学生の“初めて”を応援する体験型イベント「キスケデビュー スタンプラリーキャンペーン」3月20日より開催　温泉・サウナ・ボウリングなど人気施設を巡って特典をGET【愛媛県・松山市】

キスケ株式会社

キスケ株式会社（本社：愛媛県松山市）が運営するエンターテインメント複合施設「KISUKE BOX」では、小学生から大学生・専門学生までを対象とした学生応援企画「キスケデビュー スタンプラリーキャンペーン」を2026年3月20日（金・祝）より開催いたします。対象施設を利用するごとにスタンプを集めることで、温泉入浴や施設利用などの特典がもらえる参加型キャンペーンです。

■学生の「デビュー」を応援する体験型キャンペーン

「キスケデビュー スタンプラリーキャンペーン」は、学生の皆さまにキスケの多彩なエンターテインメント施設を気軽に体験してもらうことを目的に企画された参加型イベントです。

春休みや新学期は、新しい学校生活や人間関係など、学生にとって新しいチャレンジが始まる季節です。キスケでは「遊びを通じて地域に喜びを創り続ける」というMissionのもと、仲間との思い出づくりや新しい趣味との出会いを応援する場として、本キャンペーンを開催します。

期間中、対象施設を利用するごとにスタンプを1つ押印。スタンプを集めることで、温泉やエンターテインメント施設の無料特典を受け取ることができます。

■温泉・サウナ・ボウリングなど多彩な「デビュー体験」

本キャンペーンでは、学生の皆さまがさまざまな“デビュー”を体験できるよう、キスケの人気コンテンツを対象にしています。

・温泉デビュー

・サウナデビュー

・ボウリングデビュー

・キッズパークデビュー

・麻雀デビュー

温泉やサウナでのリラックス体験から、スポーツやアクティビティまで、キスケならではの多彩な遊びを通じて、新しい楽しみを発見できる内容となっています。

■スタンプを集めて豪華特典をGET

対象施設を利用するとスタンプを1つ獲得できます。

★スタンプ3個

喜助の湯 入浴無料

（松山店・今治店どちらでも利用可能）

★スタンプ5個

以下の特典から1つ選択

・KIT 2時間無料

・喜助の湯 入浴＆岩盤浴 1回無料

・JAO 2時間無料

学生の皆さまが友人同士で楽しみながら、キスケの施設を巡ることができる企画となっています。

■キャンペーン概要

イベント名

キスケデビュー スタンプラリーキャンペーン

開催期間

2026年3月20日（金・祝）～7月31日（金）

対象

小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生

※特典利用時は学生証などの提示が必要です

対象店舗

・KIT

・伊予の湯治場 喜助の湯（松山店）

・しまなみ温泉 喜助の湯（今治店）

・KIT JAO

※JAOは18歳未満・高校生は入場不可

参加方法

対象施設の利用でスタンプを1個押印

スタンプ数に応じて特典をプレゼント

スタンプカード配布

2026年3月20日（金・祝）～

※限定10,000枚、無くなり次第終了

スタンプ押印期間

2026年3月20日（金・祝）～7月31日（金）

■地域の学生の思い出づくりを応援

キスケ株式会社では、温泉・スポーツ・エンターテインメントを通じて地域に喜びを創り続けることを目指しています。本キャンペーンを通じて、学生の皆さまが仲間とともに楽しみながら新しい体験をするきっかけを提供し、地域の思い出づくりに貢献してまいります。

運営会社名 ： キスケ株式会社

2026年に開業25周年。― HISTORYを力に、次の10年へ ― キスケ株式会社は、1952年創業以来、“遊び”を通じて地域の日常に楽しさを届け続けてきました。2001年には、温泉・ボウリング・カラオケ・麻雀・ゲームセンター・飲食を一体化した四国最大級の複合エンターテイメント施設「キスケBOX」を開業。「ここに来れば、一日中楽しめる場所」を目指して進化を重ね、現在は年間約160万人が来場する地域の拠点として親しまれています。2026年に開業25周年を迎えます。

詳細▶https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000331.000110610.html (https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000331.000110610.html)

本社 ： 愛媛県松山市宮田町4番地

代表者 ： 代表取締役社長 山路 義則

設立 ： 1970年

資本金 ： 2,005万円

公式HP ： https://www.kisuke.com/





【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

キスケ株式会社

担当 ：田中 誠

電話 ：089-921-0133

メールアドレス：tanaka@kiuske.com