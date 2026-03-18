「毛穴撫子」が福岡の街やテレビに登場！＼感謝コメコメ／『お米のマスク』10周年プロモーションin福岡を開催

株式会社石澤研究所

株式会社石澤研究所（東京都渋谷区）は、大人気のシートマスク「毛穴撫子 お米のマスク」の発売10周年を記念して、福岡県を対象とした大型プロモーション『＼感謝コメコメ／お米のマスク10周年プロモーションin福岡』を実施いたします。駅階段のラッピング・テレビCM・ラジオCMなど撫子ちゃんが福岡のそこかしこに登場します。https://www.ishizawa-lab.co.jp/keananadeshiko/event/202603-fukuoka/

西鉄 福岡(天神)駅を「毛穴撫子」がラッピング！

“九州で最も賑やかな街”として知られる天神の入口、西鉄 福岡(天神)駅の北口階段と壁面をジャック！

階段には、巨大な「お米のマスク」が登場！壁面には、お米のマスクの10周年ヒストリーも。エスカレーターのスロープでは、撫子ちゃんの楽しい福岡旅の様子も公開中♪

実施期間：2026年3月23日（月）～4月5日（日）

※駅係員へのお問合せはご遠慮ください。

テレビCMに撫子ちゃんが登場！

沖縄に続き、ついに福岡でもテレビCMデビュー！

炊きたてのお米みたいなツヤ肌に憧れる、仲良し女子3人組のお茶目なやり取りを、一度聴くとクセになる音楽にのせてお届けいたします。

「毛穴撫子」で今日よりちょっといい明日♪

＜テレビCM概要＞

放送期間：2026年3月23日（月）～4月26日（日）

放送地域：福岡県・佐賀県全域、山口県・大分県・長崎県・熊本県の一部地域

（一部インターネット媒体でも放送）

▼YouTubeからもご覧いただけます。

土鍋ごはん篇（15秒）：https://youtu.be/njQ01CdIjxY

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=njQ01CdIjxY ]

褒められる肌篇（15秒）：https://youtu.be/Mt6HRtL4VlM

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=Mt6HRtL4VlM ]

『毛穴撫子ソング』がラジオCMでも放送決定！

沖縄プロモーションで好評だった『毛穴撫子ソング』の「お米のマスク」バージョンが福岡のラジオで流れます。

『♪毛穴ケアケア 毛穴撫子～』ついつい口ずさみたくなるような音楽をラジオCMでもお楽しみください。

放送期間：2026年3月23日（月）～4月26日（日）

放送地域：福岡県全域、佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・鹿児島県・山口県・愛媛県・広島県の一部地域

（一部インターネット媒体でも放送）

▼YouTubeからもお聴きいただけます。

お米コメコメソング篇（20秒）：https://youtu.be/3PNutZUtEDI

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=3PNutZUtEDI ]

ブランドサイト『撫子タウン』が福岡一色に！

「毛穴撫子」のブランドサイト『撫子タウン』が、福岡いっぱいの街並みに大変身！

商店街は華やかな博多どんたくで賑わい、神社の露店には、明太子やあまおうなど福岡名物がずらり！あちこちよく見ると『ココも福岡！』というポイントがたくさん。巡っていると、気づけば福岡旅行気分に♪

掲載期間：2026年3月23日（月）～4月26日（日）

撫子タウン：https://www.ishizawa-lab.co.jp/keananadeshiko/

福岡プロモーションページ：https://www.ishizawa-lab.co.jp/keananadeshiko/event/202603-fukuoka/

期間限定POPUPイベント『みんなおいでよ♪撫子商店街in天神ロフト』開催！

「毛穴撫子」のレトロで可愛い世界観がギュッとつまったPOPUPイベント『みんなおいでよ♪撫子商店街』を天神ロフトで開催！

金～日曜限定の福引き抽選会や撫子ちゃん風似顔絵シールがつくれる体験、月～木曜限定の購入金額に応じたアクリルチャームプレゼント、さらにイベント限定セットの発売など…様々なお楽しみをご用意！ぜひ遊びに来てください♪

【場所】

天神ロフト

福岡県福岡市中央区天神4-3-8 ミーナ天神4階 健康雑貨売場

https://www.loft.co.jp/shop_list/detail.php?shop_id=29

【開催日程】

2026年3月24日（火）～4月15日（水）

10：00～20：00（最終日のみ17：00まで）

※諸般の事情により本イベントの内容は予告なく変更、中止となる場合がございます。

【祝10周年＆5億枚※突破！】毛穴撫子 お米のマスク

詳細はこちら！ :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000579.000001572.html購入特典や福引き抽選会、限定セットの発売などお楽しみが盛りだくさん！

「⽑⽳撫子 お米のマスク」は、100％国産米由来の保湿成分【ライスセラム(R)】を配合したシートマスク。

2015年の発売以来、こだわりの使用感と手に取りやすい価格でSNSなどでも話題となり、これまで多くの方にご愛用いただいてきました。

クチコミが徐々に広がったことで、国内のみならず海外でも知られる存在となり、今では日本の定番お土産のひとつに。訪日外国人観光客の増加に伴い、海外のお客様にもたくさん手に取っていただいています。

発売から今日まで、国内外で多くの方にご愛用いただき、おかげさまで2025年10月にメーカー累計出荷枚数5億枚※を突破しました！

※ メーカー累計出荷ベース（2015/11/1～2025/10/31）

ライスセラム(R)とは？

4種の100%国産米由来成分。乾燥によりぽっかり開いた⽑⽳肌を、ふっくらもっちりすべすべにさせる自然の恵みです。

・うるおいを整える…米発酵液（コメ発酵液）

・肌弾力を整える…米ぬか油（コメヌカ油）

・肌の調子を整える…米セラミド（コメヌカスフィンゴ糖脂質）

・キメを整える…米ぬかエキス（加水分解コメヌカエキス）

「ライスセラム(R)」は株式会社石澤研究所の登録商標です。

お肌に触れるものだから、シートにもこだわりました。

「毛穴撫子 お米のマスク」は、美容液だけでなくシートにもとてもこだわっています。

天然パルプを主原料とした国産のシートは、ふわふわでやわらかな肌あたり。

ふっくらと厚みがあるシートが美容液をたっぷり含んでいるから、お肌につける時に空気が入りにくくしっかりと密着します。

毛穴撫子について

カワイイ撫子ちゃんが目印！「⽑⽳撫子」は、おかげさまで今年で19周年を迎えます！2007年に「重曹スクラブ洗顔」が発売されて以来、スキンケア、ボディケア、メイクライン、雑貨までさまざまなアイテムが誕生。今後もみなさまに喜んでいただけるアイテムをお届けします♪

毛穴撫子ブランドサイト『撫子タウン』はこちら

https://www.ishizawa-lab.co.jp/keananadeshiko/



石澤研究所公式サイト

https://www.ishizawa-lab.co.jp/