈先の声1>

ファミリーマート様、沢山のフードのご支援を賜わった皆様に感謝申し上げます。

2年前に老後の資金で中古物件を購入し、当時お世話をしていた地域猫さん達45頭全頭保護をして、現在は老猫の病気の治療や日々のお世話を数名のボランティアさんと行なっています。様々な費用が嵩んで大変ですがなんとか頑張っています。

この度頂いたご飯をみんな美味しそうに食べています。本当にありがとうございました。

お届けしたペットフード

<寄贈先の声2>

今年も、愛され猫さんからの引き継ぎのフードやみなさまのお気持ちの込もったおやつなどたくさんいただき、保護っ子・保護主一同心から感謝しております。大切にいただきます。

そしてSDGs×動物愛護×CSRの取り組みをされるファミリーマートさま、本当にかっこいいです。関わる全ての方に、「ありがとうございます」とお伝えしたいです。

■渋谷キャットストリート店では「保護猫写真展」を初開催！

今年は初の試みとしてファミリーマート渋谷キャットストリート店限定で、「保護猫写真展」を開催いたしました。店舗イートインスペースに保護猫の等身大全身パネル、キャプションボードを設置し、気になる保護猫達にアクセスできるきっかけの場にしました。

＜実施店舗＞

ファミリーマート渋谷キャットストリート店

＜実施期間＞

2026年2月17日（火）～ 3月9日（月）

＜保護猫団体ご担当者様コメント＞

「自分たちには企画できないイベントに参加させていただき、ありがとうございました。」

「家族が来場し、とてもかわいいパネル展示だったと言っていました。次回もぜひお願いしたいし、参加をさせてください。」

「保護猫に全く関係のない場所であるコンビニで、保護猫を知ってもらえる機会を作っていただいた上に、参加することができ、本当にうれしく感謝しています。「保護猫？」とちらりとでも目に入った人の中で起きた小波が、大きな波に変わる日も来るかな…と思っています。そういう積み重ねが社会全体のどうぶつたちの福祉向上につながっていくことを願っています。」

＜ご参考＞

2月22日はねこの日！毎年過去最高の売上を更新する

「ファミリ～にゃ～ト大作戦！」2月10日（火）から開催

「mofusand」と初コラボの「ニャン者めし鋼」や肉球の形をしたスイーツなど17種類が登場！

https://www.family.co.jp/company/news_releases/2026/20260205_01.html

2月22日は「ねこの日」！余ったペットフードで“ねこへ恩返し” ～「ファミリ～にゃ～ト ペットフードドライブ」を9店舗に拡大して実施～

https://www.family.co.jp/sustainability/topics/2026/s20260205.html

ファミリ～にゃ～ト大作戦！渋谷キャットストリート店で「保護猫写真展」を初開催。

https://www.family.co.jp/sustainability/topics/2026/s20260217.html

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。

以上

＜参考情報＞

■「いちばんチャレンジ」に込められた思い

ファミリーマートは、2026年9月に創立45周年を迎えます。

時代の変化に合わせ、コンビニの枠を超えてお客さまに「いちばん」と選ばれる存在であり続けるため、私たちは「あなたのいちばんをたくさん作る『いちばんチャレンジ』」を新スローガンに掲げました。

この合言葉のもと、「おいしい」「ちょっとおトク」「わくわく楽しい」「ステキが見つかる」「革新的・最先端」「環境にやさしい」「働きたい」「地域に愛される」という8つの分野に基づき、ファミリーマート史上最大の挑戦を続けてまいります。

45周年特設サイト：https://www.family.co.jp/campaign/spot/2026_45th.html