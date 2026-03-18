UP-T × AKB48 Group新CM発表会 & PREMIUM LIVE 開催決定！

丸井織物株式会社

丸井織物株式会社（本社：石川県鹿島郡、代表取締役社長：宮本好雄）が運営するオリジナルグッズ作成サービス「UP-T（アップティー）」は、2026年度新CMの発表に伴い、記者会見およびライブイベントを融合した大型イベントの開催を決定いたしました。

このイベントでは、国内AKB48グループ全6組に加え、西村博之（ひろゆき）が出演。

UP-Tの2026年度新CMをイベント当日に初公開いたします。

イベントは2部構成で、第1部ではUP-Tの2026年度新CMをこの日初めて公開。

さらに出演者によるトークセッションも予定されており、CMの全貌が明らかになります。

第2部では、AKB48、SKE48、NMB48、HKT48、NGT48、STU48の各グループがそれぞれライブステージを披露します。

（各グループの出演メンバーは後日発表）

【イベント概要】

■公演名

【UP-T × AKB48 Group新CM発表会 & PREMIUM LIVE】

～ 全組揃うって、普通にヤバくないですか? ～

■公演日

2026年4月28日(火)

■開場/開演

【1部】記者会見

開場11:30 / 開演 12:00 / 終演 13:00

【2部】LIVE

開場16:30 / 開演 17:30 / 終演 20:30

■会場

ニッショーホール

（〒105-0001 東京都港区虎ノ門2丁目9番16号）

■出演

AKB48 / SKE48 / NMB48 / HKT48 / NGT48 / STU48 / 西村博之(ひろゆき)※1部のみ

※各グループの出演メンバーは後日発表いたします

■チケット料金

VIPチケット \15,500(税込)

一般Sチケット \12,500(税込)

一般チケット \11,000(税込)

※VIPチケットは2部ライブの前方エリア確約

※VIPチケット・一般Sチケットは1部記者会見の観覧可能

※未就学児童入場不可

※エリア内自由席

■チケット販売サイト

https://tiget.net/events/472028

※1回の申し込みにつき、1枚までの応募が可能となります。

■チケット販売スケジュール

・VIPチケット（先行抽選）

応募期間 2026年3月18日(水)12:00～3月25日(水)23:59

当落発表 2026年3月26日(木)12:00

・一般Sチケット/一般チケット（先行抽選）

応募期間 2026年3月27日(金)12:00～4月1日(水)23:59

当落発表 2026年4月2日(木)12:00

先着販売 ※抽選で完売の場合は販売なし

2026年4月3日(金)19:00～4月27日(月)23:59

■公演に関するお問い合わせ

以下フォームより主催者へお問い合わせください。

＜＜ お問い合わせフォーム ＞＞

【UP-Tとは？】

“みんなが違うから世界は楽しい”をコンセプトに、Tシャツをはじめパーカー、スマホケース、ネイル、のぼり旗など1500種類以上のアイテムを取りそろえたオリジナルグッズ作成のオンデマンドサービス。

創業80年を超える老舗メーカーによる高品質＆短納期（最短3日でお届け）を実現し、在庫を持たずにマーケットで販売することも可能な画期的サービスです。

「UP-T（アップティー）」

URL：https://up-t.jp

取り扱いアイテム：Tシャツ、スマホケース、文房具、のぼり旗他（毎月2アイテムずつ追加！）

価格：Tシャツ1枚1,100円（税込み）から ※プリント代込み、100枚以上まとめて割適用

◼︎会社概要

会社名：丸井織物株式会社

所在地：石川県鹿島郡中能登町久乃木井部15

代表： 代表取締役社長 宮本好雄

設立：1956年

事業内容：各種織物の製造・販売、ウェブサービスを利用した販売・企画制作

URL：

Email：press@maruig.co.jp

◼︎本件に関するお問い合わせ先

企業名：丸井織物株式会社

担当者名：宮本 智行

TEL：03-5791-8955 E-mail：info@up-t.jp