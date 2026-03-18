【初期投資150万円・店舗不要】不用品出張買取フランチャイズ『ウレルヤ』が加盟店を全国募集開始

合同会社フリースタイル

2026年2月より、全国にて合同会社フリースタイル（本社：愛知県蒲郡市、代表：吉田翼）は、不用品出張買取フランチャイズ『ウレルヤ』のFC加盟店募集を本格開始いたしました。店舗型が主流の買取FC業界において、初期投資150万円・店舗不要という低コストモデルを実現。大手買取FCの初期費用1,300～1,400万円と比較し、約1/7の資金で開業できる点が特長です。

※詳細・お問い合わせ：https://ureruya.jp/franchise/

■ 開発背景「稼げない買取フランチャイズ」からの脱却

買取フランチャイズ業界では、加盟金・店舗取得費・内装費などを含め、開業に1,000万円以上の初期投資が必要となるケースが一般的です。さらに、多くの大手FCでは「1市1契約」「1店舗1契約」といったエリア制限があり、加盟店オーナーの収益拡大が難しい構造になっています。

ウレルヤは、出張買取に特化することで低資金で店舗コストを排除。加盟店オーナーが本当に稼げる環境を整備するため、「一契約あたり1～6市を独自エリアとして運営可能」というエリア戦略を採用し、より広い商圏での事業展開を可能にしました。

■ 2030年に4兆円規模へ、拡大を続けるリユース市場

リユース市場は2009年の約1.1兆円から右肩上がりで成長を続け、2022年には3兆円を突破。2030年には4兆円規模に達すると予測されています（リユース経済新聞調べ）。

少子高齢化による遺品整理・生前整理ニーズの増加、SDGsへの意識の高まり、物価高騰による節約志向など、複数の社会的要因がリユース需要を後押ししています。

出張買取は、店舗への持ち込みが難しい高齢者世帯や、大型家具・家電をまとめて手放したい引っ越し層に支持されており、今後さらなる成長が見込まれる分野です。

リユース市場規模の推移と予測（出典：リユース経済新聞）

■ 低資金で始められる不用品出張買取ウレルヤフランチャイズの特長

【1】初期投資150万円、業界水準を大きく下回る低コストで開業可能

ウレルヤFCと一般的な買取FCの初期費用比較 ※一般的な買取フランチャイズの初期費用は当社調べによる参考値です

【2】月々のランニングコストも低水準

ロイヤリティは月額10～20万円の固定制。店舗家賃・光熱費・防犯システム費などが不要なため、大手FCと比較して月々の固定費を大幅に削減できます。

【3】独自のWEB集客ノウハウを提供

広告だけに頼らないSEO対策、口コミを資産にするGoogleマップ戦略、SNS活用、リスティング広告など、本部が培ったWEBマーケティング手法を加盟店に提供。開業初期から安定した集客を実現します。

また、長く続ける程資産になる。そんなフランチャイズを目指しています。

【4】全国どこからでも開業できるサポート体制

開業前研修は本部での実地研修に加え、オンラインでの査定サポートや運営相談にも対応。遠方の加盟オーナーも安心して事業を開始できる体制を整えています。出張買取は店舗が不要なため、地域を問わず開業が可能です。

【5】1契約で最大6市をカバー、広域エリア制で収益機会を拡大

従来の買取FCでは「1市1契約」が一般的で、限られたエリアでしか営業できませんでした。ウレルヤは出張買取に特化しているため、1契約で1～6市を独自エリア設計を採用。移動範囲が広いほど案件獲得のチャンスが増え、加盟店オーナーの収益最大化につながります

■ 収益モデル例

店舗エリア開業時期半年後の月間粗利

加盟店の収益モデル例（店舗エリア開業時期半年後の月間粗利）

1案件あたりの平均売上：2～6万円

※上記は既存加盟店の実績値であり、収益を保証するものではありません。

※複数点まとめての買取が多いため、効率よく収益化が可能

■ 低リスクで独立開業したい方におすすめ

1案件あたりの平均売上イメージ

・低リスクで独立開業したい方

・副業から始めて将来的に本業にしたい方

・店舗運営の経験がなく不安な方

・体力に自信があり、フットワーク軽く動ける方

・地域密着のビジネスで人の役に立ちたい方

■ 今後の展開

現在、直営1店舗・加盟店4店舗で運営中。愛知県・静岡県での実績をモデルケースに、全国の加盟希望者を募集しています。出張買取は店舗が不要なため、地域を問わず開業が可能です。

◼️代表コメント

合同会社フリースタイル 代表社員 吉田翼

買取FC業界の多くは、初期費用1,000万円以上、1市1契約が当たり前。これでは加盟店オーナーが本当に稼ぐのは難しい構造です。

私たちは出張買取に特化することで店舗コストをゼロにし、初期投資150万円を実現しました。さらに1契約で1～6市を独自エリアにできる設計で、加盟店オーナーが稼ぎやすい環境を整えています。

人口7万人の地方エリアで事業を立ち上げた私たち自身が、地方でも十分に収益化できることを証明してきました。「地元で独立したい」「低リスクで始めたい」という方と一緒に、この業界を変えていきたいと思っています。

■ 会社概要

合同会社フリースタイル 本社（愛知県蒲郡市）

会社名：合同会社フリースタイル

代表者：吉田 翼

設立：2016年3月8日

所在地：愛知県蒲郡市形原町平谷16番1

事業内容：出張買取事業、フランチャイズ事業、レンタル事業

URL：https//ureruya.jp/franchise/(https://ureruya.jp/franchise/)

■ 本件に関するお問い合わせ先

合同会社フリースタイル

担当：吉田

TEL：0120-014-666(#)

E-mail：info@ureruya.jp

LINE：https://lin.ee/cMXWb9X