小江戸・川越の思い出を「私だけの香り」として持ち帰る。体験型フレグランスショップ「YOUR MUSK by John′s Blend 川越店」3月28日(土)グランドオープン。

株式会社ノルコーポレーション

株式会社ノルコーポレーション（本社：東京都調布市）は、体験型フレグランスショップ『YOUR MUSK by John's Blend 川越店』（埼玉県川越市）を2026年3月28日(土)にグランドオープンいたします。

YOUR MUSKは“香りと和の融合”をテーマに展開。旅の思い出を香りとして持ち帰ることができる調香体験や、着物をアップサイクルしたサシェ袋など、日本文化を感じるアイテムを提案します。

歴史ある蔵造りの町並みが広がる小江戸・川越で、香りを通して旅の余韻を楽しめる体験を提供します。

観光地で広がる「体験消費」。香りを作る体験を提供

店舗外観イメージ

近年、ライフスタイル市場では、完成品を購入するだけでなく、「自分で選ぶ・つくるプロセス」を楽しむ体験型消費への関心が高まっています。

特に観光地では、

- その土地ならではの文化に触れられる。- 旅の思い出を持ち帰れる。- 短時間で体験できる。

といった要素を持つ体験コンテンツへのニーズが拡大しています。

そこで当社は、香りのアイテムを販売するだけでなく、

- 自分の感性で組み合わせを選ぶ- 日本の伝統文化に触れる- 旅の思い出を日常で楽しむ

という体験を提供するショップ「YOUR MUSKby John's Blend」を展開しています。

川越店は、京都（2店舗）・横浜・鎌倉に続く5店舗目として、観光や街歩きの合間にも楽しめる香りづくり体験を通して、川越の新しい観光体験をご提案いたします。

YOUR MUSK by John's Blend川越店

埼玉県川越市幸町8-4

営業時間：10:00～18:00

アクセス：西武新宿線「本川越駅」より徒歩約15分、「時の鐘」より徒歩1分

川越店コンセプト「香りと和の融合」

川越店は、蔵造りの街並みとにぎやかな商店街の町角で、ふと足を止めて香りに触れる場所として皆様をお迎えいたします。

店内では、ロゴマークをあしらった手作りの提灯が暖かな光でお迎えし、壁一面に並ぶ色とりどりのサシェ袋が空間を彩ります。

香り・色彩・素材感が一体となった空間演出により、商品を選ぶ時間そのものが、川越での印象的な体験として記憶に残るよう設計しています。

また、川越のイメージとして、氷川神社や川を想起させる「アイスブルー（水色）」をテーマカラーに採用しました。店舗や商品の随所に取り入れ、川越店らしい世界観を表現します。

ゆっくりと時が流れる小江戸・川越の空気を感じながら、記憶に残る香りづくりをお楽しみください。

川越店限定フレグランス GREEN TEA（グリーンティー）

川越店限定フレグランス「GREEN TEA」

川越店の店舗限定フレグランス「GREEN TEA（グリーンティー）」は、爽やかな甘さが重なる、やわらかなグリーンティーの香り。

古くから城下町として栄えた川越は、天下の茶所として知られ、優れた品質の茶が産出される茶園の一つでした。河越（川越）茶などのお茶文化は現在でも親しまれており、今もなお、お茶屋さんが数多く存在しています。

川越店では、そんなお茶文化の背景から穏やかな茶葉の香りに優しい甘みをイメージしたグリーンティーの香りを採用しました。

TOP：ベルガモット／レモン／グリーンティー

MIDDLE：ラクトーン／ホワイトフローラル

BASE：ムスク／アンバー

YOUR MUSKや限定香水で香りを楽しむだけでなく、ロゴマークなどにもお茶の要素が散りばめられていますので、合わせてご注目ください。

香り×サシェ袋×組紐を自由に組み合わせる、体験型フレグランス

店舗では、「香り」「サシェ袋」「組紐」を組み合わせて、オリジナルのフレグランスサシェを作ることができます。

約15種類の香りの中から好みの3種を選び、サシェ袋・組紐と組み合わせて自分だけのフレグランスサシェを作ることができます。

サシェ袋には川越店限定デザインのタグをあしらうほか、川越店のテーマカラーであるアイスブルーを採用した限定デザインの組紐もあるので、お土産としても最適です。

体験時間は約15～20分ほど。予約不要で、観光の合間にも立ち寄りやすい体験として、国内外の観光客にも楽しんでいただける内容となっています。

歴史を紡いだ着物生地を丁寧に仕立てたサシェ袋

着物の生地をアップサイクルしたサシェ袋は、着物としての役目を終えた生地を、現代の暮らしに合わせて生まれ変わらせています。さまざまな時代・産地のものを調達し、一着ずつ着物から布状になるよう糸を手で解き、裁断したものを再度縫い合わせて制作しています。

同じ反物でも裁断場所によってデザインや柄、風合いもすべて一点もの。一期一会のサシェ袋となっています。

仕入時期や季節によってラインナップも変化していきますので、何度訪れても新たな出会いが待っています。

「どの香りを組み合わせるか。」「どの柄／色にするか。」を選ぶ時間そのものが、完成したときの愛着にも繋がります。さらにオリジナリティを出したい方には、オプションチャームもご用意しております。

完成したサシェは、当日持ち帰り可能。

クローゼットやドアノブ、デスク周りなど、暮らしの中でさりげなく香りを楽しむアイテムとして活用いただけます。

■YOUR MUSK \3,300（税込）

オプションチャーム \1,100～（税込）

（天然石チャーム4種、ガラス石チャーム、刺繍チャーム4種、店舗限定チャーム2種）

※YOUR MUSKは、昨年「おもてなしセレクション2025 特別賞」を受賞いたしました。

詳しくはこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000407.000004063.html)

オープン記念限定ノベルティ

オープン記念として、数量限定のノベルティを配布いたします。

期間中、川越店にてご購入のお客さまには、着物姿の"ジョンおじさん"を描いた川越店限定デザインや、茶葉の新芽をアクセントにした店舗ロゴのステッカーなどをお配りいたします。

【ノベルティ配布条件】

・配布期間：2026年3月28日（土）～ ※なくなり次第終了

・配布対象：期間中、YOUR MUSK by John's Blend川越店にて\3,850（税込）以上ご購入の方

香りと暮らそう John's Blend

目に見えずとも、私たちの生活に様々な効果やイメージを与えてくれる、「香り」。

John’s Blendはいい香りを身近に感じることで、日々の生活が豊かになってほしいという想いから生まれました。

シンプルで柄に頼らないデザインと厳選された香りによって、今暮らしている空間がより心地よくなりますように。

様々なシーンでお使いいただけるフレグランスとボディケアアイテムにて、こだわりの香りをお楽しみください。