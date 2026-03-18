【調査】ブリーダーから迎えた人の82%が「次も同じ経路を選ぶ」と回答│愛犬ブリーダー

株式会社ピクシー

株式会社ピクシー（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小倉 鉄平）が運営する優良ブリーダーと飼い主をつなぐマッチングサイト『愛犬ブリーダー（https://aikenonline.jp）(https://aikenonline.jp)』は、犬を迎えた経験のある飼い主を対象に、「愛犬との出会いに関するアンケート調査」を実施しました。

一生を共にする愛犬との出会いにおいて、飼い主たちは納得のいくお迎え先をどのように選び、何を決め手としているのでしょうか？

愛犬のお迎えを検討する際に重視した情報など、飼い主のリアルな声を発表いたします。

◆ 愛犬との出会いは55％が「ペットショップ」。一方で、専門性を求めるブリーダー派は21.5％に。

まず、愛犬との出会いのきっかけ（入手経路）を尋ねたところ、「ペットショップ」が110票(55%)で最多となりました。次いで「ブリーダー」が43票(21.5%)、「知人からの譲り受け」が28票(14%)と続いています。

身近な店舗でお迎えするスタイルが主流である一方、専門性を求めてブリーダーを選択する層も一定数存在することがわかります。

次の設問では、お迎えした経路によって、その後の飼い主の意識には大きな違いがあることがわかりました。

◆ 譲渡会・里親サイトは100％、ブリーダー利用者は80％以上が「次も同じ経路」を希望。

もしまた新しい家族を迎えるとしたら、同じ入手経路を選びたいですか？という設問に対し、「譲渡会」や「里親サイト」から迎えた飼い主は、全員が次も同じ方法を選びたいと回答しました。

社会貢献への意識に加え、自身が選んだ出会い方に対する満足感がうかがえます。

また、専門性を備えた「ブリーダー」から迎えた方も82%が同じ方法を選ぶと高い水準にある一方、「ペットショップ」は50%に留まり、半数が次は別の方法も検討したいと考えている実態が浮き彫りになりました。

ブリーダーや譲渡活動を行う飼育者からは、子犬のルーツや性格について直接詳しく説明を受けられます。こうした、顔が見える安心感や情報の透明性が、次回の選択肢を検討する際の一因となっているのかもしれません。

◆ 情報収集は店舗とネットの併用が主流。約5人に1人がブリーダーのSNSをチェック

愛犬を探す際に参考にした媒体については、「ペットショップ（実際に店舗に行った／問い合わせた）」が141票(70.5%)で最多となり、直接足を運んで探すスタイルが根強いことがわかりました。

一方で、ネット検索やSNSでの情報収集を合わせると、デジタル媒体を駆使して検討する人が非常に多いことも特徴的です。

特にSNSにおいては、ブリーダーのアカウントをチェックしている人が全体の約20%と、5人に1人が利用していることがわかりました。

ブリーダーのSNSでは、子犬の日常や成長環境を事前に確認できます。こうした情報をお迎えの判断材料にするという、現代ならではの検討プロセスが浮き彫りになった結果といえるかもしれません。

リアルな子犬の姿が伝わるコンテンツや育成環境の可視化は、飼い主の安心感や面会意欲に関係していると考えられます。

◆ 専門家との繋がりが、愛犬との安心な一生を支える

今回の調査では、ブリーダーからお迎えをした方の8割以上(82%)が「次もブリーダーから迎えたい」と考えていることがわかりました。

また、SNSでブリーダーの発信する日常をチェックする人が約5人に1人にのぼることもわかりました。

こうした結果は、飼い主が「子犬のルーツや性格を把握した専門家」から情報を得たいと考えていることのあらわれだと考えられます。

新しい家族として子犬を迎える際に、育成環境や性格を熟知したブリーダーから直接情報を得ることが、飼い主の安心感につながっているようです。

【アンケート調査概要】

調査方法：クラウドワークスによるアンケート回答

回答者数：200名

回答方法：単一回答・複数回答

集計期間：2026年1月20日

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また、ブリーダーのSNSと連動しているので、日常の様子や人柄が分かり、信頼できると多くの方から好評です。サイト内のメッセージ機能や、電話・メール・SNSなどで、やり取りや見学予約などをスムーズに進められます。



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詳細情報やご利用方法は、当社Webサイトをご覧いただくか、以下の連絡先までお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

株式会社ピクシー 愛犬ブリーダー事務局

メールアドレス：petlife@pi-xy.jp

【会社概要】

商号 ： 株式会社ピクシー

代表者 ： 代表取締役 小倉 鉄平

所在地 ： 〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-27-15 高栄ビル3階

営業開始日： 2004年3月31日

事業内容 ： ウェブプロモーション、メディア運営、保険代理店、ペットサロン・ペットホテル運営

資本金 ： 50,000,000円（2025年8月時点）

URL ： https://pi-xy.jp/