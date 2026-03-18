【高島屋オンラインストア】「タカシマヤ 母の日 2026」特集は3月18日（水）午前10時から第2弾スタート。約550アイテムを拡充！

株式会社高島屋

高島屋オンラインストアでは開催中の「タカシマヤ 母の日 2026」特集において、2026年3月18日（水）午前10時から母の日ギフト好適品第2弾（約550アイテム）の販売を開始いたします。ゴールデンウィークから母の日当日にかけた最需要期に向け、期間中最大約2,300アイテムを取り揃え、ご注文を承ります。

本年は定番のフラワーギフトやスイーツに加え、近年利用が拡大している「ソーシャルギフト」を最も多くご利用いただいている世代（20歳代～40歳代）の女性300人に【母の日のギフト選び】に関するアンケート調査を実施。その結果、「気を遣わせない価格帯で選びたい」「実用的で日常使いでき、かつ特別感のあるものを贈りたい」といった声が多く寄せられました。

これらのニーズを踏まえ、最も多いギフト購入価格帯を中心に、実用性とトレンドを兼ね備えたアイテムなどの品揃えを拡充。“今、母の日に贈りたい”視点でバイヤーが厳選した商品提案を強化いたします。

また、URLひとつでギフトが贈れる「ソーシャルギフト」サービスは、母の日直前や当日でも、すぐにSNSやメールで贈ることができるという利便性から年々利用が拡大しており、2025年「母の日」特集では前年から3.5倍と大きく伸長しました。本年も、忙しい世代や遠方に住む方でも贈りやすいサービスとして「母の日」の期間限定ギフトを拡充して展開いたします。

高島屋オンラインストアは、アンケート結果から見えたリアルな“贈りたい理由”を商品提案に反映し、母の日ギフトをご提案してまいります。

「母の日ギフト選びのポイント」アンケート結果

1位： 予算（106名）

2位： 日常使いができるもの（93名）

3位： 利便性（78名）

4位： 見た目が素敵なもの（69名）

5位： 趣味のもの（68名）

※上位5位の回答のみ記載

※【調査概要】調査期間：2026年1月27日～1月28日 調査方法：インターネットでのアンケート調査

調査主体：株式会社高島屋 調査対象：20～40代の女性 有効回答人数：300名、複数回答選択可

展開商品の一例

高島屋オンラインストア 母の日 2026 :https://www.takashimaya.co.jp/shopping/gift/mothersday/?utm_source=qr&utm_medium=pr&utm_campaign=mothersday

※価格は消費税を含む総額表示です。※商品により、販売期間・お届け日・ギフト体裁・送料などが異なります。※品数には限りがございますので、売切れの節はご容赦ください。※詳しくは商品詳細ページをご覧ください。

人気の購入価格帯、3,000円台のギフト

見た目が素敵な「真っ赤なスイーツ＆フルーツ」ギフト

日常使いしてほしい、人気ブランドのキッチンアイテム

料亭の美味を味わう特別感をプレゼント「母の日膳」

ソーシャルギフト

生花アレンジメント『クララ』 ※3/18(水)午前10時販売開始《UN LIVRE》Thanks mam ※販売中税込3,000円台のギフト :https://www.takashimaya.co.jp/shopping/gift/mothersday/A18215/?utm_source=qr&utm_medium=pr&utm_campaign=mothersday【ソーシャルギフト対応】《高井屋》国産さくらんぼ Lサイズ（山形県もしくは山梨県） ※販売中【ソーシャルギフト対応】《VENT SOLEIL》いちごロールケーキ＆カーネーション（造花） ※3/18(水)午前10時販売開始真っ赤なスイーツ＆フルーツ :https://www.takashimaya.co.jp/shopping/gift/mothersday/620606/?utm_source=qr&utm_medium=pr&utm_campaign=mothersday【ソーシャルギフト対応】《HANAE MORI》ルミナス パネルエプロン ※販売中【ソーシャルギフト対応】《recolte》ポットデュオ キャレ レッド ※販売中エプロン・キッチン・食器 :https://www.takashimaya.co.jp/shopping/gift/mothersday/A16150/A16151/?utm_source=qr&utm_medium=pr&utm_campaign=mothersday【ソーシャルギフト対応】《わらびの里》母の日オードブル一段 ※販売中【ソーシャルギフト対応】《わらびの里》母の日御膳（2人前） ※販売中母の日膳・お弁当 :https://www.takashimaya.co.jp/shopping/gift/mothersday/1000000893/A18887/?utm_source=qr&utm_medium=pr&utm_campaign=mothersday

お贈り先様に、お届け日やお届け先を設定いただく「ソーシャルギフト」サービス。アクティブで留守がちなお母さんにも、安心してフラワーギフトや冷凍・冷蔵のスイーツ・グルメをお贈りいただけます。

本年は「母の日」期間限定商品を約800アイテム展開（前年比+10％）し、期間中最大約1,350アイテムからギフトをお選びいただけます。また、2025年12月より、デジタルメッセージカードを添えるサービスもスタートいたしました。

お選びいただいた商品のURLをメールやLINEでお母さんに送信するだけで、思い立ったらすぐに感謝の気持ちをお伝えいただけます。

ソーシャルギフト :https://www.takashimaya.co.jp/shopping/gift/mothersday/613702/?utm_source=qr&utm_medium=pr&utm_campaign=mothersday

高島屋オンラインストア 母の日 2026

開催期間： 2026年5月5日（火・祝）午前10時まで

※一部商品の母の日お届けの承りは、2026年5月7日（木）午前10時まで

※高島屋各店舗とは開催期間・お取り扱い商品が異なります。

高島屋オンラインストア 母の日 2026 :https://www.takashimaya.co.jp/shopping/gift/mothersday/?utm_source=qr&utm_medium=pr&utm_campaign=mothersday