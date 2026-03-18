「毛穴撫子」が福岡の街やテレビに登場！＼感謝コメコメ／『お米のマスク』10周年プロモーションin福岡を開催
株式会社石澤研究所（東京都渋谷区）は、大人気のシートマスク「毛穴撫子 お米のマスク」の発売10周年を記念して、福岡県を対象とした大型プロモーション『＼感謝コメコメ／お米のマスク10周年プロモーションin福岡』を実施いたします。駅階段のラッピング・テレビCM・ラジオCMなど撫子ちゃんが福岡のそこかしこに登場します。https://www.ishizawa-lab.co.jp/keananadeshiko/event/202603-fukuoka/
西鉄 福岡(天神)駅を「毛穴撫子」がラッピング！
“九州で最も賑やかな街”として知られる天神の入口、西鉄 福岡(天神)駅の北口階段と壁面をジャック！
階段には、巨大な「お米のマスク」が登場！壁面には、お米のマスクの10周年ヒストリーも。エスカレーターのスロープでは、撫子ちゃんの楽しい福岡旅の様子も公開中♪
実施期間：2026年3月23日（月）～4月5日（日）
※駅係員へのお問合せはご遠慮ください。
テレビCMに撫子ちゃんが登場！
沖縄に続き、ついに福岡でもテレビCMデビュー！
炊きたてのお米みたいなツヤ肌に憧れる、仲良し女子3人組のお茶目なやり取りを、一度聴くとクセになる音楽にのせてお届けいたします。
「毛穴撫子」で今日よりちょっといい明日♪
＜テレビCM概要＞
放送期間：2026年3月23日（月）～4月26日（日）
放送地域：福岡県・佐賀県全域、山口県・大分県・長崎県・熊本県の一部地域
（一部インターネット媒体でも放送）
▼YouTubeからもご覧いただけます。
土鍋ごはん篇（15秒）：https://youtu.be/njQ01CdIjxY
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=njQ01CdIjxY ]
褒められる肌篇（15秒）：https://youtu.be/Mt6HRtL4VlM
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=Mt6HRtL4VlM ]
『毛穴撫子ソング』がラジオCMでも放送決定！
沖縄プロモーションで好評だった『毛穴撫子ソング』の「お米のマスク」バージョンが福岡のラジオで流れます。
『♪毛穴ケアケア 毛穴撫子～』ついつい口ずさみたくなるような音楽をラジオCMでもお楽しみください。
放送期間：2026年3月23日（月）～4月26日（日）
放送地域：福岡県全域、佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・鹿児島県・山口県・愛媛県・広島県の一部地域
（一部インターネット媒体でも放送）
▼YouTubeからもお聴きいただけます。
お米コメコメソング篇（20秒）：https://youtu.be/3PNutZUtEDI
[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=3PNutZUtEDI ]
ブランドサイト『撫子タウン』が福岡一色に！
「毛穴撫子」のブランドサイト『撫子タウン』が、福岡いっぱいの街並みに大変身！
商店街は華やかな博多どんたくで賑わい、神社の露店には、明太子やあまおうなど福岡名物がずらり！あちこちよく見ると『ココも福岡！』というポイントがたくさん。巡っていると、気づけば福岡旅行気分に♪
掲載期間：2026年3月23日（月）～4月26日（日）
撫子タウン：https://www.ishizawa-lab.co.jp/keananadeshiko/
福岡プロモーションページ：https://www.ishizawa-lab.co.jp/keananadeshiko/event/202603-fukuoka/
期間限定POPUPイベント『みんなおいでよ♪撫子商店街in天神ロフト』開催！
「毛穴撫子」のレトロで可愛い世界観がギュッとつまったPOPUPイベント『みんなおいでよ♪撫子商店街』を天神ロフトで開催！
金～日曜限定の福引き抽選会や撫子ちゃん風似顔絵シールがつくれる体験、月～木曜限定の購入金額に応じたアクリルチャームプレゼント、さらにイベント限定セットの発売など…様々なお楽しみをご用意！ぜひ遊びに来てください♪
【場所】
天神ロフト
福岡県福岡市中央区天神4-3-8 ミーナ天神4階 健康雑貨売場
https://www.loft.co.jp/shop_list/detail.php?shop_id=29
【開催日程】
2026年3月24日（火）～4月15日（水）
10：00～20：00（最終日のみ17：00まで）
※諸般の事情により本イベントの内容は予告なく変更、中止となる場合がございます。
詳細はこちら！ :
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000579.000001572.html
購入特典や福引き抽選会、限定セットの発売などお楽しみが盛りだくさん！
【祝10周年＆5億枚※突破！】毛穴撫子 お米のマスク
「⽑⽳撫子 お米のマスク」は、100％国産米由来の保湿成分【ライスセラム(R)】を配合したシートマスク。
2015年の発売以来、こだわりの使用感と手に取りやすい価格でSNSなどでも話題となり、これまで多くの方にご愛用いただいてきました。
クチコミが徐々に広がったことで、国内のみならず海外でも知られる存在となり、今では日本の定番お土産のひとつに。訪日外国人観光客の増加に伴い、海外のお客様にもたくさん手に取っていただいています。
発売から今日まで、国内外で多くの方にご愛用いただき、おかげさまで2025年10月にメーカー累計出荷枚数5億枚※を突破しました！
※ メーカー累計出荷ベース（2015/11/1～2025/10/31）
ライスセラム(R)とは？
4種の100%国産米由来成分。乾燥によりぽっかり開いた⽑⽳肌を、ふっくらもっちりすべすべにさせる自然の恵みです。
・うるおいを整える…米発酵液（コメ発酵液）
・肌弾力を整える…米ぬか油（コメヌカ油）
・肌の調子を整える…米セラミド（コメヌカスフィンゴ糖脂質）
・キメを整える…米ぬかエキス（加水分解コメヌカエキス）
「ライスセラム(R)」は株式会社石澤研究所の登録商標です。
お肌に触れるものだから、シートにもこだわりました。
「毛穴撫子 お米のマスク」は、美容液だけでなくシートにもとてもこだわっています。
天然パルプを主原料とした国産のシートは、ふわふわでやわらかな肌あたり。
ふっくらと厚みがあるシートが美容液をたっぷり含んでいるから、お肌につける時に空気が入りにくくしっかりと密着します。
毛穴撫子について
カワイイ撫子ちゃんが目印！「⽑⽳撫子」は、おかげさまで今年で19周年を迎えます！2007年に「重曹スクラブ洗顔」が発売されて以来、スキンケア、ボディケア、メイクライン、雑貨までさまざまなアイテムが誕生。今後もみなさまに喜んでいただけるアイテムをお届けします♪
毛穴撫子ブランドサイト『撫子タウン』はこちら
https://www.ishizawa-lab.co.jp/keananadeshiko/
石澤研究所公式サイト
https://www.ishizawa-lab.co.jp/