トレノケート、生成AI時代の「AI駆動開発」を実践的に学ぶ新研修「さわってわかるAI駆動開発 ～生成AIで開発効率化～」を提供開始

トレノケート株式会社トレノケート、生成AI時代の「AI駆動開発」を実践的に学ぶ新研修「さわってわかるAI駆動開発 ～生成AIで開発効率化～」を提供開始

トレノケート株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：早津 昌夫）は、生成AIを活用した次世代のソフトウェア開発手法「AI駆動開発（AI-Driven Development）」を体系的に学べる新研修「さわってわかるAI駆動開発 ～生成AIで開発効率化～」を2026年4月8日（水）より提供開始いたします。

本コースは、AIコーディングエディタ「Cursor」などの生成AIツールを活用した実践演習を中心とした2日間の実践型トレーニングです。

要件定義・設計・実装・テストまでのソフトウェア開発プロセス全体で、AIを活用する方法を体系的に学びます。

開発背景｜生成AIの普及で注目が高まる「AI駆動開発」

コース詳細を確認する :https://www.trainocate.co.jp/reference/course_details.aspx?code=MAC0052G&utm_medium=referral&utm_source=prtimes20260318&utm_campaign=pressrelease

ChatGPTやGitHub Copilotなどの生成AIツールの普及により、ソフトウェア開発の現場では「AIを活用した開発プロセスの高度化」が急速に進んでいます。

特に近年は、AIがコード生成だけでなく、要件整理・設計・テスト・ドキュメント作成まで支援する「AI駆動開発（AI-Driven Development）」が新たな開発スタイルとして注目されています。

一方で企業の開発現場では、次のような課題も指摘されています。

- AIツールをどの開発工程で、どのように活用すればよいか分からない- プロンプトの品質によって成果物の品質が大きく変わる- AIを活用しながら仕様や設計品質をどのように担保すればよいか分からない- AI導入に伴うリスクやガバナンスの理解が不足している

こうした課題を解決するため、トレノケートは「生成AI × 開発プロセス × 実践」を軸に、開発工程全体でAIを活用する実体験を提供する実践型研修として本コースを開発しました。

新コースの特長｜AIと“共に開発する”新しいワークスタイルを実践的に習得

新コースの主な特長は、以下の3点です。

要件定義からテストまで“開発工程全体”でAIを活用

単なるコーディング支援にとどまらず、

要件定義 → 仕様作成 → 設計 → 実装 → テスト → ドキュメント

というソフトウェア開発ライフサイクル全体で生成AIを活用する方法を学びます。

AIを部分的なツールとしてではなく「開発プロセスのパートナー」として活用する実践的な手法を習得できます。

Cursorを活用したAI駆動開発を実践

生成AI搭載のAIコードエディタ「Cursor」を用い、AIと協働しながら以下を実践します。

- コード生成- リファクタリング- ドキュメント作成- テストコード生成

AIと開発者がペアプログラミングのように協働する最新のAIコーディングスタイルを体験できます。

AI活用時のリスク・ガバナンスも体系的に理解

生成AI活用に伴う以下のテーマについても解説します。

- 著作権- 誤情報（ハルシネーション）- データ保護- バイアス・公平性

Responsible AI（責任あるAI活用）の観点から、企業で安全にAIを活用するための基礎知識も学びます。

新コース概要｜さわってわかるAI駆動開発 ～生成AIで開発効率化～

本コースの概要、対象者、学習効果は以下の通りです。

コース概要

生成AIを活用したAI駆動開発の基本概念を理解しながら、AIエディタ「Cursor」などのツールを使ったハンズオン演習を通じて、要件定義・設計・実装・テストといった開発工程全体でAIを活用する方法を実践的に学びます。

AIと協働する新しい開発スタイルを体験し、開発生産性の向上と品質確保を両立するための実践スキルを2日間で習得できます。

対象者

次のような方におすすめです。

- ソフトウェア開発に携わるエンジニア- 要件定義・設計・実装・テストなど開発工程を担当する方- 生成AIを開発現場で活用したい方- AIアシストの導入を検討している企業- AI活用におけるリスクやガバナンスを学びたい方

※基本的なプログラミング経験がある方を想定しています。

- 学習効果

本コースの受講により、以下を習得できます。

トレノケートのAI研修（AI人材育成トレーニング）

- AI駆動開発の基本概念と開発プロセス- CursorなどのAIコーディングツールの活用方法- 開発工程ごとの生成AIの活用ポイント- AI活用に伴うリスクとガバナンスの理解コース詳細を確認する :https://www.trainocate.co.jp/reference/course_details.aspx?code=MAC0052G&utm_medium=referral&utm_source=prtimes20260318&utm_campaign=pressrelease

トレノケートは、企業のDX推進に必要なAIリテラシーから生成AI活用、AI企画、機械学習・データ分析・Pythonなどの実践スキルまでを体系的に学べる幅広いAI研修ラインアップを提供しています。

生成AI（ChatGPT・Copilotなど）のビジネス活用、AI企画・AIプロジェクト推進、機械学習モデル開発、統計・データ分析まで、ビジネス部門・IT部門双方のニーズに対応した教育プログラムを展開しています。

初学者から実務者まで段階的にスキルを習得できるトレーニングを通じて、企業のAI人材育成とAI活用推進を支援しています。

詳細は、当社WebサイトのAI研修（AI人材育成トレーニング）(https://www.trainocate.co.jp/reference/ai.html?utm_medium=referral&utm_source=prtimes20260318&utm_campaign=pressrelease)をご確認ください。

【お問い合わせ】

https://www.trainocate.co.jp/gkinfo/form.aspx(https://www.trainocate.co.jp/gkinfo/form.aspx?utm_medium=referral&utm_source=prtimes20260318&utm_campaign=pressrelease)

【トレノケート株式会社 会社概要】

代表取締役社長：早津 昌夫

設立：1995年12月6日

本社所在地：東京都新宿区西新宿6丁目8番1号 住友不動産新宿オークタワー20・27階

事業内容：IT技術教育、ビジネススキル教育を中心とした人材育成業務

URL：https://www.trainocate.co.jp/

＊掲載された社名、製品名は、各社の商標および登録商標です。