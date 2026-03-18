【日本で1番売れている翻訳絵本！】日本語版『はらぺこあおむし』50周年！　プレゼントキャンペーン、展覧会など5大ニュース発表

株式会社 偕成社

株式会社偕成社（出版社 本社：東京都新宿区 代表取締役社長：今村雄二）が発行する人気翻訳絵本『はらぺこあおむし』（エリック・カール 作／もりひさし 訳）が、刊行50周年を迎えます。

『はらぺこあおむし』とは？

『はらぺこあおむし』は、アメリカの絵本作家、エリック・カール氏による、世界的ベストセラー絵本。世界80以上の言語に翻訳され、累計発行部数6000万部を誇ります。日本語版は、1976年にもりひさし氏によって翻訳され、現在460万部を発行しています。

卵から生まれた小さなあおむしが、月曜日にりんごをひとつ、火曜日になしをふたつ、水曜日にはすももをみっつ……とおいしい食べものをどんどん食べて大きくなり、最後は美しいちょうになるという、希望に満ちたストーリーです。

ページに穴のあいたしかけがあることで、小さなお子さんでも「おもちゃ」として親しみやすかったり、数字や曜日がさりげなくおりこまれていたり、さまざまな魅力で読者に愛され続けています。

★絵本誕生の裏話や、日本語版を手がけた元担当編集者による手記は、こちらのストーリーでご紹介しています。

名作絵本『はらぺこあおむし』の原書の初版は、日本で印刷された！ エリック・カールさんと偕成社の深いつながり

https://prtimes.jp/story/detail/ZrNygzFygDx

祝・50周年！ 日本語版『はらぺこあおむし』に関する5大ニュース

１. 全国1,300書店で展開！ 周年ロゴ入りキーホルダーが当たるプレゼントキャンペーン開催中

２. 50周年記念刊行！ 『エリック・カールのあかちゃんえほんばこ』発売

３. 東京都現代美術館で「エリック・カール展 はじまりは、はらぺこあおむし」開催！

４. 松坂屋静岡店で体験型パネル展「はらぺこあおむしのカラフルはらっぱ」開催！

５. 偕成社のエリック・カールスペシャルサイトが50周年にあわせてリニューアル！

１. 全国1,300書店で展開！ 周年ロゴ入りキーホルダーが当たるプレゼントキャンペーン開催中

2026年3月から、全国書店1,300店舗で「はらぺこあおむし50周年記念プレゼントキャンペーン」を開催中。キャンペーンシールつきの書籍を買うと1冊から応募でき、抽選で500名様に、50周年記念ロゴデザインのオリジナルアクリルキーホルダーが当たります。

はらぺこあおむし50周年記念キャンペーンサイト(https://www.kaiseisha.co.jp/special/harapeko2026-3/)

２. 50周年記念刊行！ 『エリック・カールのあかちゃんえほんばこ』発売

50周年記念として、色あざやかなエリック・カール氏の絵がつまった、小さな箱入り絵本セットを刊行しました。（2026年3月6日発売）

9cm四方の小さなボードブック（各10ページ）が4冊入っており、それぞれのタイトルは、『いろ』『かず』『なきごえ』『みぢかな ことば』。持ち運びにも便利な手のひらサイズ。0歳の赤ちゃんから楽しめて、はじめての絵本にぴったりです。

エリック・カールのあかちゃんえほんばこ

https://www.kaiseisha.co.jp/books/9784031032209

３. 東京都現代美術館で「エリック・カール展 はじまりは、はらぺこあおむし」開催！

2026年4月25日（土）から東京都現代美術館で、『はらぺこあおむし』の作者エリック・カール氏の回顧展が開催されます。

本展では、『はらぺこあおむし』全ページの原画をはじめ『パパ、お月さまとって！』『10このちいさなおもちゃのあひる』など27冊の絵本の原画が展示されるほか、グラフィックデザイナー時代の作品、アイデアの最初の構想段階で作られるダミーブック、コラージュに使用する素材など、約180点が揃います。

原画の色鮮やかさ、デザイナーとしての造本の工夫、絵本に込めた子どもたちへの優しいまなざしに、ぜひご注目ください。

＊福岡県立美術館（10月23日～12月20日）、あべのハルカス美術館（2027年3月20日～5月9日）に巡回予定。

会期：2026年4月25日（土）～7月26日（日）

開館時間：10:00～18:00 ＊展示室入場は閉館の30分前まで

休館日：月曜日（5月4日と7月20日をのぞく）、5月7日、7月21日

会場：東京都現代美術館

住所：〒135-0022 東京都江東区三好4-1-1（木場公園内）

主催：東京都現代美術館、エリック・カール絵本美術館、読売新聞社

協力：日本航空、偕成社、コスモマーチャンダイズィング

公式サイト：エリック・カール展 はじまりは、はらぺこあおむし(https://ericcarle2026-27.jp/index.html)

４. 松坂屋静岡店で体験型パネル展「はらぺこあおむしのカラフルはらっぱ」開催！

2026年3月18日（水）から松坂屋静岡店で、『はらぺこあおむし』の世界観が楽しめるパネル展示やフォトスポットが盛りだくさんの、体験型展覧会が開催されます。

ビジュアルはアートディレクターの森本千絵さんが手がけました。先行販売商品を含む、たくさんのグッズが並びます。

会期：2026年3月18日（水）～4月5日（日）

開館時間：10:00～18:00 ※最終日は17:00閉場

会場：松坂屋静岡店 本館8階大催事場

住所：〒420-8560 静岡市葵区御幸町10番地の2

企画・制作：株式会社ポマト・プロ

公式サイト：はらぺこあおむしのカラフルはらっぱ(https://dmdepart.jp/museum/shizuoka/harapeko50/)

５. 偕成社のエリック・カールスペシャルサイトが50周年にあわせてリニューアル！

エリック・カール作品の魅力を伝えるスペシャルサイトを、『はらぺこあおむし』50周年を記念してリニューアルしました。

『はらぺこあおむし』の他にも数多くの絵本を世に送り出したカール氏。その作品を一覧できるほか、カール氏の創作のひみつ、過去のインタビューなどから抜粋したQ&A集「おしえて！ カールさん」、ぬりえのダウンロードコンテンツなどが並びます。カール作品の世界を表現した、カラフルなサイトになりました。



エリック・カールの絵本 スペシャルサイト

https://www.kaiseisha.co.jp/special/ericcarle/

ニュースが盛りだくさんの『はらぺこあおむし』。ぜひ貴媒体でもご紹介ください。

書籍情報

はらぺこあおむし

作：エリック・カール

訳：もりひさし

本体価格：1200円

対象：4歳から

サイズ： 22cm×30cm

ページ数：25ページ

ISBN コード：978-4-03-328010-3

初版：1976年5月



◎偕成社HP書誌情報：

https://www.kaiseisha.co.jp/books/9784033280103

著者情報

作：エリック・カール（1929～2021）

アメリカのニューヨーク州に生まれ、ドイツで育つ。シュトゥットガルト美術大学を卒業後、アメリカに戻り、グラフィック・デザイナーとなる。1968年に出版した絵本『1、2、3どうぶつえんへ』がボローニャ国際児童図書展グラフィック大賞を受賞。以降、絵本作家として活躍。世界的なベストセラー『はらぺこあおむし』をはじめ、『パパ、お月さまとって！』『だんまりこおろぎ』『たんじょうびのふしぎなてがみ』『できるかな？ あたまからつまさきまで』など作品多数。2002年、マサチューセッツ州に〈エリック・カール絵本美術館〉を開館。



訳：もりひさし（1917～2018）

本名・森久保仙太郎。作家・絵本研究家・歌人。歌集に『月の谷』など。創作絵本に〈こぐまちゃんえほん〉シリーズ、『くまさぶろう』『ちいさなきいろいかさ』など。絵本の翻訳に『はらぺこあおむし』『パパ、お月さまとって！』〈くまのアーネストおじさん〉シリーズなどがある。