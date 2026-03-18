AIトラベルエージェント「AmigoGo!」を正式リリース。

株式会社NexExplore

Nex Explore株式会社（東京都中央区、代表取締役：呉 文抒、窅 嘉）は、グローバルユーザー向けAIトラベルプランナー「AmigoGo!」をリリースいたしました。

本サービスは、最新のLLM（大規模言語モデル）とRAG（検索拡張生成）技術を地図連動UIと融合することで、高度なパーソナライズと直感的な操作性を両立し、ユーザー一人ひとりに最適化された旅行体験を提供します。

また、観光地の混雑分散や地方誘客を促進する機能を搭載し、利便性向上とオーバーツーリズム対策という社会課題の解決を目指します。

多言語対応により、訪日外国人のみならず日本国内ユーザーにもシームレスな利用環境を提供します。

主な特徴

1.パーソナライズ機能

LLMがユーザーの嗜好・旅行スタイル・滞在条件を解析し、画一的ではない最適な旅行プランを瞬時に生成。まるで現地のガイドが提案するような自然な旅行体験を実現します。

2.地図連動UI

提案されたスポットは地図上に即時表示され、移動距離・位置関係・ルートを直感的に把握可能。不慣れな土地でもストレスなく行程を設計できます。

3.RAG技術

「情報の鮮度」と「混雑回避」の提案 最新の観光・交通データをリアルタイムに反映するRAG技術を搭載。有名観光地の混雑を避け、最適なタイミングでの観光を促すことで、ユーザーの満足度向上と混雑緩和に貢献します。

4.「地方誘客」を促進

独自のアルゴリズムにより、ゴールデンルート以外の地方の隠れた名所を提案。ユーザーに新たな日本の発見を提供すると同時に、地域経済の活性化（地方創生）を強力にバックアップします。

代表コメント

「観光・ビジネスの中心である中央区から、テクノロジーで日本の観光体験をアップデートします。AmigoGo!は、旅行者にとっての『最高のパートナー』であると同時に、日本社会にとっての『オーバーツーリズムの解決策』となることを目指します。多言語で展開される新しいAI地図体験を通じて、世界中の人々が日本の奥深い魅力を快適に楽しめる未来を創ってまいります。

今後の展開

今後は、宿泊・アクティビティのダイレクト予約機能との連携を順次拡大。旅行の「計画」から「予約」「現地でのナビゲーション」までをAIがシームレスに伴走する、日本発のグローバルトラベルプラットフォームの実現を目指します。

本サービスの概要を紹介するデモ動画を公開しています。

以下よりご覧いただけます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=mH9s0825zpw ]

サービス概要

サービス名：AmigoGo!

提供開始：2026年2月

対応言語：英語 / 日本語 / 中国語 ほか多言語対応（順次拡大予定）

対応エリア：日本全国（世界中のユーザーが利用可能）

Webアプリ：https://amigogo.nex-explore.com/signup

iOSアプリ：https://apps.apple.com/app/amigogo/id6747240476

会社概要

会社名：株式会社NexExplore

所在地：東京都中央区日本橋茅場町2丁目8-1BRICKGATE茅場町B1

代表者：呉 文抒、窅 嘉

事業内容：AIトラベルサービスの開発・運営

URL：https://www.nex-explore.com/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社NexExplore

E-mail：wenshu.wu@nex-explore.com

TEL：050-7119-1812